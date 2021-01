Coronanieuws: toename aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 6 overleden afgelopen etmaal

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Toename aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, zes overleden afgelopen etmaal.

De eerste avond en nacht waarop de avondklok gold, lijkt in Brabant rustig te zijn verlopen.

Op vakantiepark Katjeskelder in Oosterhout is dit weekend een zogenoemd 'lockdownfeest' beëindigd, zeven mensen zijn bekeurd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

11.14 - ROAZ-cijfers

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal met zeven toegenomen, tot 396. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. Er zijn de voorbije 24 uur 33 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Zes coronapatiënten zijn sinds zaterdagochtend overleden, 22 zijn uit het ziekenhuis ontslagen en een is er overgeplaatst.

11.07 - Lockdownfeest op vakantiepark Oosterhout

De politie heeft dit weekend een zogenoemd 'lockdownfeest' beëindigd op vakantiepark Katjeskelder in Oosterhout. Volgens een woordvoerster van de politie waren er zo'n vijftien mensen op het feest aanwezig. "De overlast is rond drie uur 's nachts gestopt. Dat was ook het moment dat de aanwezigen ook het park hebben verlaten. "Zeven mensen zijn bekeurd vanwege het overtreden van de coronaregels. Volgens getuigenverklaringen hadden de aanwezigen lachgas bij zich.

10.57 - Uitgebrande teststraat is 'klap in gezicht GGD Flevoland'

De brand in de coronateststraat in Urk van zaterdagavond is voor de GGD Flevoland een 'flinke klap in het gezicht'. Directeur Cees Verdam zegt dat wordt bekeken hoe het testen op het coronavirus zo snel mogelijk kan worden hervat. De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus.

09.45 - Peiling: Ruttes corona-aanpak zorgt voor stevige positie VVD

Na het besluit van het demissionaire kabinet om een avondklok in te voeren vanwege het coronavirus, zijn de veranderingen in het stemgedrag van kiezers beperkt gebleven. Het oordeel over het optreden van premier Mark Rutte optreden in de coronacrisis blijft positief en zorgt voor een stabiele, stevige positie van de VVD. Dit meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Wachten op privacy instellingen...

De VVD blijft vergeleken met de vorige peiling een week eerder gelijk in het aantal zetels, en staat in de peiling nu op 35 zetels. D66 verliest 2 zetels en komt daarmee op 12 zetels. Het CDA wint juist 2 zetels en staat daarmee op 19.

De Hond legde de deelnemers aan zijn peiling verder de vraag voor of ze vinden dat de avondklok een slechte beslissing was. Een minderheid van de deelnemers (24 procent) is het daarmee eens. Onder de kiezers van FVD en de PVV is juist de meerderheid het met de stelling eens.

09.35 - Twee aanhoudingen en tientallen boetes bij rellen in Urk

Bij rellen in Urk zijn zaterdagavond twee aanhoudingen verricht. Daarnaast zijn tientallen boetes uitgedeeld vanwege het niet naleven van de avondklok. In Urk gingen tientallen mensen de straat op uit protest tegen de avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto's luid toeterend over het haventerrein. Een coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in brand gestoken. De burgemeester laat weten zich te schamen voor wat er in zijn gemeente gebeurde.

08.52 - Veertien aanhoudingen voor negeren avondklok in Stein

De politie heeft tot nu toe veertien aanhoudingen verricht voor het overtreden van de avondklok in het Limburgse dorp Stein. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In tegenstelling tot eerdere berichten raakte een politieagent lichtgewond. Zo'n honderd jongeren kwamen zaterdagavond samen en kregen het aan de stok met de politie omdat ze zich niet hielden aan de avondklok, die voor het eerst gold vanwege het coronavirus. Ze trokken door de straten en scandeerden 'dictatuur', staken vuurwerk af en gooiden hiermee naar de politie.

06.30 - Flink minder dagelijkse coronadoden in Duitsland

Het aantal nieuwe coronadoden in Duitsland is het afgelopen etmaal flink lager dan op zaterdag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt zondag 349 sterfgevallen tegen 879 een dag eerder. Het RKI maakte zondag melding van 12.257 nieuwe besmettingen, tegenover 16.417 op zaterdag.

06.18 - Avondklok lijkt goed nageleefd te zijn

De eerste avond en nacht waarop de avondklok gold, lijkt in Brabant rustig te zijn verlopen. De snelwegen in Nederland lagen er zaterdagavond en -nacht leeg bij, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Van verkeersdrukte was geen sprake. Mensen hebben zich eraan gehouden om negen uur 's avonds thuis te zijn." Cijfers over automobilisten die na het ingaan van de avondklok toch de weg op gingen, waren zondagochtend nog niet beschikbaar.

Wachten op privacy instellingen...

05.00 - Voor het eerst in maanden geen nieuwe besmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn voor het eerst in maanden géén nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Zaterdag werden tweehonderd mensen getest, maar niemand was positief. Op het eiland zijn nog 104 actieve besmettingen, zeven personen liggen met een corona-infectie in het ziekenhuis, waarvan drie op de intensive care. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gedaald op het eiland. Begin december waren er nog meer dan 1800 actieve besmettingen.

03.30 - Oproep niet naar Eindhoven af te reizen voor demonstratie

Anti-islambeweging Pegida wil deze zondag demonstreren in Eindhoven, ook al heeft burgemeester John Jorritsma dat verboden. De gemeente vreest ongeregeldheden. Burgemeester, politie, justitie en de GGD roepen mensen dringend op om deze zondag niet naar Eindhoven af te reizen met het oog op het coronavirus. Reisbewegingen werken de verspreiding daarvan in de hand, benadrukken zij.

02.20 - Gemeente, politie en OM 'zeer verontwaardigd' over rellen in Urk

De gemeente Urk, politie en het openbaar ministerie laten weten 'zeer verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen' van zaterdagavond in Urk. "Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorden. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven."

Wachten op privacy instellingen...

"Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto’s en met als dieptepunt in de brand steken van de test-locatie van de GGD. Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen", schrijven ze in een gezamenlijk persbericht.

23.39 - Grote politiecontrole op A2

Bij een grote politiecontrole op de A2 bij Zaltbommel zijn zaterdagavond 45 automobilisten bekeurd omdat ze zonder geldige reden buiten waren, terwijl om negen uur de avondklok was ingegaan. Met botsabsorbers was een fuik aangelegd. Alle automobilisten in zuidelijke richting werden zo van de snelweg geleid naar de parkeerplaats bij wegrestaurant De Lucht. Daar moesten ze vertellen waarom ze niet binnen waren.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.