Tientallen bezwaren ingediend tegen gebedsgenezer Tom de Wal in Dussen

Gebedsgenezer Tom de Wal kreeg in juli van de gemeente Altena te horen dat hij door mag gaan met het organiseren van diensten in zijn pand in Dussen. Tientallen bewoners maken zich zorgen over de drukte en overlast die de diensten in de buurt kunnen veroorzaken en dienen daarom een bezwaar in tegen het besluit van de gemeente.

Helga Gardenier woont samen met haar man Rob Suykens schuin tegenover het pand van De Wal en zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries. Helga en Rob maken zich al jaren zorgen over de activiteiten en diensten die de gebedsgenezer organiseert in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat in Dussen. Opnieuw bezwaar na jarenlange strijd

Samen met een groepje buurtbewoners, die zich verenigden als 'het bewonersinitiatief', dienden Helga en Rob het ene na het andere bezwaar in tegen de plannen van De Wal. Ook nu zitten ze niet stil en dienen ze een bezwaar in. "Zo'n grote organisatie met zulke grote plannen past niet op die plek en gaat alleen maar overlast brengen", zegt Helga. "We verwijzen in ons bezwaar terug naar de conclusie van de onafhankelijke bezwarencommissie begin dit jaar", vertelt Helga. Ze doelt hier op het advies dat een onafhankelijke bezwarencommissie aan de gemeente gaf. De diensten die De Wal organiseert zouden volgens de commissie niet binnen de horecabestemming van het pand passen. Eind januari 2026 volgde de gemeente dit advies op en trok de vergunning van De Wal in.

Omstreden diensten De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit. Eerder was De Wal niet welkom in Eindhoven en ook in Tilburg werd zijn genezingsdienst verboden. Nadat hij toch doorging met gebedsgenezingen op straat, werd hij zelfs gearresteerd. Later bleek dat de arrestatie onterecht was en werd de destijds tijdelijke burgemeester van Tilburg, Onno Hoes, op de vingers getikt door de rechter.

Daarop vroeg De Wal in februari een nieuwe omgevingsvergunning aan voor het afwijken van het gebruik van het pand. Deze vergunnig gaf de gemeente in juli af . Niet alleen Helga en Rob dienden daarop namens het bewonersinitiatief een bezwaar in, maar ook 'enkele tientallen' andere inwoners van de gemeente Altena, blijkt uit navraag bij de gemeente.

Zorgen om invloed op de volksgezondheid

Helga: "De gemeente heeft naar onze mening verkeerd geoordeeld. Het pand mag nu in plaats van horeca gebruikt worden als zalencentrum, maar dat past niet bij hoe Frontrunners zichzelf als organisatie omschrijft." Ze doelt daarmee op de religieuze diensten en bijbelscholing die De Wal organiseert in het pand.

In tegenstelling tot de eerdere bezwaren die het bewonersinitiatief indiende, focust dit bezwaar zich niet alleen op de overlast in de buurt. "We zien de diensten die Frontrunners organiseert als een stukje negatieve invloed op de volksgezondheid van de gemeente Altena", vertelt Helga. "Ze beweren dat mensen kunnen genezen van ongeneselijke ziektes. Heel mooi dat ze mensen hoop geven, maar als vervolgens blijkt dat iemand toch niet genezen is, dan krijgt diegene alleen maar een grotere klap." Zorgen over 'genezing' van homoseksualiteit

Daarnaast vindt Helga het belangrijk om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de gemeente Altena. "De diensten gaan niet alleen over het genezen van ziektes, maar bijvoorbeeld ook van autisme of homoseksualiteit. Dat is niet te genezen. Je maakt mensen wijs dat ze niet oké zijn zoals ze zijn."

Het huis van Helga en Rob, schuin tegenover het pand van Frontrunners Ministries (foto: Helga Gardenier).



Vooral de nieuwe wet die homogenezing strafbaar maakt, die in juni dit jaar is ingevoerd, is voor het bewonersinitiatief reden om dit punt mee te nemen in het bezwaar. "Tom de Wal spreekt er niet expliciet over, maar als je kijkt naar wat hij erover zegt en dat bij elkaar optelt, kom je wel bij homogenezing uit", vertelt Helga.

'Ik wil gewoon genieten van waar ik woon'

De afgelopen periode was erg hectisch voor Helga. "Het kost zo veel tijd en negatieve energie. Ik wil niet meer vechten. Ik wil gewoon genieten van de plek waar ik woon, maar er ligt momenteel zo'n schaduw overheen en het lukt me gewoon niet." Ondanks alles blijven Helga en Rob strijdbaar. "Als we het niet doen, dan kan Frontrunners straks alles doen wat ze willen." De steun houdt hen op de been. "Godzijdank hebben we mensen om ons heen die ons erbij helpen. Als ik dit alleen had moeten doen, dan had ik het al lang niet meer getrokken." De gemeente heeft twaalf weken de tijd om de bezwaren te bekijken en een besluit te nemen. Voor nu is het afwachten voor Helga en Rob. "We proberen ons hoofd koel te houden en er niet te veel over na te denken." Reactie Tom de Wal

Omroep Brabant vroeg De Wal hoe het voor hem is dat Frontrunners keer op keer op bezwaren kan rekenen van buurtbewoners in Dussen en hoe het staat met zijn nieuwbouwplannen aan de Oude Kerkstraat. De Wal reageerde hier vooralsnog niet op.

Tijdlijn plannen Tom de Wal in Dussen 2022: De Wal koopt het voormalige partycentrum De Rietpluim en wil het platgooien om er een groot religieus centrum te bouwen. Eind 2024: Na gesprekken met de gemeente bleek dat de vergunning voor de bouw van het nieuwe pand waarschijnlijk niet zou worden goedgekeurd. De Wal trekt daarop zelf zijn vergunningsaanvraag in. Ondertussen begint hij met het organiseren van diensten in het voormalige partycentrum. Maart 2025: De Wal dient een principeverzoek in voor een nieuw multifunctioneel gebouw. Dit is een voorloper van een vergunningsaanvraag. Januari 2026: Na veelvuldige bezwaren van buurtbewoners en het advies van een onafhankelijke bezwarencommissie besluit de gemeente de exploitatievergunning van Frontrunners in te trekken. De activiteiten die De Wal organiseert zouden niet passen binnen de horecabestemming. Februari 2026: De Wal vraagt op de valreep een vergunningsaanvraag aan bij de gemeente, om af te kunnen wijken van de regels in het omgevingsplan zodat hij zijn activiteiten kan blijven organiseren in het oude partycentrum. Daarnaast vraagt hij een nieuwe exploitatievergunning aan. Juni 2026: De gemeente laat aan Omroep Brabant weten dat het principeverzoek voor het multifunctionele gebouw nog in behandeling is. Juli 2026: De gemeente Altena verleent de omgevingsvergunning die De Wal heeft aangevraagd voor het afwijken van het gebruik van het bestaande pand. Ook de aangevraagde exploitatievergunning wordt verleend. Augustus 2026: Buurtbewoners dienen een bezwaar in bij de gemeente Altena tegen het besluit om de omgevingsvergunning en exploitatievergunning toch aan De Wal te verlenen.

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Luister hier:

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