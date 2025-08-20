Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Brand in container met matrasresten

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:33
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
07:33

Brand in container met matrasresten

De brandweer heeft donderdagochtend een smeulende container geblust in Etten-Leur. Er kwam rook uit de container die binnen stond bij het bedrijf RetourMatras aan de Oude Kerkstraat.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
