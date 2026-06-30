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LIVE 112-nieuws | Jongeren onder invloed door politie uit bus gezet na vervelend gedrag | Traumahelikopter landt voor gevallen fietser in Grave
Vandaag om 05:59
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:59
Jongeren onder invloed door politie uit bus gezet na vervelend gedrag
Een buschauffeur die onderweg was naar Uden heeft de bus maandagavond onderweg gestopt omdat hij het niet veilig genoeg vond om verder te rijden. In de bus bevonden zich jongeren die onder invloed waren en zich erg vervelend gedroegen.
05:37
Traumahelikopter landt voor gevallen fietser in Grave
Een fietser is maandagavond gewond geraakt bij een val in de Estersveldlaan vlakbij de Van Steenhuijslaan in Grave. Een traumahelikopter landde in de buurt.
05:31
Appartementencomplex Sint-Oedenrode ontruimd vanwege uitslaande brand
Een appartementencomplex aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode is maandagavond laat ontruimd vanwege een uitslaande brand. Meerdere brandweerkorpsen kwamen naar de Kasteellaan om het vuur onder controle te krijgen.
05:25
Schuur brandt uit in Grave
Een schuur is maandagavond uitgebrand bij een huis aan de Maria Stuartlaan in Grave. Het vuur werd rond halfzeven ontdekt.
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