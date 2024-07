Grote teleurstelling bij Brabantse supporters na het verlies van Oranje

11.40

In het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zit de sfeer er goed in. In het kraamcentrum in het ziekenhuis houden de medewerkers een oranjemars. De witte verplegerspakken worden even wat opgefleurd met oranje sjaals, kroontjes en capes. Er hobbelt zelf een baby in de oranjemars. Of ja, een pop dan.