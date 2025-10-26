Advertentie
112-nieuws: Automobilist gewond bij ongeluk met andere auto op de N272 • Elektrische auto in vlammen op, raam van huis springt door hitte
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:04
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:04
Automobilist gewond bij ongeluk met andere auto op de N272
Een man is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Blauwstraat en de N272 in Oploo. De bestuurder klapte achterop een andere auto die over wilde steken. De bestuurder van deze auto kwam met de schrik vrij.
07:05
Elektrische auto in vlammen op, raam van huis springt door hitte
Aan de Capellebosdreef in Vught is zondagnacht een auto in vlammen opgegaan. De auto stond op de oprit bij een huis. Toen de brandweer rond vier uur 's nachts aankwam, stond de auto al volledig in lichterlaaie.
05:47
Auto belandt in water naast N279, vrouw kan er op eigen kracht uit komen
Een auto is zondagnacht in het water beland naast de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts.
05:36
Felle brand verwoest auto op carpoolplaats
Een auto is zondagnacht door brand verwoest op de carpoolplaats aan de Driehuizen in Veghel. Toen de brandweer aankwam, stond de voorkant van de auto al volledig in brand. Die was niet meer te redden.
05:30
Huis, loods en schuur verwoest bij uitslaande brand op woonwagenkamp
Bij een zeer grote brand op een woonwagenkamp aan de Boterstraat in Wouw zijn zondagnacht een huis, een loods en een schuur verwoest. De brandweer schaalde flink op en kwam met veel materieel naar de Boterstraat.
05:23
Brand verwoest twee auto's op parkeerplaats
Twee auto's op een parkeerplaats aan de Plataanstraat in Bergen op Zoom zijn zondagnacht door brand verwoest. De brandweer heeft de auto's geblust.
Advertentie
Advertentie