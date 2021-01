Coronanieuws: ook ongeregeldheden in Tilburg, Breda en Oosterhout na rellen Eindhoven

De politie heeft de handen vol aan alle relschoppers in Brabant (Foto: Perry Roovers). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

In Brabant werden 820 nieuwe besmettingen geteld.

Eindhoven was zondag het decor van ernstige ongeregeldheden. Ook in Tilburg, Breda en Oosterhout was het onrustig.

De Europese Unie gaat farmaceutische bedrijven houden aan hun contracten voor de levering van coronavaccins.

In heel Nederland zijn zaterdagavond en -nacht 3600 boetes uitgedeeld en 25 mensen aangehouden vanwege het negeren van de avondklok.

De Britse regering komt enigszins terug op de bewering dat de Britse coronavariant dodelijker is dan de variant die tot nu toe de overhand had.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

23.55

Dit liveblog is afgesloten.



23.50 - Nog steeds onrustig in Tilburg

In Tilburg zijn inmiddels negen relschoppers gearresteerd. Dat meldt de politie, die nog steeds actief is in de stad.



Wachten op privacy instellingen...

23.30 - Veiligheidsberaad analyseert maandag eerste avondklok-weekend

De ongeregeldheden die dit weekend op meerdere plaatsen in Nederland uitbraken rond het ingaan van de avondklok, staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken dan met elkaar hoe het gaat met de handhaving van de avondklok. Ook de stand van zaken rond het vaccineren komt aan de orde.

De avondklok, die zaterdagavond voor het eerst is ingegaan, geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls hoopt maandag meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie er precies naar de verboden demonstraties gingen. "Er komen bepaalde types op af en er breken vervolgens ongeregeldheden uit. Het is zaak dat we dat goed analyseren", zegt zijn woordvoerster. "Bij het analyseren van wat er mis ging dit weekend hoort ook dat we kijken of er extra, aanvullende maatregelen nodig zijn en of bijvoorbeeld het noodbevel in Tilburg en Almelo heeft gewerkt."

23.00 - Vernielingen in Breda

In de Bredase wijk Tuinzigt hebben relschoppers vernielingen aangericht. Dat meldt de politie.

Wachten op privacy instellingen...

22.45 - Ruiten restaurant Oosterhout ingegooid

Aan de Loevensteinlaan in Oosterhout werd de ruit van een restaurant ingegooid.

Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision. vergroot

22.30 - Noodbevel vanwege rellen in Tilburg: volop vernielingen, brandjes en illegaal vuurwerk

In Tilburg is een noodbevel van kracht vanwege rellen. In de buurt van de Wandelboslaan ontstond rond half negen een gespannen sfeer. Al snel liep het uit de hand. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken en er zijn vernielingen aangericht. Er werden auto's in brand gestoken en etalageruiten vernield. De sfeer is zo gespannen dat burgemeester Theo Weterings de politie extra bevoegdheden heeft gegeven om hard in te grijpen.

22.00 - Burgemeester Jorritsma haalt uit naar relschoppers: ‘Dit was oorlog!'

De relschoppers die zondagmiddag betrokken waren bij de ongeregeldheden in Eindhoven hadden het vanaf het begin doelbewust gemunt op de politie. Van demonstreren is geen sprake geweest, zo laten de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in een gezamenlijke verklaring weten. John Jorritsma, burgemeester van de gemeente Eindhoven, reageerde later op de avond witheet: "Dit was oorlog!" Hij noemde de oproepkraaiers 'schuim van de aarde.'

20.45 - Gespannen sfeer en grote drukte bij demonstratie in Tilburg

In de buurt van de Wandelboslaan in Tilburg is zondagavond een gespannen sfeer ontstaan. Opvallend veel mensen hebben zich er gemeld. Hier zou zondagavond vanaf half negen onder het motto 'Tilburg in opstand' een demonstratie plaatsvinden.

20.30 - Politie geschokt door geweld

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt en ik denk dat dat geldt voor alle ME’ers”, zei Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, zondagavond bij Omroep Brabant over de rellen in Eindhoven.

20.00 - 'Rust keert langzaam terug in Eindhoven'

De rust keert langzaam terug in het centrum van Eindhoven. Er lopen nog groepjes relschoppers over het Stationsplein en omgeving, maar veel activiteit is er rond acht uur 's avonds niet meer. Dat meldt een omwonende, die liever anoniem wil blijven.

LEES OOK: Rust keert langzaam terug in Eindhoven na dag vol rellen

19.30 - Nog kleine plukjes relschoppers op straat

In de binnenstad van Eindhoven zijn nog 'kleine plukjes relschoppers' op straat, zo meldt de politie. "Links en rechts misdragen zij zich nog steeds. De collega’s blijven alert en grijpen in waar nodig."

19.20 - Politie: losgeslagen paard maakt het goed

De politie heeft een tweet gewijd aan het losgeslagen politiepaard, waarvan beelden circuleren op social media. Op de video is te zien hoe het paard over de Eindhovense Mathildelaan rent. "We krijgen daar veel vragen over. Het paard en zijn berijder maken het allebei goed. Dank voor de bezorgde reacties", meldt de politie.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

19.00 - Directeur NS: situatie in Eindhoven met verbijstering aangezien

De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen zegt de situatie van zondag in Eindhoven met verbijstering te hebben aangezien. Marjan Rintel noemt het "een afschuwelijke situatie". "Het stationsgebouw is vernield en winkels op het station zijn geplunderd. Ook een auto van ProRail is vernield en in brand gestoken", aldus Rintel. "De aanwezige collega's op het station zijn enorm geschrokken maar gelukkig veilig. Doordat het treinverkeer eerder vanmiddag al gestaakt was, waren er vrijwel geen reizigers meer op het station."

"Gelukkig konden onze collega's zich op tijd in veiligheid brengen maar dit is bij niemand in de koude kleren gaan zitten. Het station is een ravage. Mijn dank gaat uit naar de hulpdiensten. Het station moet een veilige plek zijn voor collega's en reizigers. Wij rijden nu juist voor de mensen met een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Zij moeten veilig thuis kunnen komen."

Zondagavond is extra beveiliging aanwezig op station Eindhoven. De winkels op het station zullen zondag niet meer opengaan, ook al omdat de tijd te kort is om te openen vanwege de avondklok. De verwachting is dat het treinverkeer in de loop van zondagavond weer opgestart wordt, zo meldt de NS.

Wachten op privacy instellingen...

18.35 - Grapperhaus: politie treedt terecht hard op tegen relschoppers

Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers dit weekend. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde daarmee zondag op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in.

LEES OOK: Relschoppers houden huis in Eindhoven: de rellen in beeld

Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag. "Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden."

Wachten op privacy instellingen...

18.20 - Politie maakt jacht op alle relschoppers in Eindhoven: 'Volop beelden voorhanden'

De politie gaat alle relschoppers opsporen die zondag aanwezig zijn in het centrum van Eindhoven. Dat laat ze weten via Twitter. Mensen die zondag niet opgepakt worden, worden later op basis van camerabeelden opgespoord.

Het is momenteel nog erg onrustig in de binnenstad van Eindhoven. Volgens de politie blijven kleinere groepen zich misdragen en dingen vernielen. Ze weigeren de stad te verlaten.

Wachten op privacy instellingen...

17.25 - Relschoppers plunderen fietsenstalling en supermarkt in Eindhoven

Bij de ongeregeldheden in Eindhoven hebben relschoppers huisgehouden op het station Eindhoven Centraal. In de stationshal zijn veel vernielingen aangericht en een vestiging van Jumbo is geplunderd. De ruiten van het station en de supermarkt zijn ingegooid en schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.

Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht. 'Demonstranten' hebben fietsen uit de stalling meegenomen. Ook zijn hekken en fietsen gebruikt om barricaden op te werpen tegen de mobiele eenheid.

Wachten op privacy instellingen...

16.50 - De schade in Eindhoven is enorm

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

16.35 - Ruiten station ingegooid, auto in brand gestoken

Uit Eindhoven komen meldingen dat relschoppers ruiten van het station in Eindhoven hebben ingegooid. Volgens onze verslaggever wordt het station geplunderd. Ook is er een auto in brand gestoken.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

16.20 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestegen

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in de ziekenhuizen, is het afgelopen etmaal gestegen. In totaal zijn nu 2343 patiënten met Covid-19 opgenomen, 41 meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 676 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, zeven meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 34 toe tot 1667.

16.00 - Relschoppers gooien met golfballen

Volgens onze verslaggever gooien de relschoppers op het 18 Septemberplein in Eindhoven met golfballen en messen richting de politie. Ook is er een brandje gesticht.

LEES OOK: Relschoppers zoeken weer confrontatie met politie in Eindhoven, kijk hier live mee

15.20 - 820 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds zaterdag 820 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. 350 van die meldingen kwamen uit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In heel Nederland kwam de teller uit op 4924. Het aantal nieuwe coronagevallen ligt iets onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 36.685 meldingen van positieve tests.

Wachten op privacy instellingen...

15.00 - Politie arresteert demonstranten in centrum van Eindhoven

De politie grijpt zondagmiddag hard in bij de demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Het plein is schoongeveegd. Daar is een waterkanon bij ingezet. Diverse mensen zijn opgepakt.

Wachten op privacy instellingen...

13.12 - Britten komen terug op uitspraak dat Britse coronavariant dodelijker is

De Britse regering komt enigszins terug op de bewering dat de gemuteerde coronavirusstam die voor het eerst in Groot-Brittannië is ontdekt, dodelijker is dan eerdere varianten. Minister Matt Hancock zei tegen Sky News dat de regering hier 'niet helemaal zeker' van is. Hij zei wel dat er een risico bestaat dat meer mensen zouden sterven aan de Britse variant, omdat bewezen is dat deze zich sneller verspreidt. Vrijdag zei premier Boris Johnson nog dat er bewijs is dat de nieuwe variant dodelijker is.

13.05 - 'Ongeregeldheden Stein geen demonstratie tegen avondklok'

Volgens burgemeester Marion Leurs-Mordang van de Limburgse gemeente Stein zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden in haar dorp geen demonstranten tegen de avondklok, die zaterdag voor het eerst gold. "Dit waren gewoon moedwillige rellen, aangesticht door raddraaiers. Ik ben vooral boos dat dit heeft kunnen gebeuren. We leven in een vrij land en iedereen mag zijn mening laten horen, maar dit is niet de manier."

12.54 - Man negeert avondklok en wil dat agenten 'opflikkeren'

Een 33-jarige man is zaterdagnacht in de Marslaan in Bergen op Zoom aangehouden nadat hij werd gecontroleerd vanwege de avondklok die zaterdagavond voor het eerst van kracht was. De agenten die de man wilden controleren, kregen 'direct een grote mond', zij moesten 'opflikkeren'. De man kon geen identiteitsbewijs laten zien. Daarom werd hij aangehouden. Vanwege het overtreden van de avondklok kreeg hij een boete. Of dit de enige boete was die in de regio Zeeland West-Brabant werd uitgedeeld vanwege de avondklok is niet duidelijk. Een woordvoerster zegt niet te weten hoeveel mensen er in de regio precies zijn aangehouden.

12.46 - Terugblik op eerste avond van de avondklok

Wachten op privacy instellingen...

12.38 - EU gaat farmaceuten houden aan contracten levering coronavaccins

De Europese Unie gaat farmaceutische bedrijven houden aan hun contracten voor de levering van coronavaccins. Dat heeft EU-president Charles Michel gezegd. Pfizer liet vorige week weten dat de levering vertraging oploopt. Ook de eerste levering van het AstraZeneca/Oxford-vaccin aan de Europese Unie zal kleiner uitvallen dan in eerste instantie was verwacht. Regeringen willen ergens op kunnen rekenen, zodat ze weten of ze doses achter de hand moeten houden.

12.29 - Hugo de Jonge: 'Brand in testlocatie Urk alle perken te buiten'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vindt dat de brand die zaterdagavond de coronateststraat in Urk verwoestte 'alle perken te buiten gaat'. "Medewerkers zijn terecht ontdaan. Hun cruciale werk in de frontlinie van de crisis verdient respect en waardering. Niets anders", reageert De Jonge op Twitter.

Wachten op privacy instellingen...

12.24 - Negeren coronavoorschriften leidt tot hennepkwekerij

In een huis aan de De Savornin Lohmanstraat in Breda ontdekten agenten zaterdagnacht een hennepkwekerij. Agenten gingen rond drie uur naar dit huis na een melding dat mensen zich daar niet aan de coronavoorschriften hielden. Een 32-jarige Bredanaar is aangehouden vanwege de vondst van de kwekerij. Zeven mensen kregen een bekeuring vanwege het overtreden van de coronaregels.

12.21 - WK veldrijden Oostende op losse schroeven

Het is onzeker of Mathieu van der Poel volgend weekend in het Belgische Oostende zijn wereldtitel veldrijden zal kunnen verdedigen. Het evenement staat ter discussie nadat minimaal zestien inwoners van de Belgische kustplaats besmet zijn geraakt met de besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Er was al afgesproken dat het WK veldrijden zonder publiek zou plaatsvinden.

Wachten op privacy instellingen...

12.09 - Weer een illegaal feest beëindigd

De politie heeft zaterdagnacht opnieuw een illegaal feest beëindigd. Dit keer in een loods in het Zeeuwse Ovezande. De politie schat dat er meer dan dertig mensen op het feest waren. Zestien van hen kregen een bekeuring omdat ze niet voldoende afstand hielden van elkaar. Ook de organisatoren van het evenement, een moeder en haar zoon, kregen een proces-verbaal. De politie ging rond een uur naar de loods na een melding over geluidsoverlast.

Wachten op privacy instellingen...

11.44 - Duizenden boetes vanwege negeren avondklok

In heel Nederland zijn zaterdagavond en -nacht 3600 boetes uitgedeeld vanwege het negeren van de avondklok. Die geldt tot zeker 9 februari tussen negen uur 's avonds en halfvijf 's nachts. Daarnaast zijn 25 mensen aangehouden, onder meer omdat ze weigerden te vertrekken of geweld pleegden. Dit maakte de politie zondagochtend bekend. "Het beeld op straat na de ingang van de avondklok was overwegend rustig."

11.40 - Tientallen mensen beboet in Rotterdam vanwege niet naleven avondklok

Enkele tientallen mensen die zaterdagavond in Rotterdam protesteerden tegen de avondklok hebben een boete gekregen. Volgens de politie zijn twee personen aangehouden. De rest van de avond en nacht bleef het vrij rustig in de Maasstad, zegt een woordvoerster. "Hier en daar hebben we wel boetes uitgedeeld." Hoeveel precies, wordt later bekend.

11.38 - Staatssecretaris roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor winkeliers

Vastgoedbedrijven kunnen meer doen om hun verhuurders, zoals winkeliers, te helpen in de moeilijke coronatijd. Er gebeurt al veel maar het gaat soms nog niet goed, zei staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zondag in WNL. Ze riep de verhuurders op de huren tijdelijk te verlagen, uit te stellen of eventueel deels kwijt te schelden.

11.14 - ROAZ-cijfers

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal met zeven toegenomen, tot 396. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. Er zijn de voorbije 24 uur 33 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Zes coronapatiënten zijn sinds zaterdagochtend overleden, 22 zijn uit het ziekenhuis ontslagen en een is er overgeplaatst.

11.07 - Lockdownfeest op vakantiepark Oosterhout

De politie heeft dit weekend een zogenoemd 'lockdownfeest' beëindigd op vakantiepark Katjeskelder in Oosterhout. Volgens een woordvoerster van de politie waren er zo'n vijftien mensen op het feest aanwezig. "De overlast is rond drie uur 's nachts gestopt. Dat was ook het moment dat de aanwezigen ook het park hebben verlaten. "Zeven mensen zijn bekeurd vanwege het overtreden van de coronaregels. Volgens getuigenverklaringen hadden de aanwezigen lachgas bij zich.

10.57 - Uitgebrande teststraat is 'klap in gezicht GGD Flevoland'

De brand in de coronateststraat in Urk van zaterdagavond is voor de GGD Flevoland een 'flinke klap in het gezicht'. Directeur Cees Verdam zegt dat wordt bekeken hoe het testen op het coronavirus zo snel mogelijk kan worden hervat. De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus.

09.45 - Peiling: corona-aanpak Mark Rutte zorgt voor stevige positie VVD

Na het besluit van het demissionaire kabinet om een avondklok in te voeren vanwege het coronavirus, zijn de veranderingen in het stemgedrag van kiezers beperkt gebleven. Het oordeel over het optreden van premier Mark Rutte optreden in de coronacrisis blijft positief en zorgt voor een stabiele, stevige positie van de VVD. Dit meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Wachten op privacy instellingen...

De VVD blijft vergeleken met de vorige peiling een week eerder gelijk in het aantal zetels, en staat in de peiling nu op 35 zetels. D66 verliest 2 zetels en komt daarmee op 12 zetels. Het CDA wint juist 2 zetels en staat daarmee op 19.

De Hond legde de deelnemers aan zijn peiling verder de vraag voor of ze vinden dat de avondklok een slechte beslissing was. Een minderheid van de deelnemers (24 procent) is het daarmee eens. Onder de kiezers van FVD en de PVV is juist de meerderheid het met de stelling eens.

09.35 - Twee aanhoudingen en tientallen boetes bij rellen in Urk

Bij rellen in Urk zijn zaterdagavond twee aanhoudingen verricht. Daarnaast zijn tientallen boetes uitgedeeld vanwege het niet naleven van de avondklok. In Urk gingen tientallen mensen de straat op uit protest tegen de avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het haventerrein. Een coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in brand gestoken. De burgemeester laat weten zich te schamen voor wat er in zijn gemeente gebeurde.

08.52 - Veertien aanhoudingen na negeren avondklok in Stein

De politie heeft tot nu toe veertien aanhoudingen verricht voor het overtreden van de avondklok in het Limburgse dorp Stein. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In tegenstelling tot eerdere berichten raakte een politieagent lichtgewond. Zo'n honderd jongeren kwamen zaterdagavond samen en kregen het aan de stok met de politie omdat ze zich niet hielden aan de avondklok, die voor het eerst gold vanwege het coronavirus. Ze trokken door de straten en scandeerden 'dictatuur', staken vuurwerk af en gooiden hiermee naar de politie.

06.30 - Flink minder dagelijkse coronadoden in Duitsland

Het aantal nieuwe coronadoden in Duitsland is het afgelopen etmaal flink lager dan op zaterdag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 349 sterfgevallen tegen 879 een dag eerder. Het RKI maakte zondag melding van 12.257 nieuwe besmettingen, tegenover 16.417 op zaterdag.

06.18 - Avondklok lijkt goed nageleefd te zijn

De eerste avond en nacht waarop de avondklok gold, lijkt in Brabant rustig te zijn verlopen. De snelwegen in Nederland lagen er zaterdagavond en -nacht leeg bij, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Van verkeersdrukte was geen sprake. Mensen hebben zich eraan gehouden om negen uur 's avonds thuis te zijn." Cijfers over automobilisten die na het ingaan van de avondklok toch de weg op gingen, waren zondagochtend nog niet beschikbaar.

Wachten op privacy instellingen...

05.00 - Voor het eerst in maanden geen nieuwe besmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn voor het eerst in maanden géén nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Zaterdag werden tweehonderd mensen getest, maar niemand was positief. Op het eiland zijn nog 104 actieve besmettingen, zeven personen liggen met een corona-infectie in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gedaald op het eiland. Begin december waren er nog meer dan 1800 actieve besmettingen.

03.30 - Oproep niet naar Eindhoven af te reizen voor demonstratie

Anti-islambeweging Pegida wil deze zondag demonstreren in Eindhoven, ook al heeft burgemeester John Jorritsma dat verboden. De gemeente vreest ongeregeldheden. Burgemeester, politie, justitie en de GGD roepen mensen dringend op om deze zondag niet naar Eindhoven af te reizen met het oog op het coronavirus. Reisbewegingen werken de verspreiding daarvan in de hand, benadrukken zij.

02.20 - Gemeente, politie en OM 'zeer verontwaardigd' over rellen in Urk

De gemeente Urk, politie en het openbaar ministerie laten weten 'zeer verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen' van zaterdagavond in Urk. "Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorden. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven."

Wachten op privacy instellingen...

"Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto’s en met als dieptepunt in de brand steken van de test-locatie van de GGD. Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen", schrijven ze in een gezamenlijk persbericht.

23.39 - Grote politiecontrole op A2

Bij een grote politiecontrole op de A2 bij Zaltbommel zijn zaterdagavond 45 automobilisten bekeurd omdat ze zonder geldige reden buiten waren, terwijl om negen uur de avondklok was ingegaan. Met botsabsorbers was een fuik aangelegd. Alle automobilisten in zuidelijke richting werden zo van de snelweg geleid naar de parkeerplaats bij wegrestaurant De Lucht. Daar moesten ze vertellen waarom ze niet binnen waren.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.