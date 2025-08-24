112-nieuws: Tiener aangehouden met wapenstok, bivakmuts en vuurwapen • Kat aangereden door auto, wagen daarna geraakt door andere auto

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:02 Tiener aangehouden met wapenstok, bivakmuts en vuurwapen De politie heeft zondag in het centrum van Tilburg een 15-jarige aangehouden voor wapenbezit. De tiener had een wapenstok, bivakmuts, patroonhouder en een vuurwapen bij zich. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een echt of nep vuurwapen. Lees verder Archieffoto: politie.nl

06:45 Kat aangereden door auto, wagen daarna geraakt door andere auto Een kat is zondagavond op de provinciale weg A270 in Nuenen aangereden door een auto. Een andere wagen klapte daarna op de auto. Een ambulance kwam ter plaatse, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Lees verder Foto: politie_helmond/Instagram

06:34 Man wordt beroofd door persoon met mes en pepperspray Een man is zondagavond in de Visbankweg in Waalwijk beroofd door iemand met een mes en pepperspray. Het slachtoffer heeft na de beroving gelijk de politie ingeschakeld. Er is nog niemand aangehouden. Lees verder De pepperspray (foto: jeugdagenten_langstraat/Instagram).