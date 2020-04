LIVEBLOG CORONAVIRUS: Kamerdebat over coronacrisis en helft uitzendkrachten zonder werk

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt dinsdagmiddag 158 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4614 komt.

Landelijk zijn er maandag 19.580 positief geteste patiënten geteld, een toename van 777 ten opzichte van een dag eerder.

Het sterftecijfer ligt maandag in Nederland op 2101, 234 meer dan zondag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

6.30

Corona door de ogen van een zorgverzekeraar. "Spannend." Zo omschrijft Joep de Groot, de voorzitter van de Raad van Bestuur van ziektekostenverzekeraar CZ in Tilburg de afgelopen weken. Er klinkt betrokkenheid in door met iedereen die nu door het coronavirus getroffen is maar óók trots op de Nederlandse gezondheidszorg. "Het is interessant om te zien hoe we schouder aan schouder staan om de crisis te bezweren."

6.00

Bijna de helft van alle uitzendkrachten (49 procent) zit zonder werk door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV op basis van onderzoek van Maurice de Hond onder vijfhonderd uitzendkrachten.

Van de mensen die hun baan hebben behouden zegt 49 procent minder te verdienen, doordat er minder werk is en 40 procent is bang om binnenkort hun baan te verliezen.

5.26

Gynaecologen vrezen dat de beeldvorming over volle ziekenhuizen ertoe leidt dat zwangeren, huisartsen en verloskundigen niet tijdig specialistische hulp inschakelen. Dat schrijf de Volkskrant.

Beroepsvereniging NVOG verspreidde een oproep om zwangeren en pasgeborenen met klachten wel gewoon naar het ziekenhuis te verwijzen. "We kregen met name uit Brabant berichten dat zwangere vrouwen pas in een heel laat stadium in het ziekenhuis verschenen met ernstige complicaties", zegt Martijn Oudijk van de NVOG. "Het lijkt erop dat de zorg in eerste instantie werd afgehouden omdat zij ook corona-achtige klachten hadden."

4.00

Onder personeel in verpleeghuizen groeit de angst voor het coronavirus. Nu fors meer bewoners ziek zijn of overlijden, raken ook verpleegkundigen en verzorgenden besmet. De stress is zo groot dat sommigen niet naar hun werk durven, schrijft het AD.

Bij de beroepsvereniging V&VN zijn in een week tijd ruim 1000 meldingen binnengekomen. Die komen grotendeels van verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, en van wijkverpleegkundigen die ouderen thuis bezoeken.

3.30

Net zoals de afgelopen weken debatteert de Tweede Kamer woensdag opnieuw over de coronacrisis met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (verantwoordelijk voor het coronadossier). Naast de huidige situatie en de ontwikkelingen zal het ook gaan over een mogelijke exit-strategie uit de crisis nu er voorzichtige signalen zijn van een dalende instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Ook zullen de partijen hun gedachten hebben over twee apps die het kabinet wil gaan inzetten om mogelijke besmettingen snel op te sporen. De Jonge gaf dinsdag aan dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor bekijkt.