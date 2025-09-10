Advertentie
112-nieuws: Lange file op de A58 na ongeluk met motor • Scooterrijder gewond na botsing met busje bij tankstation
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 08:40
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
08:40
Lange file op de A58 na ongeluk met motor
De A58 richting Tilburg is donderdagochtend deels dicht na een ongeluk met een motor. De rechterrijstrook is dicht, wat rond kwart voor negen voor bijna een uur vertraging zorgt. Het ongeval gebeurde tussen Bavel en Tilburg-Reeshof.
08:20
Scooterrijder gewond na botsing met busje bij tankstation
Een scooter en een busje zijn donderdagochtend op elkaar gebotst bij een tankstation op de Backer en Ruebweg in Breda. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is met met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
06:46
Grote lekkage in België zorgt voor gaslucht: 'Niet gevaarlijk'
Veel Brabanders zijn donderdagochtend wakker geworden met een NL-Alert. Door de lekkage van een geurstof in het Belgische Tessenderloo-Ham (ruim 30 kilometer van de grens) kan er gaslucht worden geroken in een groot deel van de omgeving rondom Eindhoven. De lucht is volgens de Veiligheidsregio niet gevaarlijk.
