LIVE | Carnaval 2026: Twee Uurkes Vurgloeie en Drie Uurkes Vurraf
Vanaf vandaag verandert Omroep Brabant in Roeptoetgat en trappen we carnaval 2026 af met Twee Uurkes Vurgloeie en Drie Uurkes Vurraf. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte van alle hoogtepunten van Twee Uurkes Vurgloeie en Drie Uurkes Vurraf.
SRV-wagens niet meer welkom tijdens optocht in Heesch
De gemeente verleent geen vergunning voor de SRV-wagens van C.V. Nie Veul tijdens de carnavalsoptocht in Heesch op het dorpsplein bij fontein Labrys. “Al jaren zijn onze SRV-wagens een vertrouwd beeld tijdens carnaval in Heesch”, schrijft de vereniging op Facebook.
“Met één doel; een gezellig en toegankelijk feestje voor jong en oud, zonder winstoogmerk. Door deze beslissing mogen wij niks meer organiseren op het plein. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat het ons onmogelijk wordt gemaakt.”
De carnavalsgroep is het dus niet eens met het besluit. “Het plein is vrij toegankelijk en ook zonder organisatie komen er mensen samen. Alleen gebeurt het dan zonder de voorzieningen.” De club zorgde voor een toiletwagen, licht en geluid. Het plein werd na afloop weer netjes achtergelaten. “De vele positieve reacties waren voor ons de reden om dit voort te zetten.”
“Dank aan iedereen voor alle mooie jaren, gesprekken, feestjes en positieve woorden. Zonder jullie geen carnaval”, eindigt de vereniging met het bericht.
Het afscheidsbericht heeft ook de gemeenteraad bereikt. Progressief Bernheze heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Raadslid Jesse Jansen wil meer duidelijkheid over de reden dat de vergunning niet is verleend.
Hij hoopt dat de gemeente alsnog in gesprek wil gaan met de organisatie om het feest de komende jaren toch nog mogelijk te maken.
Dit wordt het weer met carnaval
Het is zover: carnaval gaat beginnen. Wat doet het weer tijdens dit lange feestweekend? Brabant staat zon, motregen en zelfs een laagje sneeuw te wachten.
"We krijgen een winterweekend om het zo maar te zeggen", valt weerman Rico Schröder van Weerplaza met de deur in huis.
Lees hier de rest van de weersvoorspellingen.
De start van Carnaval bij Omroep Brabant
Vandaag verandert Omroep Brabant in Roeptoetgat en start de carnaval officieel met Twee Uurkes Vurgloeie en Drie Uurkes Vurraf. Verwacht de beste carnavalsartiesten, bergen confetti, veel bier en vooral: Brabantse gezelligheid.
Om 13:00 uur zijn we live bij Twee Uurkes Vurgloeie, waar we je alvast opwarmen Drie Uurkes Vurraf, waar we om 15:00 uur live aanwezig zijn. Drie uur lang hoor en zie je de beste carnavalsartiesten live vanuit de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven.
