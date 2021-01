Avondklokrellen: Fanshop PSV op slot, Efteling is waakzaam

Wachten op privacy instellingen... PSV schermt de fanshop af uit vrees voor plunderingen. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. n Breda timmeren winkeliers hun zaak dicht. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Winkeliers beschermen hun zaak.

In Brabant wordt gevreesd voor nieuwe rellen, nadat het zondag en maandag ook al compleet uit de hand liep in verschillende steden. In veel plaatsen nemen winkeliers het zekere voor het onzekere en timmeren de winkels dicht. Sportclubs zeggen de trainingen af en scholen gaan eerder dicht.

Redactie Geschreven door

17.33 - Burgemeester Helmond: 'Ga niet zelf handhaven'

Burgemeester Elly Blanksma reageert op de rellen in Helmond. Zondag en maandag samen ging het volgens de burgemeester om zo’n vijftig tot honderd relschoppers, verdeeld over verschillende groepjes.

80 tot 90 procent kwam uit Helmond. Op zondag lag de leeftijd van de relschoppers tussen de 14 en 47 jaar, gisteravond was dat tussen de 17 en 19 jaar.

We hebben met de politie snel opgeschaald naar ME-niveau, zegt Blanksma tegen Omroep Brabant. "Daardoor zijn de rellen in de kiem gesmoord.’’ De schade valt relatief gezien mee: ‘’Er is met stenen en prullenbakken gegooid en er is wat schade aan gemeentelijk straatmeubilair, zoals een bushokje.’’ Na de avondklok was de rust wedergekeerd in de stad.

Over de uitspraken van supportersgroepen van Helmond Sport dat ze hun stad willen verdedigen tegen relschoppers zegt ze: ‘’Ik zie het als een steunbetuiging, een oproep aan de relschoppers: doe het niet. Dat is prima. Maar het handhaven moeten ze aan de politie overlaten.’’

17.30 - Efteling is waakzaam

De Efteling blijft waakzaam voor eventuele relschoppers die het op het pretpark zouden hebben voorzien. Dinsdagmiddag gingen er oproepen rond op sociale media om naar het park in Kaatsheuvel te komen.

Volgens een woordvoerder lijkt het om loos alarm te gaan, maar blijft men alert. “We snappen werkelijk neemt waarom een gesloten locatie als de Efteling hiervoor wordt gekozen. De Efteling is wat ons betreft geen strijdtoneel voor dit soort relschoppers.”

16.09 - De supermarkten in Schijndel gaan eerder dicht

Ook andere winkeliers hebben maatregelen genomen. Kledingzaken hebben alle kleding uit winkel gehaald. Alle vitrines van juwelier en cadeauzaken zijn leeg. Ook de schoenenzaak heeft alles weggehaald. Bij Kruidvat staan pallets tegen de ramen om klappen op te vangen.

Een bezorgrestaurant stuurt geen fietsers op pad.

De supermarkt in Schijndel gaat dicht. Foto: Omroep Brabant. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

15.45 - Winkeliers Bergen op Zoom spijkeren ramen dicht

Ook in Bergen op Zoom zijn bij winkels de ramen dichtgespijkerd.

Foto: ZuidWest TV vergroot

15.40 - Fanshop PSV op slot

Met grote containers is de fanshop van PSV bij het voetbalstadion afgeschermd. De club is bang voor plunderingen.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

15.38 - 'Zet alles binnen'

"Na alle onrust en rellen gisterenavond in Den Bosch wordt nu op diverse social media aangezet tot soortgelijke acties in onder meer Empel, De Rompert en de Maaspoort. Let alsjeblieft op uw eigen terrein en ruim zo veel mogelijk op, zet uw materialen binnen, sluit hekken", zo waarschuwt de ondernemersvereniging Bedrijfsparken High Tech Maaspoort Treurenburg.

15.30 - Man uit Bavel moet voorkomen

Een 35-jarige man uit Bavel moet zich morgen verantwoorden bij de Bredase snelrechter. Hij werd zondag opgepakt voor opruiing. Hij riep via Facebook mensen op die tegen de avondklok zijn te verzamelen op een locatie in Breda. Hij werd gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris.

15.21 - Arrestaties in Tilburg

In huizen in de Kruidenlaan en de Geefhuishof in Tilburg zijn twee verdachten aangehouden voor opruiing. Ze riepen via sociale media op om te gaan rellen op het Anne Frankplein in Rijen.

Het gaat om twee twintigers uit Tilburg. De twee zitten vast en worden vandaag gehoord door rechercheurs.

In een huis aan de Edisonlaan in Tilburg werd de bewoner aangehouden omdat hij opriep tot rellen, maar ook had hij een verboden wapen in huis. Ook hij zit nog vast.

15.20 Oproep gemeente Heusden

Er gaan geruchten op sociale media over mogelijke acties of onrust in Vlijmen. Weet je iets, bel dan de politie, zo vraagt de gemeente.

Wachten op privacy instellingen...

15.18 Winkels Rosmalen afgesloten

Basisschool Noorderlicht in Den Bosch heeft de deuren uit voorzorg gesloten en kinderen naar huis heeft gestuurd. Emplina in Empel heeft de trainingen afgelast.

En in Rosmalen spijkeren verschillende ondernemers hun zaak dicht met planken.

Winkels in Rosmalen zijn afgesloten. vergroot

15.14 - Onrust in Schijndel

In Schijndel halen winkeliers de etalages leeg, horeca-ondernemers halen de terrassen binnen en op sommige plekken worden ramen dichtgetimmerd. Er gaan namelijk geruchten dat ook hier gedemonstreerd gaat worden.

Wachten op privacy instellingen...

15.12 - Protest in Eindhoven

Relschoppers zijn van plan om vanavond opnieuw Eindhoven in te gaan. Er wordt verzameld bij het PSV-stadion, zo roepen mensen elkaar op op socialmedia.

15.11 - Beelden in Opsporing Verzocht

In het tv-programma Opsporing Verzocht toont de politie dinsdagavond beelden van relschoppers. Ze worden gezocht omdat ze betrokken waren bij de ongeregeldheden de afgelopen dagen. De politie geeft de kijkers verder advies over hoe ze het beste kunnen helpen bij het vinden van de daders.

15.06 - Arrestatie in Tilburg

In Tilburg, op het Paletplein, is maandag een 20-jarige man aangehouden. Hij kreeg een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Toen agenten in zijn auto keken troffen ze daar een boksbeugel en vuurwerk aan.

De aangehouden verdachte zit nog vast en wordt vandaag gehoord door rechercheurs.

15.02 - Arrestaties in Breda

In Breda werden maandag vier verdachten aangehouden voor het niet navolgen van de noodverordening die gold in een gedeelte van de stad, meldt de politie. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Breda, een 16- jarige jongen uit Breda, een 18-jarige jongen uit Breda en een 17-jarige jongen uit Zevenbergen.

De jongens zitten nog vast en worden vandaag gehoord door rechercheurs.

14.51 - VNO-NCW en MKB-Nederland: afschuw over rellen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren met afschuw op de rellen en plunderingen van onder meer winkels en veroordelen deze ten zeerste, laten ze in een reactie weten.

"Voor ondernemers die toch al zo getroffen zijn door de lockdown en vechten voor hun voortbestaan, zijn deze plunderingen een extra klap in het gezicht en hier mag je nooit mee weg komen", zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

14.50 - Twee mannen opgepakt na oproep om wapens mee te nemen naar rellen Eindhoven

De politie heeft twee mannen opgepakt die via sociale media hadden opgeroepen om wapens mee te nemen naar de rellen in Eindhoven. Ook riep het tweetal vooraf op om geweld te gebruiken tegen de politie. Afgelopen zondag waren urenlang hevige rellen in de stad.

14.49 - Zitting rechtbank even onderbroken

Een zitting bij de rechtbank in Den Bosch is tijdelijk geschorst vanwege de onrust in de stad. Er zouden rellen rond het pand zijn. Later ging de zitting weer door.

Wachten op privacy instellingen...

14.44 - Actie NAC-supporters

De fanatieke kern van NAC-supporters accepteert geen rellen in 'hun Breda', zo laat ze via socialmedia weten. Ze pleit voor een tegenprotest.

Wachten op privacy instellingen...

14.10 - Ook in Breda timmeren winkeliers de zaak dicht

"Het komt steeds dichterbij", vertelt eigenaar Aziz Ollah van kledingzaak ZEBA in Breda. Hij heeft dinsdag een bedrijf gevraagd zijn grote etalage uit voorzorg dicht te timmeren. Meer ondernemers in het centrum van de stad volgen zijn voorbeeld. "Toen ik maandagavond de beelden zag wat andere ondernemers was overkomen, maakte mij dat zeer ongerust. Daarom heb ik vanmorgen een timmerman gebeld."

Grote platen moeten voorkomen dat de ruiten bij mogelijke rellen aan diggelen gaan. Aziz: "Dit is gewoon zo frustrerend. Geen enkele ondernemer zit hierop te wachten. We hebben al zoveel stress sinds de lockdown." De eigenaar van ZEBA hoopt elke avond dat het goed komt met zijn kledingzaak. "Je kunt vanwege de avondklok ook niet meteen gaan rijden om je eigendommen te beschermen." Hij hoopt dat de lockdown snel voorbij is en de oude mooie tijden weer herleven.

vergroot

13.59 Sportclubs gelasten trainingen af

Hockeyclub Den Bosch heeft alle trainingen afgelast. Ze willen het risico niet nemen dat kinderen eventueel door onveilige gebieden moeten fietsen. Hetzelfde geldt voor voetbalclub OJC Rosmalen.

13.49 - Haal je kind op!

Er zijn ongeveer vijftig jongeren bij winkelcentrum De Helftheuvel. Inmiddels heeft kindcentrum De Ontdekking bij winkelcentrum De Helftheuvel ouders rond de middag opgeroepen hun kind af te komen halen. "Wij ontvangen signalen dat rond 14.00 uur mensen zich gaan verzamelen bij de Helftheuvelpassage vanwege onvrede over alle coronamaatregelen", meldt de school op twitter.

"Vanwege de rellen en plunderingen van gisterenavond maken wij ons grote zorgen. Wij vragen u, indien mogelijk, uw kind zo snel mogelijk op te komen halen."

Wachten op privacy instellingen...

13.40 - Winkels Den Bosch dichtgetimmerd

Winkeliers nemen het zekere voor het onzekere. In de Vughterstraat in Den Bosch zijn ook al een aantal winkels dichtgetimmerd.

Wachten op privacy instellingen...

13.38 - Scholen Den Bosch eerder dicht

Scholen, waaronder het Helicon en de Bossche Vakschool, hebben dinsdagmiddag besloten aanwezige leerlingen eerder naar huis te sturen.

13.32 - Primera doet aangifte na plundering winkel Den Bosch

Winkelketen Primera gaat aangifte doen van de plundering van een Primera-winkel in Den Bosch maandagavond door relschoppers. Volgens het bedrijf zijn camerabeelden beschikbaar die worden overgedragen aan de politie.

Volgens een woordvoerder is nog niks te zeggen over het schadebedrag. Op dit moment wordt de schade onderzocht. Die is volgens de zegsman fors. Primera zegt dat nu wordt gekeken hoe de winkel en de betroffen ondernemers kunnen worden ondersteund en geholpen om ervoor te zorgen dat de zaak weer veilig open kan.

13.24 - CNV: rellen zoveelste klap voor werkenden in de frontlinie

De grootschalige rellen en plunderingen in veel steden van de afgelopen dagen zijn de zoveelste klap voor de werkenden in de frontlinie tegen de coronacrisis. "Ongehoord", zegt vakbond CNV.

"Duizenden werkenden worden hierdoor zeer direct geraakt: hulpverleners, zorgpersoneel, politie, vuilnisophalers, ambulancepersoneel, supermarkt- en ander winkelpersoneel. Ook mensen die werken in sectoren die op omvallen staan, krijgen een harde klap."

"Het vernielen van een winkel of hotel kan voor bedrijven het laatste zetje zijn richting faillissement", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Met deze rellen zijn we wereldnieuws. Beschamend."

13.18 - Winkels Rosmalen timmeren zaak dicht uit angst voor rellen

Ondernemers in Rosmalen timmeren hun winkels uit voorzorg dicht. Ze doen dit uit vrees voor rellen. Het gaat onder meer om een fotozaak en een schoonheidssalon.

vergroot

13.10 - Noodverordening Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft dinsdag een noodverordening afgekondigd na nieuwe oproepen tot geweld op sociale media. "De politie heeft signalen dat deze mensen zich willen keren tegen politie, handhavers en hulpverleners", stelt de gemeente.

De maatregel geldt dinsdagochtend vanaf half twaalf.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.