112-nieuws: Voetganger wordt met flinke klap aangereden door auto in Bergen op Zoom • Man (24) gewond bij steekpartij na ruzie in Oploo, verdachte aangehouden

Vandaag om 00:02
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
00:02
Voetganger wordt met flinke klap aangereden door auto in Bergen op Zoom
Een voetganger is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
23:53
Man (24) gewond bij steekpartij na ruzie in Oploo, verdachte aangehouden
Bij een steekpartij in een huis aan de Deurneseweg in Oploo is zaterdagavond een 24-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een andere 24-jarige man aangehouden en meegenomen naar het bureau.
