LIVEBLOG

112-nieuws: Politie lost waarschuwingsschot, vier aanhoudingen • Automobilist zwaargewond bij crash, auto raakte verkeersbord en ramde boom

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:51
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

05:51

Politie lost waarschuwingsschot, vier aanhoudingen

Bij een aanhouding in de Europalaan in Bladel heeft de politie donderdagavond een waarschuwingsschot gelost. Dit deed een agent omdat een verdachte niet luisterde naar wat deze werd opgedragen.

Archieffoto: Karin Kamp
05:34

Automobilist zwaargewond bij crash, auto raakte verkeersbord en ramde boom

Een automobilist is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Udensedijk in Langenboom. Hij raakte door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de weg, raakte een verkeersbord en botste op een boom.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
