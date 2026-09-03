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LIVE 112-nieuws | Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech | Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door
Vandaag om 10:19
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Liveblog
10:19
Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech
Een gestrande vrachtwagen heeft dinsdag een file van een half uur veroorzaakt op de A67 voor Geldrop in de richting van Eindhoven. De vrachtwagen houdt de rechterrijstrook bezet.
09:18
Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door
Een auto is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de A16 bij Prinsenbeek. De auto raakte door de klap aan de voorkant beschadigd. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door.
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