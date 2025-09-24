Advertentie
112-nieuws: Buurt afgezet na vondst tas met cobra's, mogelijk link met mislukte aanslag • Vertraging op snelwegen door voertuigen met pech
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:16
nl
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:16
Buurt afgezet na vondst tas met cobra's, mogelijk link met mislukte aanslag
De omgeving rond het Gerretsonplein in Eindhoven is donderdagochtend 'ruim afgezet' omdat er een plastic tas met cobra's en brandbare vloeistof is gevonden. Dat meldt de politie. De eerste verdieping van een flat aan de Dr. Hermansweg is ontruimd. De politie onderzoekt een link met een mislukte aanslag op een viswinkel in de buurt.
08:43
Vertraging op snelwegen door voertuigen met pech
Een kapotte vrachtwagen zorgde donderdagochtend op de A58 bij Oirschot voor vertraging richting Eindhoven. Rond tien uur was de weg weer helemaal open. Ook op de A2 was kort vertraging door stilstaand verkeer. Inmiddels zijn de twee files opgelost.
08:24
Bestuurder verlaat rijdende auto na achtervolging en ontkomt aan politie
Een automobilist die door de politie werd achtervolgd heeft woensdagavond voor veel chaos gezorgd in de Bredase wijk Heuvel. Na de achtervolging verliet de bestuurder de auto, die daarna tegen een geparkeerde auto botste. Hij ontkwam aan de politie.
07:16
Aanslag viswinkel mislukt, dader betrapt met kan benzine
Op restaurant Zeester aan de Kruisstraat in Eindhoven is woensdagnacht geprobeerd een aanslag te plegen. De dader legde explosieven voor de deur van de zaak en wilde die aansteken. Volgens de officier van dienst van de politie had de man ook een kan met vermoedelijk benzine bij zich.
05:47
Buurtbewoners helpen bij aanhouding dief
Twee mannen zijn woensdag aangehouden na het stelen van meerdere flessen drank uit een Gall& Gall-winkel in Etten-Leur. Een van hen werd met hulp van een buurtbewoner teruggevonden onder een struik.
