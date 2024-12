Anonieme schenking van 14 mille en avontuurlijke zeehond: zo fijn was 2024

In een jaar komt veel nieuws voorbij. Gelukkig gebeuren er tussen alle ellende door ook genoeg oplossingen, ontdekkingen en hartverwarmende verhalen. Om positief het nieuwe jaar in te gaan heeft Omroep Brabant een aantal mooie verhalen en positief nieuws op een rijtje gezet.

Bijzonder rijbewijs Het was begin dit jaar een hele zoektocht voor de zestienjarige Mathijs uit Lepelstraat. Hij droomde van zijn trekkersrijbewijs, maar door zijn dwerggroei kon hij geen rijschool vinden. Een rijschoolhouder in Roosendaal schoot te hulp en Mathijs haalde in een speciaal aangepaste trekker zijn papiertje.

Snelheidsduivel

Er werden dit jaar records gebroken in onze provincie. Op het gebied van snelheid was het Ralph die geschiedenis schreef met de snelste drone tot nu toe. Met maar liefst 350 kilometer per uur kon hij als eerste ter wereld Max Verstappen bijhouden.

Een Groots afscheid

Voor veel mensen was het een tragische gebeurtenis: Guus Meeuwis stopt met Groots met een zachte G in het Philipsstadion. Toch kijkt hij er zelf met veel trots op terug en de laatste showreeks was één groot feest. "Dit afgelopen jaar hadden we het enorm druk, want we wilden het zo goed mogelijk afsluiten. Het is een deel van mijn leven geweest", zei Meeuwis daarover. "Het was het mooiste wat ik heb gedaan en dat heb ik op een fantastische manier afgesloten. Nu kan ik alleen nog maar trots zijn."