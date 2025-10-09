Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Dertien mensen zonder toegangsbewijs op station • Automobilist wil afgesloten afslag nemen, schrikt en botst op bestelbus

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:09
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:09

Dertien mensen zonder toegangsbewijs op station

Op station Eindhoven ontdekten veiligheidsmedewerkers donderdag dertien mensen zonder vervoersbewijs. Ze hadden ook geen geldig identiteitsbewijs bij zich.

Lees verder

Foto: Instagram Veiligheid& Service Den Bosch.
Foto: Instagram Veiligheid& Service Den Bosch.
05:34

Automobilist wil afgesloten afslag nemen, schrikt en botst op bestelbus

Een automobilist is donderdagavond op een bestelbus gebotst op de A59 bij Heesch. De bestuurder wilde daar de afslag nemen, maar die was afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat had de automobilist over het hoofd gezien.

Lees verder

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

