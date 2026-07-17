Tilburgse Kermis: Kortingsbonnen • Lies (80) en Francien (81) in zweefmolen

15:59

De NS rijdt tijdens de hele kermis met langere treinen, zodat er genoeg ruimte is voor iedereen om met het openbaar vervoer te komen. In de avond rijden langere sprinters in de richting van Eindhoven Centraal, Den Bosch en Breda. Op Roze Maandag rijden extra sprinters richting Breda en Dordrecht.

Daarnaast zijn toiletten langer open en wordt er extra schoongemaakt op het station en in de treinen.