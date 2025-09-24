112-nieuws: Buurt afgezet na vondst tas met cobra's, mogelijk link met mislukte aanslag • Vertraging op snelwegen door voertuigen met pech

09:16

De omgeving rond het Gerretsonplein in Eindhoven is donderdagochtend 'ruim afgezet' omdat er een plastic tas met cobra's en brandbare vloeistof is gevonden. Dat meldt de politie. De eerste verdieping van een flat aan de Dr. Hermansweg is ontruimd. De politie onderzoekt een link met een mislukte aanslag op een viswinkel in de buurt.

