Coronanieuws: thuiswerken loont volgens Tilburg University, veel Nederlanders gaan niet op vakantie

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

DNB: Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6,4 procent en werkloosheid loopt op tot 7,3 procent in 2021

In Brabant is maandag één sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus.

In de ziekenhuizen in onze provincie zijn maandag geen nieuwe opnames gemeld van mensen met het virus.

Een vrachtwagen, een band op de trailer en dan langs alle terrassen. Op deze manier brengt een groepje Boekelaren geld naar de horeca. Dat geld hebben ze ingezameld tijdens een veiling om de lokale horeca-ondernemers in de gemeente te ondersteunen.

Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in de Boekel. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

Rond de vijftig mensen demonstreren vandaag bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag voor meer steun en soepelere coronaregels voor de kermisbranche. Volgens de demonstranten, allen vrouwen uit kermisfamilies, is het oneerlijk dat pretparken en de luchtvaart wel open mogen maar kermissen niet.

"We mogen pas weer open als er een vaccin is, maar dat kan nog twee jaar duren", aldus een woordvoerder bij de demonstratie. "Als dit doorgaat zijn er in de toekomst geen kermissen meer."

Wie tijdens de coronacrisis thuis werkt, zet al snel even de radio aan. Steeds meer mensen doen dat, staat in een onderzoek van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Nederlanders besteden ongeveer 10 procent meer tijd aan het luisteren naar de radio dan in dezelfde periode vorig jaar: afgelopen week gemiddeld 161 minuten per dag.

Nabestaanden vertellen hier over geliefden die ze zijn verloren door corona. Ditmaal: het eerbetoon van Lucy Aarts (55) aan haar moeder Marie Aarts-van den Ouweland (89) uit Gilze

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair brengt voor vluchten in juli en augustus geen omboekingskosten in rekening. De Ierse prijsvechter hoopt op die manier mensen, die nu vanwege het coronavirus nog twijfelen over een buitenlandse vakantie, over te halen een vlucht te boeken.

Net over de grens, in België, is het aantal bevestigde nieuwe coronabesmettingen de afgelopen 24 uur met 89 gevallen weer onder de 100 gezakt. Er werden 16 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, terwijl 9 personen genezen werden verklaard. In het afgelopen etmaal zijn 13 sterfgevallen gemeld uit de ziekenhuizen, maar geen uit de woonzorgcentra, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

De bussen van vervoerders Connexxion worden voortaan gedurende de dag op diverse busstations en eindhaltes extra schoongemaakt. In Brabant maken gebruikte bussen een korte stop in Eindhoven om daar gedesinfecteerd te worden.

De crowdfund-actie voor personeel van het Elkerziek Ziekenhuis in Helmond heeft tot nu toe iets meer dan 19.000 euro opgeleverd. "We zijn erg dankbaar", zegt een van de initiatiefneemsters, Nina Vermeulen. Met de actie wordt ook de lokale horeca gesteund. Het initiatief is 'afgekeken' bij een soortgelijke actie voor het Bernhoven Ziekenhuis in Uden.

Ontwerper Glenn Fachrul-Tuankotta uit Breda maakt mondkapjes met teksten tegen racisme. Het zwarte katoen is bedrukt met teksten als 'Black Lives Matter', 'I can't breathe' en 'No Justice No Peace'. Een gedeelte van de verkoopopbrengst gaat naar Amnesty International en de Black Lives Matter Foundation. "Om een statement te maken is dit echt goed leesbaar, op ooghoogte. In your face dus", zegt Glenn.

"Als je deze zomer door de coronamaatregelen thuis blijft, zijn er genoeg mogelijkheden om van je eigen tuin een mooi alternatief voor een reis naar Spanje, Frankrijk of Griekenland te maken. Zelfs als je niet al te veel ruimte hebt." 'Green-stylist' Romeo Sommers uit Den Bosch weet wel hoe je van 'Hintergarten' of 'Rundumhausen' toch een exotische plek kan maken.

Nederland is erg verdeeld over de corona-app die de overheid wil laten maken. Sommigen zouden de app het liefst direct installeren, terwijl anderen het juist kwalijk vinden dat zo'n app er komt. Ook is er een zwevende groep die meer informatie wil over de voorwaarden en eigenschappen van de app.

Die groep twijfelaars is mogelijk doorslaggevend voor het streven van het kabinet om de gewenste dekkingsgraad van 60 procent te halen, stellen onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

'Premier Rutte, mogen de vakbeurzen weer open?' Met een paginagrote advertentie in de nationale kranten willen organisatoren van vakbeurzen, waaronder de Brabanthallen in Den Bosch en Libéma, de aandacht trekken van de premier. "Als wij niet vóór 1 juli horen dat de beurzen weer open mogen, gaat ons hele najaar verloren. In Duitsland zijn de beurzen weer toegestaan", zo valt in de advertentie te lezen.

"Yes, we mogen weer!" Zelden zal de KNMO zo’n opgetogen bericht op zijn site hebben gezet als deze maandag. Er is ook alle reden toe. Alle fanfares, harmonieën en andere gezelschappen die aangesloten zijn bij deze Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie mogen weer in één ruimte met elkaar gaan repeteren.

Het belooft een warm weekend te worden en bovendien: de zomervakantie komt eraan. En dus staan veel mensen te popelen om een duik te nemen in het plaatselijke zwembad, een meer of in de zee. Maar is dat veilig in coronatijd? Kun je in het water besmet raken met het virus?

Het kabinet moet extra geld uittrekken om de negatieve gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs te bestrijden. Dat schrijft de Onderwijsraad dinsdag in een advies aan verantwoordelijk ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, meldt het FD. Vooral het lerarentekort is urgent, net als de toenemende verschillen tussen leerlingen, studenten, opleidingen en scholen.

Bijna de helft van Nederland gaat deze zomer niet op vakantie. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 29.000 mensen. 48 procent van hen zegt deze zomer thuis te blijven omdat ze de coronarisico's in eigen land beter kunnen inschatten.