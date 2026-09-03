LIVE 112-nieuws | Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech | Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door

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10:19 Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech Een gestrande vrachtwagen heeft dinsdag een file van een half uur veroorzaakt op de A67 voor Geldrop in de richting van Eindhoven. De vrachtwagen houdt de rechterrijstrook bezet. Lees verder