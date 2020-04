LIVEBLOG CORONAVIRUS: flinke daling zorgbesmettingen zorgverleners en we moeten volhouden

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt dinsdagmiddag 158 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4614 komt.

Landelijk zijn er 19.580 positief geteste patiënten geteld, een toename van 777 ten opzichte van maandag.

Het sterftecijfer ligt dinsdag in Nederland op 2101, 234 meer dan maandag.

10.45

Pakketbezorgers dreigen PostNL voor de rechter te slepen wegens de grote werkdruk die is ontstaan door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Het bedrijf betaalt volgens de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) zelfstandige opdrachtnemers niet voldoende voor alle extra werkzaamheden.

10.40

Als maatregel tegen de verspreiding van corona gaat bouwmarktketen Hornbach in de aanloop naar Pasen het maximale aantal bezoekers per vestiging fors verlagen. Als regel werd aangehouden 1 klant per 25 vierkante meter, maar Hornbach hanteert vanaf nu 1 bezoeker per 50 vierkante meter. Ook wordt de toestroom van auto's op de parkeerplaatsen gereguleerd.

10.15

Van Dissel sluit zijn uiteenzetting af met positieve en negatieve kanttekeningen. Volgens hem lijkt het erop dat tot nu toe genomen maatregelen hun nut hebben bewezen. Maar ook dat we moeten volhouden, dat we ‘helaas’ ook tijdens de paasdagen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en dat vooral de situatie in de verpleeghuizen hem grote zorg baart.

"We maken niet een sprint, maar lopen een marathon. Het loslaten van de maatregelen is te vroeg", aldus Van Dissel. "Als we het loslaten neemt de druk op de ic weer toe en dat is niet de gewenste situatie op dit moment."

10.10

Uit gegevens van Google blijkt dat mensen zich goed houden aan de maatregelen. Zo is de thuisactiviteit toegenomen. Het RIVM probeert ook nog gegevens van Facebook te krijgen.

De gegevens van Google

10.05

Het beeld over bezetting op de intensive care is iets positiever geworden. Van Dissel zegt op basis van de onderstaande grafiek dat het gaat nog lang druk worden op de ic.

Bezette IC-plaatsen

10.00

Het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners daalt flink. Een grafiek laat zien dat het aantal nieuwe besmettingen bij zorgmedewerkers de laatste tijd sneller daalt dan in andere groepen, zoals besmettingen in instellingen of door mensen uit het buitenland. Minder besmettingen onder zorgpersoneel betekent ook goed nieuws voor de toch al overbelaste zorg.

Meldingen in zorginstellingen

Meer dan een op de vijf corona-meldingen komen van zorgverleners, zegt Van Dissel. Dat beeld is wel vertekend, benadrukt hij, omdat er onder zorgpersoneel veel meer wordt getest, waardoor er relatief meer meldingen uit die hoek binnenkomen.

9.50

In 900 van de 2500 verpleeghuizen in ons land is het coronavirus opgedoken. Veruit de meeste van deze zorgcentra staan in Oost-Brabant. Jaap van Dissel, directeur van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dit woensdagmorgen gezegd tijdens een bijpraatsessie met de Tweede Kamer.

Veel hulpverleners zijn overigens juist besmet geraakt buiten het ziekenhuis, zegt Van Dissel. Dat blijkt uit gevallen die onderzocht zijn en de "ervaring die vanuit China gerapporteerd is". Hij verwacht voorlopig ook een zware belasting voor de intensive-careafdelingen in de ziekenhuizen.

9.35

De laatste coronacijfers die woensdagmorgen zijn gepresenteerd door Jaap van Dissel:

De laatste coronacijfers

9.30

Jaap van Dissel van het RIVM en Diederik Gommers van de vereniging van IC-artsen geven woensdagmorgen hun wekelijkse technische briefing aan Tweede Kamerleden. Deze briefing is hieronder live te volgen.

9.25

Stichting Ambulance Wens vervult vandaag vijf laatste wensen. Eentje is voor een vrouw uit Veldhoven die toch naar de uitvaart van haar kindje kan.

9.00

In het Amphia Ziekenhuis worden totaal 77 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 29 op de intensive care. Dat meldt het ziekenhuis vanochtend. De stand werd gisteren voor het laatst opgemaakt. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 59 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de 24 uur voor deze standopmaak 10 patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen. In totaal zijn dit 170 patiënten.

8.55

Het is weer druk bij de milieustraat in Klundert. Er zijn verkeersregelaars ingezet voor de verkeersveiligheid.

8.50

Als Nederlanders tijdens Pasen een attractie konden bezoeken, dan zouden wij het liefst naar de Efteling gaan. Dat heeft merkenonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy uitgezocht. Ook zouden wij graag naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Wildlands Adventure Zoo (voorheen Dierenpark) in Emmen gaan. Je kan de Efteling natuurlijk ook zelf naspelen in je achtertuin.

8.45

Op het Servaasplein in Lieshout is een bloemenzee aan het ontstaan voor de 29-jarige man uit Beek en Donk die dinsdag overleed aan het coronavirus. Op het pleintje staat een standbeeld van de man, gemaakt in 1998. Hij poseerde daar toen voor.

Het pleintje in Lieshout. (Foto: Tonnie Vossen)

8.20

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben hun onderhandelingen over een injectie van 540 miljard euro in de Europese economie vanwege de coronacrisis opgeschort. Na een videoconferentie die dinsdagmiddag om vier uur begon en de hele nacht doorging, bleken vooral Nederland en Italië niet te willen wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet.

8.10

Hoe beleef jij de coronacrisis of heb je een foto gemaakt van een hartverwarmend initiatief? Laat bij Omroep Brabant jouw foto achter! Er zijn al meer dan 300 foto’s ingezonden.

7.45

Bergen op Zoom verbiedt tot nader order parkeren op de Boulevard. Afgelopen weekend was het, ondanks het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven, toch nog redelijk druk met geparkeerde auto’s op de Boulevard langs de Binnenschelde. Ook kwamen er meldingen binnen van omwonenden die groepjes jongeren in auto’s zagen samenkomen.

7.19

Natuurlijk zijn de grenscontroles van de Belgische politie bedoeld om het coronavirus in de dammen door geen onnodig Nederlands verkeer toe te laten, maar er is ook bijvangst. Sinds de controles zo'n drie weken geleden werden ingesteld, heeft de politie in de grensregio onder Roosendaal verschillende drugstransporten onderschept.

6.30

Corona door de ogen van een zorgverzekeraar. "Spannend." Zo omschrijft Joep de Groot, de voorzitter van de Raad van Bestuur van ziektekostenverzekeraar CZ in Tilburg de afgelopen weken. Er klinkt betrokkenheid in door met iedereen die nu door het coronavirus getroffen is maar óók trots op de Nederlandse gezondheidszorg. "Het is interessant om te zien hoe we schouder aan schouder staan om de crisis te bezweren."

6.00

Bijna de helft van alle uitzendkrachten (49 procent) zit zonder werk door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV op basis van onderzoek van Maurice de Hond onder vijfhonderd uitzendkrachten.

Van de mensen die hun baan hebben behouden zegt 49 procent minder te verdienen, doordat er minder werk is en 40 procent is bang om binnenkort hun baan te verliezen.

5.26

Gynaecologen vrezen dat de beeldvorming over volle ziekenhuizen ertoe leidt dat zwangeren, huisartsen en verloskundigen niet tijdig specialistische hulp inschakelen. Dat schrijf de Volkskrant.

Beroepsvereniging NVOG verspreidde een oproep om zwangeren en pasgeborenen met klachten wel gewoon naar het ziekenhuis te verwijzen. "We kregen met name uit Brabant berichten dat zwangere vrouwen pas in een heel laat stadium in het ziekenhuis verschenen met ernstige complicaties", zegt Martijn Oudijk van de NVOG. "Het lijkt erop dat de zorg in eerste instantie werd afgehouden omdat zij ook corona-achtige klachten hadden."

4.00

Onder personeel in verpleeghuizen groeit de angst voor het coronavirus. Nu fors meer bewoners ziek zijn of overlijden, raken ook verpleegkundigen en verzorgenden besmet. De stress is zo groot dat sommigen niet naar hun werk durven, schrijft het AD.

Bij de beroepsvereniging V&VN zijn in een week tijd ruim 1000 meldingen binnengekomen. Die komen grotendeels van verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, en van wijkverpleegkundigen die ouderen thuis bezoeken.

3.30

Net zoals de afgelopen weken debatteert de Tweede Kamer woensdag opnieuw over de coronacrisis met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (verantwoordelijk voor het coronadossier). Naast de huidige situatie en de ontwikkelingen zal het ook gaan over een mogelijke exit-strategie uit de crisis nu er voorzichtige signalen zijn van een dalende instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Ook zullen de partijen hun gedachten hebben over twee apps die het kabinet wil gaan inzetten om mogelijke besmettingen snel op te sporen. De Jonge gaf dinsdag aan dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor bekijkt.

