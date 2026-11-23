Prestaties Van Gerwen geven dartskenner vertrouwen richting komend WK
Na alle sores van de laatste maanden lijkt Michael van Gerwen op tijd in vorm voor het PDC WK darts in december. De darter uit Vlijmen bereikte afgelopen weekend tijdens het voorlaatste grote toernooi vóór het wereldkampioenschap, de Grand Slam of Darts, de halve finale en liet zich als vanouds van zijn beste kant zien.
Van Gerwen kende tot afgelopen weekend een ronduit moeizaam dartsjaar, mede vanwege de nodige sores in zijn privéleven. In februari vloog hij al tijdens de openingsronde uit het World Masters-toernooi. Damon Heta, een goede maar geen absolute topspeler, was te sterk voor hem. Vervolgens verliep ook de Premier League, de dartscompetitie waarin de acht beste spelers van de bond PDC het tegen elkaar opnemen, wisselvallig. Voor het eerst sinds tijden miste MVG het finaleweekend.
Eind september verraste de onopvallende Brit Ryan Joyce Van Gerwen in de eerste ronde van het World Grand Prix-toernooi en in oktober volgde een vroege uitschakeling op het EK darts. Na een 3-0 achterstand verloor MVG in de eerste ronde met 6-3 van landgenoot Kevin Doets.
Afgelopen week, in de Grand Slam of Darts, zagen we ineens een heel andere Van Gerwen. Met af en toe ouderwets spel - waaronder een negendarter in de kwartfinale - plaatste hij zich voor de halve finale. Daarin was provinciegenoot Gian van Veen te sterk (16-11).
"Bij spelers als Van Gerwen zet goede vorm zich vaak wel door naar volgende toernooien."
"Bij vlagen zag het er heel goed uit", blikt dartscommentator en -scheidsrechter Jacques Nieuwlaat terug op het afgelopen toernooi van Van Gerwen. "Al ging het in de poulefase nog wat moeizaam, daarin had hij wat mazzel met zijn tegenstanders Henry Coates (5-4) en Jeffrey de Graaf (5-4)."
Volgens de dartscommentator zullen deze prestaties Van Gerwen tijdens de Grand Slam of Darts hem vertrouwen geven richting de aanstaande Players Championships Finals en het daaropvolgende WK. "Bij dit soort spelers zet die vorm zich vaak wel door naar de volgende toernooien."
Nieuwlaat heeft ook een kritiekpunt. "Je zag van zaterdagavond op zondagmiddag, toen er minder tijd tussen de wedstrijden zat, dat Michael daar nog moeite mee heeft. Dat komt voort uit een tekort aan training", weet de kenner.
"Ik denk wel dat Michael dit gaat oppakken tijdens zijn trainingen richting het WK, dat hij meer ochtend én avondsessies gaat doen. Op het WK liggen de eerste-, tweede- en derderondewedstrijden nog relatief ver uit elkaar, dat zou hem wel moeten lukken. Maar tussen ronde drie en vier en daarna heb je te maken met een tamelijk korte tijd tussen wedstrijden."
Naast Van Gerwen maakte ook Gian van Veen indruk in Wolverhampton. De darter uit Andel bereikte de finale, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in oud-wereldkampioen Gerwyn Price uit Wales.
"Gian is heel constant", analyseert Nieuwlaat. "Dat label kun je echt op hem plakken. Hij zakt nauwelijks door de ondergrens. Je moet als tegenstander echt goed spelen om van hem te kunnen winnen. Gian behoort inmiddels tot de wereldtop, alleen mist hij de versnelling in zijn spel om grote toernooien ook te wínnen. Zo'n versnelling hebben de absolute toppers wél. Gian kan na een goede leg nog wel eens een of twee mindere hebben."
De dartscommentator is ervan overtuigd dat The Giant iemand is met wie op het WK rekening gehouden zal moeten worden. "Hij staat niet op het lijstje met titelkandidaten, maar wel op de lijstjes voor plek twee of de halve finale."
Waar hij Michael van Gerwen inschat? "Michael is een bewezen winnaar. Dat soort types komen altijd terug na een terugval. Als je mij vraagt wie van de Nederlanders wereldkampioen zou kunnen worden, zou ik toch als eerste Van Gerwen noemen."
"Niels is bereid om veel tijd in het darts te steken."
Voor het WK geldt Price ook als titelkandidaat, naast regerend wereldkampioen Luke Littler en oud-wereldkampioen Luke Humphries. "De wereldtop wordt steeds breder", ziet Nieuwlaat. "Littler is nu ook aan het verliezen van darters van wie hij normaal gesproken niet zou verliezen."
Een van die darters die het de afgelopen tijd lukte om Littler te kloppen, is Niels Zonneveld uit Helvoirt. Zonneveld sneuvelde in Wolverhampton weliswaar in de poulefase, maar dat was geen schande met Littler en de drievoudig wereldkampioene bij de vrouwen Beau Greaves als tegenstanders in zijn poule.
"Niels heeft een fantastisch jaar. Van een bijna anonieme speler heeft hij nu twee keer Littler verslagen en heeft hij een Eurotour-toernooi gewonnen. Niels heeft een enorme progressie geboekt. Hij moet er wel hard voor werken, want hij is geen natuurtalent. Maar hij is ook bereid om er veel tijd in te steken. De kwartfinale op het WK is voor Niels best mogelijk", meent de dartscommentator. "Maar dan moet het wel een beetje meezitten met de loting."