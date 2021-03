Deze bedrijven doen juist goede zaken dankzij de coronacrisis

Wachten op privacy instellingen... De testbuisjes om het coronavirus te achterhalen (foto: Erik Peeters). De productie van een chipmachine bij ASML in Veldhoven. Jumbo bezorgwagen (Archieffoto: Kevin Cordewener) Volgende Vorige vergroot 1/5 Zwembadbouwer APP uit Roosendaal krijgt zelfs vraag uit Duitsland

De coronacrisis slaat door de lockdown diepe wonden bij winkeliers en in de horeca, maar er zijn in Brabant ook veel bedrijven die juist profiteren van de pandemie. Want het virus zorgt bij hen voor een nieuwe of grotere vraag naar spullen en diensten. Daar wordt goed aan verdiend. Van mondkapje tot compleet privézwembad.

Het is vrij gemakkelijk om een rijtje te maken met bedrijven die direct profiteren van de bestrijding van het virus:

Ook indirect doen Brabantse bedrijven best goed mee aan het verdienen in crisistijd:

Het Bredase technologiebedrijf CM.com zag de omzet in coronajaar 2020 met bijna de helft stijgen. De onderneming haalde vooral meer inkomsten uit de gestegen digitale communicatie tussen bedrijven en klanten via apps.

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven profiteert van de grote vraag naar apparatuur voor thuiswerk tijdens de coronapandemie, zoals smartphones en laptops. Het bedrijf verwacht dat ook dit jaar grote klanten als Intel en Samsung meer machines van ASML zullen kopen om die computerchips te kunnen maken.

Webwinkel Bol.com - met twee gigantische distributiecentra in Waalwijk - zag de verkopen in het 2020 enorm stijgen. De omzet van de webwinkel ging met bijna 30 procent omhoog naar 2,8 miljard euro, blijkt uit de jaarcijfers.

Bol.com in Waalwijk. vergroot

Supermarktketen Jumbo in Veghel verdiende goed aan klanten die meer geld uitgaven in de winkels en bij de online shop. De omzet steeg in 2020 met 9,5 procent.

De vele vakantieparken in Brabant zien een ware run op hun huisjes en kampeerplaatsen. De boekingen gaan nog sneller dan vorig jaar.

En maaltijdboxenbedrijf Boerschappen uit Breda beleeft gouden tijden nu het in Amsterdam het initiatief SupportYourLocals heeft overgenomen.

En dit rijtje is ongetwijfeld nog veel langer te maken met bedrijven die minder in de spotlight staan. Zo vinden we met wat zoeken een onverwachte: zwembadbouwer APP in Roosendaal.

Voor eigenaren Colin en Petra de Both is de vraag naar een eigen zwembad in de tuin bijna niet meer bij te benen. "En dan hebben we het niet alleen over dure villa's, maar ook over de achtertuinen van rijtjeshuizen", licht Petra toe.

"Het gaat van opzetbaden tot permanente zwembaden van anderhalve ton."

Door de coronacrisis en de beperkte mogelijkheid om op vakantie te gaan regelen steeds meer mensen hun vertier veilig rond eigen huis. "Dat gaat van opzetbaden van een paar honderd euro tot permanente zwembaden van anderhalve ton. Met veel privacy, rust en bier uit je eigen koelkast."

Ook de klimaatverandering - en de snikhete zomer van vorig jaar - helpt mee in de gestegen verkoop van zwembaden. "En niet alleen bij mensen thuis. We hebben ook steeds meer recreatieparken als klant. Zo zijn zes monteurs van APP nu in Duitsland bezig met het aanleggen van een groot zwembad. En als dat klaar is dan rijden ze door naar een park in Valkenburg. En daarna nog ééntje in Doetinchem", vertelt Colin trots.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.