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LIVE 112-nieuws | Brand in loods in Roosendaal, vlammen snel onder controle | Zwaarbewapend arrestatieteam doet inval in huis Tilburg, verdachte opgepakt
Vandaag om 08:27
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Liveblog
08:27
Brand in loods in Roosendaal, vlammen snel onder controle
In een loods van een bedrijf aan de Nucleonweg in Roosendaal heeft vrijdagochtend brand gewoed. Mogelijk lagen er fietsaccu's in het gebouw. Het is niet bekend waarom er brand was.
07:05
Zwaarbewapend arrestatieteam doet inval in huis Tilburg, verdachte opgepakt
Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft donderdag rond middernacht een man opgepakt bij een inval in een huis aan de Marconistraat in Tilburg. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en hield de omgeving vooraf al urenlang scherp in de gaten.
06:44
Dronken bestuurder (27) rijdt 145 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden
Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is donderdagnacht met 145 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden op de A16 bij Rijsbergen gereden. Daar mocht door werkzaamheden maar 70 kilometer per uur worden gereden.
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