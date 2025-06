112-nieuws: Brandalarm bij zorginstelling vanwege aangebrande tosti's • Politie haalt fietser en wandelaar van de weg: 'Navigatie stond verkeerd'

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:37 Brandalarm bij zorginstelling vanwege aangebrande tosti's Een zorginstelling aan aan de Sint Willibrordusstraat in Schijndel werd zaterdagavond ontruimd nadat het brandalarm daar afging. Politie en brandweer werden gewaarschuwd. Toen die daar aankwamen, bleek dat twee tosti's in de oven aangebrand waren. Lees verder Foto: Instagram politie digitaal Meierij.

06:26 Politie haalt fietser en wandelaar van de weg: 'Navigatie stond verkeerd' Agenten haalden zaterdagnacht een fietser van de N2 bij Eindhoven. Mensen die de man daar zagen fietsen hadden de politie gewaarschuwd. Lees verder Foto: Instagram politie Best-Oirschot.

06:15 Zoektocht naar vermiste man gestaakt De politie zocht zaterdagavond naar een vermiste man rond de Radioweg in Stevensbeek. Hij zou rond kwart voor tien het water ingegaan zijn en niet meer boven water zijn gekomen. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp