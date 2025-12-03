112-nieuws: Brandstichting in Den Bosch, twee auto's gaan in vlammen op • Bestelbus en auto in brand in Breda, vermoedelijk brandstichting

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05:49 Brandstichting in Den Bosch, twee auto's gaan in vlammen op In de nacht van dinsdag op woensdag zijn aan de Gageldonk in Den Bosch twee auto's volledig uitgebrand. De auto's zijn vermoedelijk aangestoken. Lees verder