LIVEBLOG CORONAVIRUS: 1104 nieuwe besmettingen in Nederland, dodental stijgt met 132

Brabant telt volgens het RIVM 3017 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

De afgelopen 24 uur zijn er 269 vastgestelde besmettingen in Brabant bijgekomen.

Zo'n 93 procent van de Nederlanders blijft zoveel mogelijk thuis tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek.

14.15

In Brabant is het aantal geregistreerde coronabesmettingen zondag toegenomen met 269. Onze provincie telt tot nu toe 3017 patiënten bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Het aantal vastgestelde besmettingen in Brabant blijft daarmee ongeveer gelijk ten opzichte van zaterdag, toen 260 nieuwe besmettingen gemeld werden. Vrijdag lag dat aantal op 327.

14.00

In één dag tijd zijn er 1104 nieuwe besmettingen bijgekomen in ons land. 132 mensen overleden de afgelopen 24 uur aan de gevolgen van het virus. 529 mensen werden de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het RIVM. Het totaal positieve gevallen komt daarmee op 10.866. In totaal zijn er 771 patiënten overleden.

Volgens het RIVM groeit het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen minder snel dan verwacht was zonder maatregelen. Of de maatregelen echt effect hebben, moet de komende dagen blijken uit de cijfers.

12.48

Verpleegkundige Karin uit Drunen houdt op verzoek van Omroep Brabant een dagboek bij over haar werk op de intensive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. 'De situatie vraagt veel van de familie. Als we bellen om de verhuizing van een patiënt door te geven, hebben ze hun geliefde niet meer kunnen zien. En om dan te horen: u mag naar Alkmaar… Ja, dat is wel vervelend om te zeggen. In deze tijd is familie al zo ver weg.'

Karin van der Staak (33) werkt op de intenstive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

12.25

Tientallen Bredanaars gingen zaterdagavond vanaf hun balkon op een veilige manier uit hun dak, toen twee dj's in hun appartementencomplex een quarantainefeestje gaven.

12.13

De komende week gaan bijna honderd verpleegkundigen en artsen van Defensie aan de slag in negen ziekenhuizen in het land, meldt WNL. Daar is een tekort aan personeel op de intensive care-afdelingen. Medische planners van Defensie zijn al langer aan het werk in Brabantse ziekenhuizen. Ze helpen daar bij de herverdeling van patiënten over andere ziekenhuizen elders in het land.

12.11

Het coronavirus heeft de afgelopen 24 uur in België aan 78 mensen het leven gekost. Nog niet eerder overleden er op één dag zoveel mensen. Het dodental in België ligt nu op 431.

12.07

Spanje meldt 838 nieuwe coronadoden, het hoogste aantal tot dusver. Het aantal besmettingen dat is vastgesteld steeg van 72.248 op zaterdag naar 78.797. Spanje behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie.

12.05

Een verlaten Eersel. In een filmpje legden videomakers Kevin Peels (22) en Robin Swaanen (20) vast hoe hun geliefde dorp eruit ziet tijdens de coronacrisis.

11.45

In Uden, Erp, Schijndel en Boerdonk wordt de ene na de andere oudere ziek en overlijdt. Vaak zonder dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen en zijn getest op corona, meldt Nieuwsuur. In de cijfers van het RIVM worden deze sterfgevallen niet meegeteld als corona-doden.

11.30

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China blijft dalen. Dat maakten Chinese autoriteiten zondag bekend. Volgens hen is bij 45 mensen in 24 uur tijd het virus vastgesteld. Dat waren er een dag eerder nog 54.

11.10

In Dongen heeft de politie zaterdagavond twee feesten beëindigd. Meerdere mensen waren feest aan het vieren in woningen aan de Pruimengaarde en de Bradleystraat. De feestvierders kregen een waarschuwing, waarna de feesten werden beëindigd. Ook in Waalwijk greep de politie in bij een feest.

10.38

De Britse premier Boris Johnson heeft een brief geschreven aan alle Britten. Daarin benadrukt hij om thuis te blijven om zo levens te redden. Johnson is zelf ook besmet met het coronavirus, zo werd vrijdag bekend.

10.30

Een huisarts uit Geffen waarschuwt voor de gevaren van het coronavirus door een aangrijpende brief te delen van een van zijn patiënten. De man uit Heesch werd ziek, terwijl zijn ouders ook allebei corona hadden. Afgesloten van hen, opgesloten in de garage van het huis, maakte hij vreselijke momenten door.

'Om 5 uur maandagmiddag kregen we slecht nieuws, ons pap moest opgenomen worden in t ziekenhuis. Ons mam mocht er niet bij, want ze was zelf nog aan t hoesten. En ik lag doodziek, zielsalleen in de garage. Niemand die me kon troosten, vast kon pakken of kon zeggen dat t goed zou komen...wat voelde ik me eenzaam en bang...'

09.50

Zo'n 93 procent van de ondervraagden van een onderzoek van Maurice de Hond (Peil.nl) blijft zoveel mogelijk thuis. Een week eerder was dit nog 85 procent. Daarmee lijkt het gedrag van de Nederlanders om besmetting met het coronavirus te voorkomen vrijwel op een harde lockdown.

8.57

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn zaterdag vier mensen overleden aan het coronavirus. Het totale aantal overleden coronapatiënten in het Amphia komt daarmee uit op dertig. In het Bredase ziekenhuis worden nu tachtig patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Twintig van hen bevinden zich op de intensive care. Dertien mensen die het coronavirus hadden, mochten het ziekenhuis zaterdag verlaten. In totaal zijn nu 82 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

8.00

De Nederlandse profvoetballers horen dinsdag of ze binnenkort weer kunnen beginnen met trainen of dat de maatregelen die door het kabinet zijn genomen worden verlengd. Ze zitten net als bijna iedereen in het land al twee weken thuis, omdat ook de profclubs hun faciliteiten hebben moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kans dat de maatregelen die tot en met 6 april gelden worden opgeheven, lijkt niet zo groot.

23.22

Het ministerie van Economische Zaken heeft de noodregeling voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen, verruimd. Ook winkeliers en ondernemers in de non-food sector vallen nu onder de regeling. Die dreigden eerder buiten de boot te vallen. Zij kunnen nu ook aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro netto.

