Moet Moerdijk nu weg of toch niet? Ja, nee, ja, nee... een tijdlijn

Hoe zit het nou eigenlijk met het dorp Moerdijk? De gemeente vond het opheffen van het dorp de beste optie, het Rijk en de provincie ook. Maar toen draaide het Rijk en wilde de provincie meer bedenktijd. En donderdag meldt de gemeente opeens dat het dorp misschien toch kan blijven bestaan, maar misschien ook niet. Wie beslist wat en wanneer? En hoe kan het dat de inwoners al zo lang in onzekerheid leven?

Voor iedereen die het spoor bijster is, zetten we de feiten chronologisch op een rij:

27 maart 2025 - 'Voor iedereen het beste'

De ministeries die betrokken zijn bij de toekomst van het dorp Moerdijk schrijven in een interne notitie dat het opheffen van het dorp op termijn de beste optie voor iedereen lijkt. Op dat moment zijn de gesprekken met de inwoners, waarin hen wordt voorgelegd wat ze willen, nog niet gestart. En de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn niet op de hoogte van de notitie. Bewoners reageren boos als ze er in mei 2026 over horen na publicaties van Omroep Brabant. In principe kan het Rijk beslissen om een dorp op te heffen als aan juridische voorwaarden voldaan wordt. Maar de gemeente Moerdijk, het Rijk en de provincie hebben altijd aangegeven er samen uit te willen komen en gezamenlijk een besluit te willen nemen.

September 2025 - Bewoners mogen wat zeggen

De inspraakmomenten met de inwoners van Moerdijk starten. Hierin kunnen bewoners aangeven of ze vinden dat de noodzakelijke uitbreiding van het industrieterrein, de haven en de bijbehorende energiestations ten oosten van de huidige industrie moet komen (dit betekent dat het dorp waarschijnlijk weg moet), of ten zuidoosten (bij deze optie zou het dorp kunnen blijven bestaan). 11 november 2025 - De cruciale avond

Een belangrijk moment. 's Avonds in het dorpshuis deelt de gemeente aan de inwoners van Moerdijk mee dat het het beste is als het dorp op termijn verdwijnt. De leefbaarheid zou te erg onder druk komen te staan als het dorp blijft en de industrie groeit. Dit nieuws slaat in als een bom. De gemeente hoopt dat het Rijk en de provincie dezelfde mening hebben zodat ze op 1 december gezamenlijk kunnen vertellen dat het dorp weg moet, en er goede regelingen komen voor alle inwoners.

12 november 2025 - Iedereen op één lijn

Een dag na het grote nieuws. De betrokken ministeries vinden nog steeds, net als in maart 2025, dat het opheffen van het dorp het beste is. Ze zijn van plan de gemeente, zoals de wethouder graag wil, te volgen op 1 december en zo alle inwoners duidelijkheid te geven. Ook de provincie is hier voor, maar wil wel de garantie dat het Rijk met geld over de brug komt. 13 november 2025 - Toch een draai

Twee dagen na het grote nieuws. Opeens draait het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (RVO) van minister Mona Keijzer, zo ontdekte Omroep Brabant. "Kunnen we toch niet om het dorp heen werken?", wordt er gevraagd. RVO lijkt nog niet klaar te zijn een voorkeur voor het verdwijnen van het dorp uit te spreken.

28 november 2025 - Meer onderzoek nodig

Nu verandert de provincie van mening. Een paar dagen eerder wilde ze de gemeente nog volgen in het voornemen het dorp op te heffen, nu geeft de gedeputeerde aan hier toch nog niet aan toe te zijn. Ze wil meer onderzoek. Dit laat ze weten tijdens een vergadering in het provinciehuis. 1 december 2025 - Uitstel

Omdat de provincie en het ministerie van RVO zich niet voor het opheffen van het dorp willen uitspreken, wordt de beslissing een half jaar uitgesteld, tot 29 juni 2026. Burgemeester Moerkerke laat twee maanden later weten zich 'genaaid' te voelen door dit besluit.

20 mei 2026 - Telefoontje in de avond

's Avonds rond half elf belt wethouder Danny Dingemans met enkele inwoners van Moerdijk, onder wie iemand van de Dorpstafel. Hij laat weten dat Moerdijk mogelijk toch kan blijven bestaan, omdat het Rijk overweegt de energieplannen in het gebied wat te verkleinen. Zeker is dat nog niet, maar 'als het dorp kan blijven bestaan, is dat goed nieuws', zo schrijft de gemeente een dag later op haar website. En zo is, dik een half jaar na de bewogen bijeenkomst in het dorpshuis, de onzekerheid voor de inwoners nog niet minder geworden. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat aan Omroep Brabant weten dat er nog geen besluit is genomen: "De gesprekken lopen nog steeds en het doel is nog altijd om in juni tot een gedragen besluit te komen."