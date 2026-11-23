Na alle sores van de laatste maanden lijkt Michael van Gerwen op tijd in vorm voor het PDC WK darts in december. De darter uit Vlijmen bereikte afgelopen weekend tijdens het voorlaatste grote toernooi vóór het wereldkampioenschap, de Grand Slam of Darts, de halve finale en liet zich als vanouds van zijn beste kant zien.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Bij spelers als Van Gerwen zet goede vorm zich vaak wel door naar volgende toernooien."

"Bij vlagen zag het er heel goed uit", blikt dartscommentator en -scheidsrechter Jacques Nieuwlaat terug op het afgelopen toernooi van Van Gerwen. "Al ging het in de poulefase nog wat moeizaam, daarin had hij wat mazzel met zijn tegenstanders Henry Coates (5-4) en Jeffrey de Graaf (5-4)." Volgens de dartscommentator zullen deze prestaties Van Gerwen tijdens de Grand Slam of Darts hem vertrouwen geven richting de aanstaande Players Championships Finals en het daaropvolgende WK. "Bij dit soort spelers zet die vorm zich vaak wel door naar de volgende toernooien."

Michael van Gerwen gooide een negendarter in de kwartfinale van het Grand Slam of Dartstoernooi (foto: PDC).

Nieuwlaat heeft ook een kritiekpunt. "Je zag van zaterdagavond op zondagmiddag, toen er minder tijd tussen de wedstrijden zat, dat Michael daar nog moeite mee heeft. Dat komt voort uit een tekort aan training", weet de kenner. "Ik denk wel dat Michael dit gaat oppakken tijdens zijn trainingen richting het WK, dat hij meer ochtend én avondsessies gaat doen. Op het WK liggen de eerste-, tweede- en derderondewedstrijden nog relatief ver uit elkaar, dat zou hem wel moeten lukken. Maar tussen ronde drie en vier en daarna heb je te maken met een tamelijk korte tijd tussen wedstrijden."

Gian van Veen versloeg Michael van Gerwen op weg naar de finale van de Grand Slam of Darts (foto: PDC).

Naast Van Gerwen maakte ook Gian van Veen indruk in Wolverhampton. De darter uit Andel bereikte de finale, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in oud-wereldkampioen Gerwyn Price uit Wales. "Gian is heel constant", analyseert Nieuwlaat. "Dat label kun je echt op hem plakken. Hij zakt nauwelijks door de ondergrens. Je moet als tegenstander echt goed spelen om van hem te kunnen winnen. Gian behoort inmiddels tot de wereldtop, alleen mist hij de versnelling in zijn spel om grote toernooien ook te wínnen. Zo'n versnelling hebben de absolute toppers wél. Gian kan na een goede leg nog wel eens een of twee mindere hebben." De dartscommentator is ervan overtuigd dat The Giant iemand is met wie op het WK rekening gehouden zal moeten worden. "Hij staat niet op het lijstje met titelkandidaten, maar wel op de lijstjes voor plek twee of de halve finale." Waar hij Michael van Gerwen inschat? "Michael is een bewezen winnaar. Dat soort types komen altijd terug na een terugval. Als je mij vraagt wie van de Nederlanders wereldkampioen zou kunnen worden, zou ik toch als eerste Van Gerwen noemen."

"Niels is bereid om veel tijd in het darts te steken."

Niels Zonneveld nam op het Grand Slam of darts afscheid met een stunt (foto: PDC).