Brabanders voor Oranje in Dortmund: 'Wat is het hier geweldig'

15.44

Aan hun kleding kun je ze er niet uit plukken: dat is toch een en al oranje. Maar zo tussen de feestende menigte in Dortmund klinkt hier en daar een zachte g. Zo ook van Jan Paanakker uit Velp. Hij is er zeker van dat Oranje vanavond wint en naar de finale gaat. Finale of niet, het is er volgens Jan nu al een feestje: "Wat is het hier geweldig", lacht hij. Niet ver van hem vandaan staat een grote groep feestvierders uit Boxmeer. Met halve liters bier in hun hand juichen ze oranje toe. En dit is zeker niet het enige feestje dat bij ze op de planning staat: "En binnenkort gaan we ook feestvieren bij Daags na de Tour."