LIVE 112-nieuws | Jongeren onder invloed door politie uit bus gezet na vervelend gedrag | Traumahelikopter landt voor gevallen fietser in Grave

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:59 Jongeren onder invloed door politie uit bus gezet na vervelend gedrag Een buschauffeur die onderweg was naar Uden heeft de bus maandagavond onderweg gestopt omdat hij het niet veilig genoeg vond om verder te rijden. In de bus bevonden zich jongeren die onder invloed waren en zich erg vervelend gedroegen. Lees verder

05:37 Traumahelikopter landt voor gevallen fietser in Grave Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een val in de Estersveldlaan vlakbij de Van Steenhuijslaan in Grave. Een traumahelikopter landde in de buurt. Lees verder

05:31 Appartementencomplex Sint-Oedenrode ontruimd vanwege uitslaande brand Een appartementencomplex aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode is maandagavond laat ontruimd vanwege een uitslaande brand. Meerdere brandweerkorpsen kwamen naar de Kasteellaan om het vuur onder controle te krijgen. Lees verder