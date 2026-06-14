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LIVE 112-nieuws | Vrouw gewond bij auto-ongeluk, bestuurder mogelijk onder invloed | Grote zoekactie in Dongen, twee mensen opgepakt na schietpartij
zondag om 22:04
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
22:04
Vrouw gewond bij auto-ongeluk, bestuurder mogelijk onder invloed
Een vrouw is zondagavond iets na negen uur gewond geraakt bij een auto-ongeluk aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. De auto waarin ze op de bijrijderstoel zat, botste tegen een boom. De politie vermoedt dat de bestuurder van de auto onder invloed achter het stuur zat.
20:21
Grote zoekactie in Dongen, twee mensen opgepakt na schietpartij
Twee mannen zijn in Dongen aangehouden nadat er in Bergen op Zoom mogelijk geschoten is bij een ruzie. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De politie opende een klopjacht op de verdachten en begon uiteindelijk een grote zoekactie in Dongen.
19:16
Ruzie in Bergen op Zoom loopt uit de hand: schoten gelost op straat
Aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom is geschoten bij een conflict tussen meerdere mensen. Dat meldt de politie op X. Ze doet onderzoek in de straat.
17:48
Verdachten nemen de benen en laten auto met gestolen spullen achter
Twee mannen hebben zondagmiddag geprobeerd om een volle winkelkar met spullen te stelen bij winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen. De verdachten gingen er te voet vandoor, de spullen lieten ze achter in een auto.
17:45
Jongen (17) op fatbike gewond aan been na frontale botsing
Een 17-jarige bestuurder van een fatbike is zondagmiddag gewond geraakt na een frontale botsing met een scooterrijder. Het ongeluk gebeurde op het fietspad aan de Professor Asserweg in Waalwijk vlakbij een burgerrestaurant.
17:04
Bestuurder op fatbike rijdt 100 kilometer per uur
Een bestuurder van een fatbike is zondagmiddag beboet omdat hij met zijn fatbike honderd kilometer per uur reed. Dat meldt de politie Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel op Instagram.
14:12
Man zwaargewond na val op skatebaan in Nieuwkuijk
Een man is zondagmiddag rond half een zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de skatebaan aan de Nieuwkuikseweg in Nieuwkuijk. Hij was aan het skateboarden toen hij viel en daarbij ongelukkig terechtkwam.
12:41
Man valt van fiets in Dommelen
Een fietser is zondagmiddag gevallen achter de benzinepomp aan de Tienendreef in Valkenswaard. Het slachtoffer is in een ambulance verzorgd en naar een ziekenhuis gebracht.
12:05
Bivakmuts, geen kenteken: motorrijder vlucht maar laat motor achter
Agenten hebben zondagochtend in Eindhoven een motor in beslag genomen. Samen met handhavers wilden zij de bestuurder staande houden na een melding dat hij een bivakmuts droeg en dat de motor geen kentekenplaat had.
11:59
Onbeheerde auto in berm naast afrit A4 Dinteloord
Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, rukten zondagochtend uit vanwege een onbeheerde auto in de berm langs de afrit van de A4 bij Dinteloord.
07:17
Ontploffing bij huis in Breda, twee dagen na explosie bij woning ernaast
Een explosie heeft zaterdagnacht veel schade veroorzaakt bij een huis aan de Wilgenbroek in Breda. Twee dagen eerder was het hier ook al raak, bij de woning naast dit huis.
06:27
Automobilist onder invloed rijdt bijna huis binnen
Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Leijdal in Tilburg. Die zagen hem slingerend over de weg rijden.
06:05
Zevende auto in Helmond door brand verwoest in twee weken tijd
Een auto is zaterdagnacht uitgebrand aan het Peelhof in Helmond. Het vuur werd rond kwart over drie 's nachts ontdekt.
05:54
Fietsster ernstig gewond bij aanrijding op een oversteekplaats in Helmond
Een fietsster is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Wolfsputterbaan (N279) in Helmond. Ze werd op de oversteekplaats bij de Vlierdense Bosdijk aangereden door een automobilist.
05:32
Scooterrijder (16) zwaargewond bij ongeluk Udenhout, slachtoffer gelanceerd
Een 16-jarige scooterrijder uit Waalwijk is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Schoorstraat in Udenhout. De man reed met een 17-jarig meisje achterop toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom langs de weg botste.
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