LIVEBLOG CORONAVIRUS: 93 procent van de Nederlanders blijft zoveel mogelijk thuis

Zo'n 93 procent van de Nederlanders blijft zoveel mogelijk thuis tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek. En in het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn zaterdag vier mensen overleden aan het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis zondagochtend bekend. In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Brabant telt volgens het RIVM 2748 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

10.38

De Britse premier Boris Johnson heeft een brief geschreven aan alle Britten. Daarin benadrukt hij om thuis te blijven om zo levens te redden. Johnson is zelf ook besmet met het coronavirus, zo werd vrijdag bekend.

10.30

Een huisarts uit Geffen waarschuwt voor de gevaren van het coronavirus door een aangrijpende brief te delen van een van zijn patiënten. De man uit Heesch werd ziek, terwijl zijn ouders ook allebei corona hadden. Afgesloten van hen, opgesloten in de garage van het huis, maakte hij vreselijke momenten door.

'Om 5 uur maandagmiddag kregen we slecht nieuws, ons pap moest opgenomen worden in t ziekenhuis. Ons mam mocht er niet bij, want ze was zelf nog aan t hoesten. En ik lag doodziek, zielsalleen in de garage. Niemand die me kon troosten, vast kon pakken of kon zeggen dat t goed zou komen...wat voelde ik me eenzaam en bang...'

09.50

Zo'n 93 procent van de ondervraagden van een onderzoek van Maurice de Hond (Peil.nl) blijft zoveel mogelijk thuis. Een week eerder was dit nog 85 procent. Daarmee lijkt het gedrag van de Nederlanders om besmetting met het coronavirus te voorkomen vrijwel op een harde lockdown.

8.57

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn zaterdag vier mensen overleden aan het coronavirus. Het totale aantal overleden coronapatiënten in het Amphia komt daarmee uit op dertig. In het Bredase ziekenhuis worden nu tachtig patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Twintig van hen bevinden zich op de intensive care. Dertien mensen die het coronavirus hadden, mochten het ziekenhuis zaterdag verlaten. In totaal zijn nu 82 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

8.00

De Nederlandse profvoetballers horen dinsdag of ze binnenkort weer kunnen beginnen met trainen of dat de maatregelen die door het kabinet zijn genomen worden verlengd. Ze zitten net als bijna iedereen in het land al twee weken thuis, omdat ook de profclubs hun faciliteiten hebben moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kans dat de maatregelen die tot en met 6 april gelden worden opgeheven, lijkt niet zo groot.

23.22

Het ministerie van Economische Zaken heeft de noodregeling voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen, verruimd. Ook winkeliers en ondernemers in de non-food sector vallen nu onder de regeling. Die dreigden eerder buiten de boot te vallen. Zij kunnen nu ook aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro netto.

