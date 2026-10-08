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LIVE 112-nieuws | Arrestatieteam valt pand binnen in Geldrop, veel recherche aanwezig | Ongeluk op A58 bij Bavel, vertraging richting Breda ruim een uur
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:06
Arrestatieteam valt pand binnen in Geldrop, veel recherche aanwezig
Een arrestatieteam is donderdagochtend een pand binnengevallen aan de Eindhovenseweg in Geldrop. Inmiddels zijn meerdere eenheden van de politie ter plaatse.
07:34
Ongeluk op A58 bij Bavel, vertraging richting Breda ruim een uur
Een ongeluk op de A58 bij Bavel zorgt donderdagochtend voor flinke verkeersproblemen. Richting Breda is de vertraging opgelopen tot ruim een uur.
06:09
Verboden kampeerplek leidt politie naar gestolen Duitse caravan
Een controle van twee kampeerders op een parkeerplaats bij het Keelven in Someren heeft woensdagavond geleid tot de ontdekking van een gestolen caravan. Twee mannen uit Ierland en Engeland zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het bezit van de gestolen caravan en het gebruik van valse kentekenplaten.
05:48
Fietser vliegt meters door de lucht bij botsing en moet naar ziekenhuis
Een fietser is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een harde botsing met een auto op in Heukelom. De klap was zo hard dat de man meters door de lucht werd geslingerd en in een sloot terechtkwam. Hij is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.
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