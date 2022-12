112-nieuws: botsing in Helmond • man bedreigt postbode en wordt agressief

11.10

De politie gaat vandaag verder met haar zoektocht naar Elia Mailoa uit Breda. Gisteren werd bekend dat ze zich grote zorgen over hem maakt. De man is 63, dementerend en draagt geen jas of winterkleding.

Overigens is hij donderdagavond toch niet gezien bij de ijsbaan aan de Terheijdenseweg, wat de politie eerder wel meldde. Hij is donderdagmiddag wel opgemerkt in de Lage Vuchtpolder en in de buurt van de Hartelweg in Breda.