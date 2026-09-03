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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech | Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door

Vandaag om 10:19

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

10:19

Half uur vertraging op A67 door vrachtwagen met pech

Een gestrande vrachtwagen heeft dinsdag een file van een half uur veroorzaakt op de A67 voor Geldrop in de richting van Eindhoven. De vrachtwagen houdt de rechterrijstrook bezet.

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09:18

Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door

Een auto is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de A16 bij Prinsenbeek. De auto raakte door de klap aan de voorkant beschadigd. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door. 

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