Raad praat woensdag weer over asielopvang Engelen, dit gebeurde tot nu toe

De komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Engelen zorgt al maanden voor veel onrust. De gemeente Den Bosch wil vijftig jongeren van 15 tot 18 jaar opvangen in een voormalig politiekantoor op bedrijventerrein De Vutter. In het dorp is veel weerstand tegen het plan. Woensdagavond praat de gemeenteraad er weer over. Maar wat gebeurde er eigenlijk de afgelopen tijd? Een overzicht.

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Oktober 2024

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat de gemeente Den Bosch in een mail weten van plan te zijn om het oude politiebureau aan de Beverspijken 2 in Engelen te huren. De eigenaar heeft het pand aan het COA aangeboden. De gemeente besluit dit pas openbaar te maken als het zeker is dat het COA het pand kan huren. 9 April 2026

Nadat het COA heeft bevestigd dat de huurovereenkomst rond is, maakt de gemeente Den Bosch bekend dat ze vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen wil opvangen aan de Beverspijken in Engelen. De gemeente en het COA willen eerst met inwoners en de gemeenteraad in gesprek. Daarna moet nog een vergunning worden aangevraagd. Wethouder Pieter Paul Slikker kondigt het voornemen in dit filmpje aan:

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14 april

Meteen na de bekendmaking blijkt er in Engelen veel weestand te bestaan tegen het voornemen. Tegenstanders demonstreren tegen de opvang. Anderhalf uur nadat het protest begint, wordt het onrustig: de demonstranten proberen de snelweg A59 op te komen, maar dat lukt uiteindelijk niet. Twee dagen later is er opnieuw een demonstratie. De sfeer is wederom grimmig en de ME wordt weer ingezet. Twee mensen worden opgepakt. 6 mei

Honderd demonstranten lopen nu wel de A59 bij Den Bosch op. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De politie grijpt niet in omdat de actie redelijk snel weer voorbij is. 8 mei

De gemeente Den Bosch stelt het definitieve besluit voor de asielopvang uit. Eerst komen er extra informatieavonden. In plaats van in juli wordt er in september gesproken met de raad over het plan. 11 mei

Bij het gebouw waar de asielopvang moet komen is een explosie. Het gaat om zwaar vuurwerk. De voordeur en een stuk van de gevel raken beschadigd. Niemand raakt gewond. De burgemeester en veel politieke partijen veroordelen het geweld.

15 mei

Voorstanders van de asielopvang laten van zich horen. "Het lijkt nu alsof iedereen in Engelen tegen de komst van het azc is. Dat is niet zo, maar er is ook angst om je uit te spreken omdat het er soms zo fel aan toe gaat", zegt Merel. Ze zamelt met een actie ruim 1300 euro in voor VluchtelingenWerk Nederland om "te laten zien dat vluchtelingen welkom zijn". Een paar dagen later bieden voorstanders van het azc een petitie met ruim achthonderd handtekeningen aan de gemeenteraad aan. Ook tegenstanders komen met een petitie: die is 2700 keer ondertekend. 17 mei

De gemeenteraad houdt een spoeddebat over de asielopvang. Het debat is aangevraagd door oppositiepartijen. Ze verwijten wethouder Pieter Paul Slikker (PRO) dat hij de gemeenteraad te laat over de azc-plannen heeft verteld. De wethouder ligt onder vuur, maar overleeft een motie van wantrouwen.

Bekladdingen in Engelen en Bokhoven (foto: Omroep Brabant).

26 juli

Een schokgolf gaat door Engelen en de rest van Nederland als blijkt dat meerdere huizen in Engelen en Bokhoven zijn beklad met teksten als 'AMV nee', 'POA' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie. Bewoners reageren geschrokken en de burgemeester is boos. "Ik vind het verwerpelijk wat hier is gebeurd. Onacceptabel. Hier zijn geen grenzen overschreden, maar de aard van de samenleving", zegt burgemeester Jack Mikkers.

4 augustus

Premier Rob Jetten bezoekt Engelen en praat met de bewoners. Op X zegt hij dat veel mensen zich zorgen maken om de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp. Hoewel de meningen over de asielopvang verschillen, hoort hij ook een gezamenlijk boodschap: ”Voor intimidatie en bedreiging is geen plaats.” 11 augustus

Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw worden opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en auto’s in Engelen. De politie neemt ook spullen in beslag van deze mensen die dienen als compensatie voor de geleden schade bij slachtoffers van de bekladding. Later zal blijken dat ook bij tegenstanders van de opvang bekladdingen zijn gevonden. Er zijn hakenkruizen en de woorden ‘racisten’, ‘fascist’ en ‘Fuck Defend’ met graffiti op straat gespoten bij huizen in de wijk De Vutter.

Zo'n 50 belangstellenden volgen de inspraakavond over de asielopvang Engelen (foto: Mariëlle Bijlmakers).