CORONANIEUWS DONDERDAG: middelbare leerlingen mogelijk gespreid naar school, ASML eert MMC

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

In Nederland zijn 455 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek donderdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Woensdag zijn bij het RIVM 84 nieuwe coronadoden gemeld.

De coronaregels worden vanaf maandag flink versoepeld.

23.00

22.53

22.34

De vier coalitiepartijen willen dat het kabinet ondernemers bijstaat die omzet zien wegvallen maar vaste lasten blijven houden. In het eerste noodpakket werd vooral gefocust op een tegemoetkoming in de loonkosten.

Zo stellen de partijen voor de loonkostenregeling of de regeling waardoor bedrijven in de hardst getroffen sectoren een gift kunnen ontvangen, aan te passen of te vervangen.

22.12

Zorgverleners moeten meer ruimte krijgen om zelf in te schatten of zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. Dat vindt een brede meerderheid in de Tweede Kamer.

21.49

21.55

Mensen met smetvrees hebben het niet makkelijk, nu het onzichtbare coronavirus buiten rondwaart. “Het is heel moeilijk”, zegt Sophie, die uit de omgeving van Eindhoven komt. “Ik werd op een gegeven moment bang voor mijn zus. Ze werkt in de zorg. Alles wat ze aanraakte, durfde ik niet meer aan te raken.”

21.34

20.57

Heel blij zijn ze dat ze weer aan de slag kunnen. Sterrenkoks als Dick Middelweerd van de Treeswijkhoeve in Waalre en Gerard Wollerich van het gelijknamige sterrenrestaurant in Sint-Oedenrode willen weer aan de slag. "Dit is een mooi begin, we zien weer een stip aan de horizon."

20.31

Safaripark Beekse Bergen gaat maandag 25 mei weer open voor publiek en abonnementhouders. Dat meldt het park na overleg met de Veiligheidsregio en de burgemeester van Hilvarenbeek.

20.23

Met 'meer creativiteit, meer durf en misschien wel meer ratio' kan er in gehandicapteninstellingen soepeler worden omgegaan met bezoek. Dat gebeurt nu ook al her en der, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een debat met de Tweede Kamer. De bezoekregeling voor gehandicaptenzorginstellingen was wegens het coronavirus eerst nog erg streng.

19.58

De plastic wandjes staan klaar en de stoelen zijn extra gepoetst. Topdrukte was natuurlijk te verwachten na de persconferentie, maar toch verrast deze enorme drukte menig kapper, schoonheidsspecialist of tatoeëerder. "We hebben nog maar enkele gaatjes."

19.29

De burgemeesters zijn niet van plan om telkens politie te sturen wanneer het ergens druk lijkt te zijn. Ook gaan toezichthouders niet bij bijvoorbeeld elke kapper controleren of die zich aan de voorwaarden houdt. "Dat hebben we het kabinet ook laten weten. En je moet dat ook niet willen, dan krijg je een soort politiestaat", zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

19.05

Volgens premier Mark Rutte staat het niet vast dat horeca weer open kan op 1 juni. "Het moet verantwoord kunnen, anders doen we het niet", zei hij tijdens het debat over corona in de Tweede Kamer. Daar staat volgens Rutte dan weer tegenover dat cafés en restaurants mogelijk al het hele pinksterweekend open kunnen als de strijd tegen het coronavirus dat blijkt toe te laten.

18.44

Om de drukte in het stadshart van Breda te spreiden heeft de gemeente de zogenoemde 'Drukte Meter' in het leven geroepen. Mensen die in de winkelstraten moeten zijn, kunnen via een speciaal WhatsApp-nummer opvragen hoe druk het op dat moment is de binnenstad is.

18.20

Zodra de middelbare scholen weer opengaan, begin juni, moeten de leerlingen gespreid naar school. Dat staat in een gezamenlijk protocol van onderwijsorganisaties, waaronder de VO-Raad en de onderwijsbonden. Dat meldt de VO-Raad na berichtgeving door de NOS.

Volgens het protocol moeten de scholieren 1,5 meter afstand houden van elkaar en docenten. Het advies is om werkplekken dicht tegen de muren te plaatsen. Voor de meeste scholen betekenen de nieuwe maatregelen dat slechts een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school kan zijn.

Een definitief besluit over het openen van de middelbare scholen volgt uiterlijk op 20 mei. De VO-raad benadrukt dat het gaat om 'een voorlopig protocol'.

17.50

De Efteling maakt morgen bekend wanneer ze weer open gaat. Het gaat om een gelimiteerd aantal bezoekers dat dan het park in mag na een reservering.

17.35

Volgens premier Mark Rutte staat het niet vast dat horeca weer open kan op 1 juni. "Het moet verantwoord kunnen, anders doen we het niet", zei hij tijdens het debat over corona in de Tweede Kamer.

Rutte zei dat hij het pas een week van tevoren zeker weet. "We moeten ons baseren op cijfers van virologen." Zij houden de verspreiding van het virus in de gaten en kijken of de opnames in het ziekenhuis en de intensive care laag genoeg blijven.

17.25

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat met een drietal planbureaus samenwerken om het kabinet te adviseren over de gevolgen van de coronacrisis. In de loop van mei adviseren zij het kabinet per brief over de punten die naar hun mening maatschappelijk het meest urgent zijn.

17.02

De afgelopen weken zijn er zo'n 983 mensen in de Brabantse verzorgings- en verpleeghuizen overleden aan het coronavirus. Nog eens 316 mensen die thuiszorg krijgen zijn overleden.

17.00

Door de binnenstad van Breda loopt een lange zwart-gele lijn door de winkelstraat. Dat zijn de kleuren van NAC Breda, maar het is geen initiatief van de supporters. De lijn is een project van de gemeente in samenwerking met de Stichting Ondernemersfonds Breda.

Foto: Erald van der Aa.

16.50

Mensen in het land reageren positief over het stappenplan uit de lockdown dat het kabinet woensdagavond presenteerde. Toch is lang niet iedereen van plan gelijk weer van de versoepelingen gebruik te maken wanneer dat weer mag. Dat meldt EenVandaag, na onderzoek onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel.

16.40

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gezakt tot onder de 600. Op dit moment liggen nog 584 patiënten op de intensive cares. Dat zijn er 42 minder dan woensdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

16.05

Mondkapjes in het openbaar vervoer kunnen een klein beetje bijdragen aan de beperking van de verspreiding van het coronavirus. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei tegen Kamerleden dat het effect van niet-medische mondkapjes in trein en bus zeer beperkt is; ze houden hooguit 5 tot 10 procent van de besmettingen tegen.

Toch heeft hij begrip voor het besluit van het kabinet om niet-medische mondmaskers per 1 juni verplicht te stellen in het openbaar vervoer.

16.02

Er worden totaal 22 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in het Catharina Ziekenhuis, waarvan 7 op de intensive care. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Catharina Ziekenhuis 95 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. ? In totaal zijn er 227 patiënten ontslagen. ?

15.53

Horecaexploitanten in de gemeente Vught mogen een extra groot terras bouwen, zonder dat ze daarvoor extra leges betalen. De gemeente wil zo de ondernemers steunen. Ook ziet de gemeente af van terrashuur.

Ook wordt gedacht aan ondernemers die er in ‘niet-corona’ tijden geen terras op nahouden, maar dit nu wel graag willen. Als het kan, mag het.

15.18

De mondkapjesdiscussie is nog verre van ten einde. Jaap van Dissel van het RIVM is nog steeds kritisch over het advies om mondkapjes te gebruiken als anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Dat zei hij donderdagmiddag in de Tweede Kamer, tijdens de briefing. Van Dissel ziet verschillende beren op de weg, bijvoorbeeld bij foutief gebruik maar ook omdat mensen met milde klachten met een mondmasker misschien toch de deur uitgaan.

Tweede Kamer.15.07

Niet de conducteurs, maar veiligheids- en servicemedewerkers moeten straks zorgdragen voor de handhaving van de mondkapjesplicht. Eerder donderdag werd al duidelijk dat winkelketens als Etos en Hema mondkapjes gaan verkopen op de stations, nu die in het openbaar vervoer verplicht worden vanaf 1 juni.

15.03

Ook vinden verschillende politieke partijen dat nog eens goed gekeken moet worden naar het besluit om sportscholen tot 1 september dicht te houden.

14.59

Als het aan de VVD en het CDA ligt, zou de horeca het hele Pinksterweekend weer open moeten mogen. Nu mogen café en restaurants de deuren open op 1 juni, dat is Tweede Pinksterdag.

14.55

Spelers en trainers uit het Nederlandse betaald voetbal, gaan in totaal 35 miljoen euro inleveren. Betrokken partijen noemen het een historisch akkoord. De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald . Hoe hoger iemands salaris is, hoe meer er wordt ingeleverd. De offers liggen tussen de 2,5 en 20 procent.

14.02

Het RIVM meldt dat er woensdag 84 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 455 mensen werden positief getest en 39 nieuwe patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. Zoals steeds het geval is geweest, ligt het daadwerkelijk aantal zieke en overleden mensen hoger, omdat niet iedereen getest wordt. In Brabant zijn nu in totaal 8537 mensen positief getest op het virus. Bij 1426 Brabanders die zijn overleden is officieel het virus vastgesteld.

13.15

Wanneer de bioscopen 1 juni weer opengaan, zijn er in elk geval twee nieuwe titels te zien. Distributeur Gusto Entertainment laat donderdag weten dan twee films uit te brengen: de Franse film Filles de Joie en de thriller I See You.

13.02

De KNVB is niet blij met de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, waarin hij schrijft dat grote evenementen met publiek pas weer door kunnen gaan als er een vaccin is. Daar vallen ook betaald voetbalwedstrijden met publiek onder.

12.54

Binnenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open. De bond KNZB schrijft op haar site: "Op welke wijze en wanneer binnenzwembaden precies open gaan, ligt bij de verantwoordelijke exploitanten van de zwembaden. De samenwerkende partijen in de zwembranche publiceren aanstaande vrijdag een protocol om te gebruiken bij de heropening van de zwembaden."

12.33

SVR, de overkoepelende organisatie van 1200 kleinschalige campings, is boos dat het sanitair op de campings pas op 1 juli open mag. "Het kabinet is trots op hoe verstandig iedereen is omgegaan met de maatregelen. Impliciet zegt het kabinet hierbij echter, dat die grotere vrijheid niet kan worden toevertrouwd aan de campingeigenaars en alle kampeerders in Nederland. De SVR voelt dat als een dolkstoot in de rug." De organisatie dringt erop aan per direct te mogen openen, nog voor de traditioneel drukke pinksterdagen.

12.27

Het kon niet uitblijven: het Brabants mondkapje is daar. Wim van de Donk heeft er al eentje overhandigd gekregen.

11.51

Oud-wielrenner Erik Dekker heeft met zijn zoon een route door Brabant gereden, die er op een plattegrond uitziet als de Italiaanse laars. Ze reden dus een soort Ronde van Italië.

11.23

Een Druktemeter waarmee het winkelend publiek thuis kan bekijken of het druk is in de binnenstad, daarmee komt het gemeentebestuur van Breda. Dit moet helpen om de drukte te spreiden. De oproep in Breda is en blijft: steun ondernemers en koop lokaal. Wie gebruik wil maken van de Druktemeter stuurt een appje naar 06-11778060. Binnen enkele seconden komt er dan antwoord, in de vorm van een groen, oranje of rood stoplicht. Groen betekent dat het rustig is. Oranje betekent dat het drukker begint te worden. Het advies is dan: mijd zo mogelijk de binnenstad, kan dat niet, kom dan alleen. Bijeen rood stoplicht is het zo druk, dat straten en parkeerterreinen worden afgesloten. Advies is dan: kom op een ander moment.

11.19

Klimrijk Brabant opent volgende week weer de deuren voor klimmers van alle leeftijden. Het park in Veldhoven heeft de buitensportactiviteit volledig ingericht volgens de richtlijnen van de 1,5 meter maatschappij en heeft groen licht gekregen om de boomparcoursen weer te openen. Deze week kunnen kinderen en jongeren tot en met 17 jaar alweer binnen.

10.48

Op straat zwaaien of roepen naar opa of oma, vader of moeder, man of vrouw die op de vijfde verdieping in het verpleeghuis woont, het is verre van ideaal. Daarom is nu voor een woon-zorgcentrum in Den Bosch een heuse bezoektribune ontworpen.

10.20

Het Bravis Ziekenhuis pak de oogheelkunde weer op. Half maart werden in verband met het coronavirus zo veel mogelijk poliklinische afspraken en behandelingen stop gezet. Oogartsen hebben per week zo'n 1200 contacten afgebeld. Omdat bij het behandelen van een oog moeilijk afstand is te houden, zijn maatregelen genomen, te zien op onderstaande foto:

Foto: Bravis Ziekenhuis

10.13

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoeken hoe het kabinet de coronacrisis heeft aangepakt. Het gaat dan om de voorbereiding, de crisisbeheersing en de exitstrategie. Dat heeft de OVV donderdag laten weten.

10.03

Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het kabinet.

9.19

Nu de musea binnenkort en met handhaving van bepaalde coronaregels mogen heropenen, denkt 79 procent van de gebruikelijke belangstellenden weer evenveel of zelfs vaker naar een museum te gaan. Ruim de helft, 58 procent, wacht echter nog liever meer dan een maand met het eerste bezoek vanwege de verwachte drukte en de afstand tot medebezoekers.

8.18

Het anderhalve meter afstand van elkaar houden is het moeilijkst op het werk en bij het boodschappen doen. Bij twee op de drie Nederlanders lukt het niet om boodschappen te doen zonder dat er iemand binnen een straal van 1,5 meter komt, blijkt uit grootschalig onderzoek van de RIVM en de GGD's.

Bij het ontvangen van bezoek of bij het halen van een frisse neus slagen Nederlanders er beter in om afstand van elkaar te houden. Twee op de drie ondervraagden geven aan dat er dan nooit of zelden iemand binnen 1,5 meter afstand komt.

8.03

In Brabant zijn 131 aanvragen gedaan voor een overbruggingslening door startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers. Sinds 29 april kunnen zulke bedrijven een aanvraag doen voor een zogenaamde Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). In onze provincie gaat het om een gemiddeld bedrag van 412.000 euro. In totaal werd in Brabant voor 54 miljoen euro aan leningen aangevraagd om de coronacrisis door te kunnen komen.

7.41

Met 900 zitplaatsen is Bouvigne Paradijs, tussen Mastbos en Markdal in Breda, het grootste buffetrestaurant van West-Brabant. Maar in coronatijd heeft die titel geen enkele status. Binnen heerst een oorverdovende stilte, want de tent is dicht. Om toch iets van inkomsten binnen te krijgen gooit eigenaar Wim Yeh nu het roer om. Bouvigne wordt de grootste afhaalchinees in West-Brabant. "Winst kun je dit jaar wel vergeten, maar misschien kunnen we quitte spelen."

7.14

Basisscholen hoeven minder maatregelen te treffen als kinderen vanaf maandag zo veel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school komen. Dat adviseert Veilig Verkeer Nederland (VVN).

"Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen. Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving", zegt Freek Smit, verkeersdeskundige bij VVN. De organisatie adviseert ouders om hun kinderen niet met de auto te brengen, om onnodig autoverkeer te voorkomen en om het scholen gemakkelijker te maken zich aan de richtlijnen te houden. Wie besluit de kinderen toch met de auto te brengen, krijgt het advies verderop te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen.

7.00

Als haar nieuwe hondje Pippi slaapt, verveelt de 17-jarige Emy van Oss uit Helmond zich rot. De eindexamens zitten er op voor de havo-scholier, maar alle feestelijkheden blijven door de coronamaatregelen uit: geen examenstunt, geen gala. En dus puzzelt Emy maar een beetje om de tijd door te komen.

3.50

De 1,5 metersamenleving blijkt in de praktijk een moeilijk verhaal. Ruim twee derde van de Nederlanders heeft in de supermarkt of op het werk last van mensen die te dichtbij komen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM en de GGD's onder 90.000 Nederlanders, meldt het AD.

3.30

De Tweede Kamer gaat donderdag opnieuw in debat met premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal van die maatregelen werd woensdag versoepeld. Daarnaast heeft het kabinet een "routekaart" gepresenteerd over hoe bepaalde maatregelen de komende tijd worden afgebouwd.

Voor het debat worden de partijen bijgepraat door RIVM-kopstuk Jaap van Dissel. Hij zal het technische aspect van de verspreiding van het virus toelichten en welke effecten de gemaakte keuzes daarop zullen hebben.

2.14

Het Longfonds wil patiënten, artsen en onderzoekers verenigen om samen de nieuwe chronische longziekte te bestrijden die ontstaat als het coronavirus uit het lijf is vertrokken. Dat schrijft Trouw.

Het Longfonds waarschuwt dat het voortwoekerende coronavirus in veel gevallen leidt tot een nieuwe chronische longziekte. De littekens in de longen veroorzaken een soort longfibrose, maar met een totaal andere oorzaak. De nieuwe ziekte die naast astma en COPD komt te staan, heeft ook al een naam: CALD, wat staat voor Covid Associated Lung Disorder.

1.48

Fitnessbrancheorganisatie NL Actief vindt het "onacceptabel" dat het kabinet besloten heeft sportscholen tot 1 september gesloten te houden in verband met het coronavirus. Dat maakte de branchevereniging woensdag bekend in een verklaring.

Volgens NL Actief zijn de argumenten die het kabinet gebruikt om versoepeling uit te stellen, zoals het niet kunnen handhaven van anderhalve meter afstand, niet van toepassing op de fitnessbranche.

1.10

Op Schiphol is donderdag rond 00:40 de tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vanuit Marokko geland. In het toestel zitten circa driehonderd mensen, een groep die is samengesteld op basis van urgentie. Het toestel was woensdagavond (lokale tijd) vertrokken vanuit Casablanca.

0.09

Bouwplaatsen moeten beter worden gecontroleerd op de naleving van maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat vindt vakbond FNV, die stelt dat veel bouwvakkers nu nog onmogelijk aan protocollen voor veilig werk kunnen voldoen. De vakbond roept de Inspectie SZW strenger de regels te handhaven bij bouwprojecten.

FNV baseert zich op een rondvraag onder ruim 1000 werknemers in de bouw, zowel leden als niet-leden van de vakbond. Van hen gaf 19 procent aan dat op de bouwplaats geen passende maatregelen zijn genomen om aan de voorschriften van het RIVM te kunnen voldoen, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Ook zeggen enkele respondenten dat er te weinig voorzieningen zijn om de handen te kunnen wassen.

23.15

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge presenteerden woensdagavond het stappenplan voor versoepeling van de coronamaatregelen. Bijna een op de vijf (17 procent) van de ondervraagden vindt de versoepeling te snel gaan. Dat schrijft Hart van Nederland op basis van onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 2000 mensen.

Bijna 70 procent van de mensen heeft er vertrouwen in dat dit de goede manier is om uit de coronacrisis te komen.