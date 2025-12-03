Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Brandstichting in Den Bosch, twee auto's gaan in vlammen op • Bestelbus en auto in brand in Breda, vermoedelijk brandstichting

Vandaag om 05:49
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

Liveblog

05:49

Brandstichting in Den Bosch, twee auto's gaan in vlammen op

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn aan de Gageldonk in Den Bosch twee auto's volledig uitgebrand. De auto's zijn vermoedelijk aangestoken.

05:41

Bestelbus en auto in brand in Breda, vermoedelijk brandstichting

Dinsdagavond zijn in de P.C. Hooftstraat in Breda een bestelbus en een auto in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting.

