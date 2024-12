Van deze bekende Brabanders namen we in 2024 afscheid

Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel Brabanders. Op de website van Omroep Brabant stonden we regelmatig stil bij wat deze mensen voor de provincie en daarbuiten hebben betekend. Een overzicht van enkele sterfgevallen die Brabant het afgelopen jaar roerden.

Dries van Agt (1931-2024)

Foto: ANP.

Dries van Agt, oud-premier en voormalig Commissaris van de Koningin in Brabant, liet dit jaar op 5 februari het leven. Van Agt, geboren in Geldrop, overleed samen met zijn vrouw Eugenie van Agt-Krekelberg. Ze stierven hand in hand op een zelfgekozen moment, zo maakte The Rights Forum bekend namens de familie. Van Agt en ’zijn meisje’ werden 93 jaar. Lees hier het hele artikel. Kim Moelands (1975-2024)

Foto: Kim Moelands/Facebook.

Auteur en journalist Kim Moelands is op 23 februari op 48-jarige leeftijd overleden. Moelands, geboren in Goirle, leed aan taaislijmziekte en was jarenlang in de media voorvechter van de donorwet. Door die wet worden mensen automatisch donor, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat iemand dit niet wil. De wet ging uiteindelijk in juli 2020 in. Lees hier het hele artikel. Kees Rijvers (1926-2024)

Kees Rijvers als bondscoach in 1982 (foto: ANP)

Hij werd alom geprezen en gewaardeerd in de voetbalwereld: oud-international en -trainer Kees Rijvers. Hij is op 4 maart overleden in zijn geboorteplaats Breda. Rijvers werd 97 jaar. Hij was succesvol als speler, maar werd vooral bekend als trainer van PSV en het Nederlands elftal. Ook was Rijvers een echte familieman met een arendsoog voor voetbaltalent. Lees hier het hele artikel. Frans de Waal (1948-2024)

Foto: ANP.

De bekende bioloog Frans de Waal is op 14 maart overleden in zijn woonplaats Atlanta in de Verenigde Staten. De geboren Bosschenaar was een van de meest vooraanstaande wetenschappers die apen bestudeerden. Hij is op 75-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. Lees hier het hele artikel. Rinus de Jong (1934-2024)

Foto: Heroes Den Bosch.

Een dag van rouw in het Brabantse basketbal: Rinus de Jong overleed in de nacht van 13 mei op 90-jarige leeftijd. De Jong, geboren in België, was jarenlang de grote man achter het succes van de basketbalvereniging Heroes Den Bosch. Op zijn eigen verzoek vond de uitvaart plaats in ‘zijn’ basketbaltempel De Maaspoort. Lees hier het hele artikel. Lya de Haas (1958-2024)

Lya de Haas en Hennie Korsten (foto: Omroep Brabant).

Dialectzangeres Lya de Haas is op 23 juli op 65-jarige leeftijd overleden. Lya was ernstig ziek en koos zelf voor het moment waarop ze haar laatste adem uitblies. Lya is vooral bekend van ‘Ons lieve vrouwke’, een nummer dat veel Brabanders in hun hart meedragen. Ze speelde het vijf jaar geleden zelf op de uitvaart van haar grote liefde Hennie Korsten. Eind juli was de tijd aangebroken voor Lya zelf om ‘efkes veilig te zèn'. Lees hier het hele artikel. Jaimy Vanenburg (1992-2024)

Foto: Jaimy Vanenburg/Instagram.

Jaimy Vanenburg uit Eindhoven, de dochter van oud-voetballer van PSV Gerald Vanenburg, is 5 maart op 32-jarige leeftijd overleden. Op Instagram deelde ze voor haar 115.000 volgers jarenlang de ontwikkelingen over haar leven. Ze overwon dit jaar kanker en leed haar hele leven aan een longziekte. Ze was schoon van kanker, maar haar gezondheid bleef zwak. Sinds een paar weken lag ze in het ziekenhuis in Groningen, waar ze die maandag overleed. Lees hier het hele artikel. Pieter Bouwman (1958-2024)

Foto: Pieter Bouwman/WhatsApp.

Cabaretier en regisseur Pieter Bouwman is op woensdag 18 september overleden. Bouwman had uitgezaaide longkanker, maar overleed volgens zijn familie toch 'vrij plotseling'. Hij werd 66. De in Eindhoven geboren radiomaker werd bekend door verschillende series en programma's. Een daarvan was de serie 'Mannen van de Radio'. Ook maakte hij jarenlang het programma Radio Bergeijk. Lees hier het hele artikel. Jan de Rooy (1943-2023)

Dakar-legende Jan de Rooy overleed op 30 november in zijn woonplaats Middelbeers. De voormalig rallyrijder en winnaar van de Dakar Rally werd 80 jaar oud. De regio Eindhoven verloor met De Rooy ook een van zijn markantste transportondernemers. Lees hier het hele artikel. Eva Hermans-Kroot (1998-2024)

Eva bij de Best Social Award.