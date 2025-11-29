Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Bewoner raakt gewond bij brand in woning Waalwijk • Auto brand uit in Rijen

Vandaag om 06:19
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:19

Bewoner raakt gewond bij brand in woning Waalwijk

Een bewoner van een huis aan de Meesterluibenstraat in Waalwijk is vrijdagnacht gewond geraakt. Er brak brand uit in het huis. De man kon wel zelf naar buiten vluchten. 

Lees verder

06:10

Auto brand uit in Rijen

Een auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Van Oldebarneveldlaan in Rijen. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels in vlammen opging. 

Lees verder

06:01

Bestuurder gewond nadat auto in brand vliegt na botsing in Roosendaal

Een automobilist is vrijdagavond laat gewond geraakt op de Vroenhoutseweg tussen Roosendaal en Kruisland. De bestuurder raakte met de auto van de weg, botste tegen een boom en kwam midden op de weg tot stilstand. Daarna vloog de auto in brand.

Lees verder

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.