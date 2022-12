112-nieuws: vrouw wakker door rookmelder • auto knalt op benzinepomp

00.45

Tegen kwart voor een is een man van 37 uit Gilze met zijn auto in Kaatsheuvel eerst tegen een pomp en daarna tegen de winkel van een tankstation geknald. Dit gebeurde bij het tankstation aan de Midden-Brabantweg. De bestuurder raakte bij het ongeval gewond. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis zal een arts bloed afnemen. De politie onderzoekt het ongeval. De ravage bij de pomp was groot. De brandweer was ook ingeschakeld.