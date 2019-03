Het houdt maar niet op: overvallers sloegen dit jaar al veertien keer toe in Eindhoven

“Wanneer houdt het eens op?”, vragen mensen in Eindhoven zich af. Het is daar de laatste tijd erg vaak raak met overvallen. Supermarkten, winkels, tankstations en een snackbar zijn dit jaar al veertien keer het doelwit geweest van (gewapende) overvallen.

Veel overvallen zijn dit jaar gepleegd op supermarkten. Deze maand was het drie keer raak bij Jumbo-filialen. Zowel de Jumbo in Winkelcentrum Woensel, als de Jumbo aan het Nederlandplein en het Gerretsonplein waren doelwit voor de overvallers. De overvallen vonden plaats op 12 maart, 5 maart en 3 maart. Bovendien werd de Jumbo aan het Nederlandplein vorig jaar oktober ook al overvallen.

Een andere supermarkt die dit jaar het doelwit was, was de Aldi op het Judas Taddeusplein op 1 maart. Het is de dader toen niet gelukt iets buit te maken.

Winkelcentrum Woensel

Daders wisten Winkelcentrum Woensel vaker te vinden. Ook de Primera en bloemenwinkel De Bloemist werden afgelopen maanden overvallen, allebei op donderdag 21 februari.

In de middag werd de Primera overvallen. Een 14-jarige jongen bedreigde het personeel met een mes. Hij is korte tijd na de overval door de politie aangehouden. In de avond werd vervolgens De Bloemist overvallen. Een man bedreigde een medewerker met een vuurwapen en nam een onbekend geldbedrag mee.

Ook op andere plekken was het raak. Zo werd 16 januari de Etos aan de Tarwelaan overvallen, 8 februari The Read Shop aan het Cassandraplein en 25 februari Dunkin’ Donuts in winkelcentrum Piazza. Het ging in alle drie de gevallen om een gewapende overval.

Tankstations

Overvallers hadden het ook gemunt op tankstations. Tankstation Lukoil aan de Karel de Grotelaan werd afgelopen weken twee keer overvallen, op 7 februari en op 12 maart. Beide keren werd het personeel bedreigd met een vuurwapen.

Ook tankstations De Haan (op 7 januari) aan de Huizingalaan en Total aan de Oude Bosschebaan (op 22 februari) kwamen aan de beurt. In beide gevallen maakten de overvallers geld buit. Bij de overval op tankstation Total nam de dader ook rookwaren mee.

Overval op een snackbar

Dan werd er ook nog een snackbar overvallen dit jaar. Twee gemaskerde jongens van 17 en 18 jaar oud bedreigden zondagavond 14 januari een medewerkster van een snackbar aan Pastoor van Arsplein. Toen ze om hulp riep, kwam een collega snel ter plekke waarna de daders op de vlucht sloegen. De jongens werden na korte tijd opgepakt.