112-nieuws: Bewoner raakt gewond bij brand in woning Waalwijk • Auto brand uit in Rijen

06:19 Bewoner raakt gewond bij brand in woning Waalwijk Een bewoner van een huis aan de Meesterluibenstraat in Waalwijk is vrijdagnacht gewond geraakt. Er brak brand uit in het huis. De man kon wel zelf naar buiten vluchten. Lees verder

06:10 Auto brand uit in Rijen Een auto is vrijdagnacht uitgebrand aan de Van Oldebarneveldlaan in Rijen. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels in vlammen opging. Lees verder