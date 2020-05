Kamer debatteert over versoepeling coronamaatregelen

Archieffoto: Karin Kamp

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn 33 nieuwe besmettingen vastgesteld, bleek dinsdag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8468.

Sinds dinsdag zijn bij het RIVM 36 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is een fikse daling ten opzichte van de cijfers van een dag eerder (+86).

De coronaregels worden vanaf maandag flink versoepeld.

7.14

Basisscholen hoeven minder maatregelen te treffen als kinderen vanaf maandag zo veel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school komen. Dat adviseert Veilig Verkeer Nederland (VVN).

"Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen. Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving", zegt Freek Smit, verkeersdeskundige bij VVN. De organisatie adviseert ouders om hun kinderen niet met de auto te brengen, om onnodig autoverkeer te voorkomen en om het scholen gemakkelijker te maken zich aan de richtlijnen te houden. Wie besluit de kinderen toch met de auto te brengen, krijgt het advies verderop te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen.

7.00

Als haar nieuwe hondje Pippi slaapt, verveelt de 17-jarige Emy van Oss uit Helmond zich rot. De eindexamens zitten er op voor de havo-scholier, maar alle feestelijkheden blijven door de coronamaatregelen uit: geen examenstunt, geen gala. En dus puzzelt Emy maar een beetje om de tijd door te komen.

3.50

De 1,5 metersamenleving blijkt in de praktijk een moeilijk verhaal. Ruim twee derde van de Nederlanders heeft in de supermarkt of op het werk last van mensen die te dichtbij komen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van het RIVM en de GGD's onder 90.000 Nederlanders, meldt het AD.

3.30

De Tweede Kamer gaat donderdag opnieuw in debat met premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal van die maatregelen werd woensdag versoepeld. Daarnaast heeft het kabinet een "routekaart" gepresenteerd over hoe bepaalde maatregelen de komende tijd worden afgebouwd.

Voor het debat worden de partijen bijgepraat door RIVM-kopstuk Jaap van Dissel. Hij zal het technische aspect van de verspreiding van het virus toelichten en welke effecten de gemaakte keuzes daarop zullen hebben.

2.14

Het Longfonds wil patiënten, artsen en onderzoekers verenigen om samen de nieuwe chronische longziekte te bestrijden die ontstaat als het coronavirus uit het lijf is vertrokken. Dat schrijft Trouw.

Het Longfonds waarschuwt dat het voortwoekerende coronavirus in veel gevallen leidt tot een nieuwe chronische longziekte. De littekens in de longen veroorzaken een soort longfibrose, maar met een totaal andere oorzaak. De nieuwe ziekte die naast astma en COPD komt te staan, heeft ook al een naam: CALD, wat staat voor Covid Associated Lung Disorder.

1.48

Fitnessbrancheorganisatie NL Actief vindt het "onacceptabel" dat het kabinet besloten heeft sportscholen tot 1 september gesloten te houden in verband met het coronavirus. Dat maakte de branchevereniging woensdag bekend in een verklaring.

Volgens NL Actief zijn de argumenten die het kabinet gebruikt om versoepeling uit te stellen, zoals het niet kunnen handhaven van anderhalve meter afstand, niet van toepassing op de fitnessbranche.

1.10

Op Schiphol is donderdag rond 00:40 de tweede repatriëringsvlucht met Nederlanders vanuit Marokko geland. In het toestel zitten circa driehonderd mensen, een groep die is samengesteld op basis van urgentie. Het toestel was woensdagavond (lokale tijd) vertrokken vanuit Casablanca.

0.09

Bouwplaatsen moeten beter worden gecontroleerd op de naleving van maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat vindt vakbond FNV, die stelt dat veel bouwvakkers nu nog onmogelijk aan protocollen voor veilig werk kunnen voldoen. De vakbond roept de Inspectie SZW strenger de regels te handhaven bij bouwprojecten.

FNV baseert zich op een rondvraag onder ruim 1000 werknemers in de bouw, zowel leden als niet-leden van de vakbond. Van hen gaf 19 procent aan dat op de bouwplaats geen passende maatregelen zijn genomen om aan de voorschriften van het RIVM te kunnen voldoen, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Ook zeggen enkele respondenten dat er te weinig voorzieningen zijn om de handen te kunnen wassen.

23.15

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge presenteerden woensdagavond het stappenplan voor versoepeling van de coronamaatregelen. Bijna een op de vijf (17 procent) van de ondervraagden vindt de versoepeling te snel gaan. Dat schrijft Hart van Nederland op basis van onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 2000 mensen.

Bijna 70 procent van de mensen heeft er vertrouwen in dat dit de goede manier is om uit de coronacrisis te komen.