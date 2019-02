Dodelijke schietpartij, bom, messentrekkers, is Oss weer het Chicago aan de Maas?

Het is de afgelopen maanden erg onrustig in Oss op misdaad gebied. (Foto: Omroep Brabant)

OSS - Verschillende autobranden, schiet- en steekpartijen, jongeren die ontvoerd en beroofd worden en een bom voor de deur. Dit is slechts een kleine opsomming van criminele activiteiten in Oss in de afgelopen maanden. Wordt Oss een onveilige stad of is het allemaal toeval?

De afgelopen drie maanden geven een onveilig beeld van Oss. Auto's in brand gestoken, er valt een dode en jongeren zijn slachtoffer van overvallers, maar zijn ook zelf actief in het dievengilde en het beramen van overvallen. Een jeugdbende met vuurwapens en gestolen spullen wordt opgepakt. Een overzicht in hoofdlijnen:

Veiligheid

Dat de politie en burgemeester van Oss de sfeer ook onveilig vinden, blijkt uit het feit dat er begin december een veiligheidsrisicogebied in Oss wordt ingesteld. Samenkomsten zijn in een aangegeven stuk Schadewijk in Oss verboden. Zonder directe aanleiding mag er ook gefouilleerd worden. Allemaal om gewelddadige excessen door voornamelijk jongeren te voorkomen.

Alle misdrijven van de afgelopen drie maanden hebben geen duidelijk verband met elkaar, maar een opsomming van deze incidenten geven een onrustig beeld van de sfeer in Oss.

Verschillende autobranden

Op Valentijnsdag maakt Omroep Brabant melding dat er twee auto's in brand zijn gegaan. Dat brengt de teller voor de week op vier autobranden en er zijn nog een paar dagen te gaan.

De jeugd

Begin 2019 is de Osse jeugd zowel slachtoffer als dader van strafbaar gedrag. Er wordt een jeugdbende opgepakt na intensief speurwerk. In wisselende samenstelling pleegden deze jongeren diefstallen, werden er vuurwapens gevonden en werd een plan voor een overval verijdeld. Aan de andere kant worden veelal jonge maaltijdbezorgers gewaarschuwd voor berovingen en overvallen. Ze zijn al verschillende keren slachtoffer geworden.

Bij voetbalclub Margriet is onrust onder ouders en spelers nadat voetballertjes zijn achtervolgd op de fiets. Even daarvoor wordt een oudere jongen in Oss, geen voetballer, in een busje ontvoerd en beroofd.

Geweld

Wat betreft zwaar fysiek geweld spant de dodelijke schietpartij van afgelopen maandag de kroon. December verliep ook gewelddadig waarbij drie slachtoffers gewond raakten bij een steekpartij. In die laatste weken van het jaar zorgt ook zwaar vuurwerk voor schade aan auto's maar een woning komt niet ongeschonden weg dat er vuurwerk ontploft.

Bom

In het het nieuwe jaar heeft zwaar vuurwerk plaatsgemaakt voor een zelfgemaakte bom. Die bom ontploft niet en is achtergelaten voor de deur van een huis..

De politie erkent dat het op crimineel vlak behoorlijk druk is in Oss. Woordvoerder Bart Vaessen wil wel benadrukken dat er weinig verbanden zijn tussen de verschillende zaken, de meeste staan los van elkaar. "Ook zijn er veel arrestaties verricht."

Of er een verband is tussen de verschillende autobranden onderzoekt de politie nog. Politie vraagt hierbij ook de hulp van omwonenden, net zoals eerder in Deurne gebeurde.