112-nieuws: Automobilist gewond bij ongeluk met andere auto op de N272 • Elektrische auto in vlammen op, raam van huis springt door hitte

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

09:04 Automobilist gewond bij ongeluk met andere auto op de N272 Een man is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Blauwstraat en de N272 in Oploo. De bestuurder klapte achterop een andere auto die over wilde steken. De bestuurder van deze auto kwam met de schrik vrij. Lees verder Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink

07:05 Elektrische auto in vlammen op, raam van huis springt door hitte Aan de Capellebosdreef in Vught is zondagnacht een auto in vlammen opgegaan. De auto stond op de oprit bij een huis. Toen de brandweer rond vier uur 's nachts aankwam, stond de auto al volledig in lichterlaaie. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

05:47 Auto belandt in water naast N279, vrouw kan er op eigen kracht uit komen Een auto is zondagnacht in het water beland naast de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

05:36 Felle brand verwoest auto op carpoolplaats Een auto is zondagnacht door brand verwoest op de carpoolplaats aan de Driehuizen in Veghel. Toen de brandweer aankwam, stond de voorkant van de auto al volledig in brand. Die was niet meer te redden. Lees verder De auto op de carpoolplaats in Veghel was niet meer te redden (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

05:30 Huis, loods en schuur verwoest bij uitslaande brand op woonwagenkamp Bij een zeer grote brand op een woonwagenkamp aan de Boterstraat in Wouw zijn zondagnacht een huis, een loods en een schuur verwoest. De brandweer schaalde flink op en kwam met veel materieel naar de Boterstraat. Lees verder De vlammen sloegen uit het huis en de loods in Wouw (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).