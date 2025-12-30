112-nieuws: Zeven auto's op elkaar gebotst op de A2 bij Eindhoven • Vrouw slaat met auto over de kop op A59, blijft wonderbaarlijk ongedeerd

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

13:52 Zeven auto's op elkaar gebotst op de A2 bij Eindhoven Zeven auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A2 bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Lees verder

11:37 Vrouw slaat met auto over de kop op A59, blijft wonderbaarlijk ongedeerd Een automobiliste is dinsdagochtend op wonderbaarlijke wijze niet ernstig gewond geraakt bij een crash op de snelweg. De vrouw reed op de A59 bij Sprang-Capelle toen ze tegen de vangrail aanreed en van de weg schoot. Lees verder

10:51 Man (19) opgepakt die fiets met twee tieners erop aanreed De automobilist die maandagavond in Den Bosch tegen een fietser aanreed is een 19-jarige man uit de stad. Hij werd na het ongeluk aangehouden. Een jongen (17) en meisje (14), die samen op de fiets zaten, raakten zwaargewond. Lees verder

10:18 Bestuurder rijdt met 150 kilometer per uur over de A59 bij Rosmalen De politie heeft maandagavond een bestuurder van de A59 bij Rosmalen gehaald, omdat hij 50 kilometer per uur te hard reed. De bestuurder is een man van 29. Lees verder

05:36 Voetganger botst met scooter en raakt zwaargewond in Valkenswaard Een voetganger is maandagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een scooter op de Markt in Valkenswaard. Het ongeval gebeurde vlakbij de kunstijsbaan. Lees verder

05:30 Bezorger van shoarmatent botst met busje tegen boom in Heeswijk-Dinther Een bezorger van een shoarmatent is maandagavond met zijn busje van de weg geraakt en tegen een boom gebotst op de Schanseweg in Heeswijk-Dinther. Lees verder