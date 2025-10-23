112-nieuws: Politie lost waarschuwingsschot, vier aanhoudingen • Automobilist zwaargewond bij crash, auto raakte verkeersbord en ramde boom

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:51 Politie lost waarschuwingsschot, vier aanhoudingen Bij een aanhouding in de Europalaan in Bladel heeft de politie donderdagavond een waarschuwingsschot gelost. Dit deed een agent omdat een verdachte niet luisterde naar wat deze werd opgedragen. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp