Processierups zorgt voor tekort aan mentholgel... ook dat was 2019

Begin juni kregen mensen de eerste klachten door het beestje. Zoveel mensen hadden last van de brandharen, dat Omroep Brabant een meldpunt startte. We kregen bijna 10.000 reacties van mensen die klachten hadden door de eikenprocessierups.

Ondertussen stond de telefoon bij de huisartsen roodgloeiend. Sommige praktijken werden wel vijftig keer per dag gebeld. Er ontstond een run op mentholgel, want dat hielp tegen de jeuk. De gel was overal uitverkocht. In twee dagen tijd was de Eindhovense fabrikant van zo'n gel door 25.000 tubes heen. Heel veel mensen én dieren hadden last van oogklachten, rode bulten en ellendige jeuk.

Bestrijding

Nergens anders hadden zoveel mensen last van de eikenprocessierups als in Brabant. De bestrijding van de rups was daarom nog een hele klus. In totaal kostte de bestrijding meer dan 2,5 miljoen euro.

Het slechte nieuws is dat er komende zomer een mogelijk nog ergere plaag wordt verwacht. Veel gemeentes besloten daarom alvast goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. Veel mensen hingen mezenkastjes op, omdat de koolmees een natuurlijke vijand is van de eikenprocessierups.

We blikken de hele week terug op het belangrijkste, heftigste en mooiste nieuws van 2019. Aan het einde van deze week sluiten we af met het eindejaarsoverzicht op tv en online. De uitzending begint op 27 december, direct na Brabant Nieuws rond tien voor zes.

