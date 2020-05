LIVEBLOG CORONAVIRUS: 90 nieuwe besmettingen, Eindhoven Airport ziet enorme daling passagiers

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn in Brabant 90 nieuwe vastgestelde besmettingen. Het totaal is nu 8252.

Ook in onze provincie wordt het steeds iets drukker op straat, concluderen de Brabantse veiligheidsregio's.

15.53

Kijk hier de hele persconferentie terug van minister-president Rutte. De persconferentie vond plaats na de ministerraad.

15.42

Vanaf Eindhoven Airport zijn in maart meer dan de helft van het aantal passagiers dan in dezelfde maand vorig jaar vervoerd. Toen ging het om bijna 490.000 reizigers, in maart dit jaar bleef de teller steken op 225.071. De terugval is een gevolg van de coronacrisis. Het aantal vluchten daalde van bijna drieduizend naar ruim 1900. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

15.17

Er staat al de hele vrijdagmiddag een fikse file bij de vuilstort in Laarbeek. Een bewoner heeft de file gefilmd.

15.08

Het kabinet gaat sportverenigingen die in financiële problemen verkeren ondersteunen. Het fonds brengt in totaal 110 miljoen euro ter beschikking. Sportminister Martin van Rijn schiet de clubs te hulp zodat ze de jeugd goed kunnen opvangen in de weer geopende sportaccommodaties en hij wil ermee bereiken dat de "unieke Nederlandse infrastructuur" behouden blijft.

14.42

De NS herdenkt maandag 4 mei de oorlogsslachtoffers met het leggen van kransen, zonder ceremonie. Om 20.00 uur staan alle treinen twee minuten stil. Via omroepberichten in de treinen en op de stations worden de twee minuten stilte aangekondigd.

14.13

14.00

In Brabant zijn 90 nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Het totaal in onze provincie staat nu op 8252 vastgestelde besmettingen.

13.58

Het coronavirus heeft nu zeker 4893 Nederlanders het leven gekost. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn sinds woensdag 98 nieuwe meldingen binnengekomen over overleden patiënten. getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is beduidend hoger omdat lang niet iedereen wordt getest.



13.47

Nog steeds overlijden meer mensen dan gebruikelijk. Vorige week zijn in Nederland in totaal tussen de 3700 en 4300 mensen overleden. Het aantal sterfgevallen daalt hiermee voor de derde week op rij, al is de daling kleiner dan vorige week. De aanleiding is logischerwijze de coronacrisis. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

13.11

12.52

Tientallen opgeluchte familieleden en vrienden stonden Frans Wilbrink (77) uit Son donderdagmiddag op te wachten bij verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven. Frans had corona en lag anderhalve maand in kritieke toestand op de intensive care in Leeuwarden. Deze week ging het plotseling beter en mocht hij terug naar Brabant.

12.33

Nog steeds lijdt ook de autosport onder de coronacrisis. Mocht de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 in augustus worden verreden, dan gebeurt dat zeker zonder publiek. Dat hebben de organisatoren van de race op de Hungaroring vrijdag verklaard.

De wedstrijd staat gepland op 2 augustus, maar de Hongaarse regering heeft besloten dat tot half augustus evenementen met meer dan 500 aanwezigen verboden zijn vanwege de coronacrisis.

12.15

De binnenstad van Tilburg wordt op korte termijn voor zeker 50.000 euro aangepast om te voldoen aan de eisen voor de anderhalvemeter-samenleving. Voor dat geld worden een heleboel maatregelen getroffen om op een verantwoorde manier te kunnen winkelen. ‘Voldoende afstand maar toch samen’ en ‘lokaal kopen houdt de binnenstad open’ zijn de spreuken waar het om draait de komende tijd.

11.55

Wielrenner Erik Dekker uit Hoogeveen geeft op eigen ludieke wijze advies: niet met meer dan twee mensen op fietstocht gaan, anders ben je een dombo. Letterlijk ook, zo laat hij zien met de gps-tracker op zijn Strava-account. "Je bent een DOMBO als je met meer dan twee fietst", schrijft de wielrenner.



Foto: Erik Dekker/Strava

11.33

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het laagste in anderhalve maand tijd. Op alle ziekenhuisafdelingen liggen nu 318 mensen met coronaverschijnselen. Ook op de intensive cares is het aantal coronapatiënten de laatste zes weken niet zo laag geweest. Daar liggen nu 85 coronapatiënten.

11.22

Aan de Markt in Schijndel is een gedenkplaats voor slachtoffers en nabestaanden ingericht. Dat meldt TV Schijndel. De plaats en regio zijn hard door het virus getroffen. Op de gedenkplaats kan het publiek om bloemen, knuffels, kaarsen, brieven of gedichten neerleggen voor de slachtoffers en nabestaanden. De gedenkplek wordt aangeduid met een spandoek.

11.05

Zoals bekend zijn alle evenementen in Nederland tot 1 september verboden., en dat betekent dat óók de kermis in Hilvarenbeek niet doorgaat. Die zou van 13 juni tot en met 17 juni 2020. plaatsvinden. Kermiswethouder Ted van de Loo: “De contracten die we dit jaar hebben met de exploitanten willen we verschuiven naar volgend jaar. We hopen alle inwoners in 2021 weer te mogen verwelkomen op de kermis in Hilvarenbeek”.

10.52

10.28

De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de vijf grote steden (Breda,Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, samen BrabantStad), een steunpakket voor de 'regionale culturele infrastructuur in Brabant' tijdens de coronatijd. Dat meldt de provincie zojuist.

Het plan moet ongeveer acht miljoen euro kosten en doet een beroep op de aanvullende rijksmaatregelen voor de cultuursector. De provincie draagt twee miljoen euro bij. Het doel van het steunpakket is 'het moois van cultureel Brabant overeind houden en blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit'.

10.15

Coca-Cola gaat de Bredase Voedselbank steunen. Het bedrijf doneert pallets frisdrank, meldt Breda Vandaag. De voedselbanken heeft het zwaar door de coronacrisis. Ze hebben miljoenen nodig om iedere week eten te kunnen blijven geven.

9.55

In Rusland zijn in 24 uur tijd 7933 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een dag tijd tot nu toe. Moskou is de zwaarst getroffen regio.

9.55

Het nieuwe platform Top Gig, dat vandaag wordt gelanceerd, biedt Nederlandse artiesten en bands de kans om in coronatijd live op te treden tegen betaling. Artiesten en bands treden op in een studio. Dat wordt gefilmd met op afstand bedienbare camera's en uitgezonden via YouTube. Top Gig is een initiatief van Mpire Studio in Eindhoven.

9.05

McDonalds komt op een proeflocatie in Arnhem 'coronaproof' restaurant, gebaseerd op de anderhalve meter-economie. Het gaat om een prototype. In speciaal ingerichte ruimte kun je aan statafels eten in groepjes van maximaal drie personen. Ook kan de bestelling aan tafel worden geserveerd, met hulp van een serveerwagen om een veilige afstand te houden tussen medewerkers en gasten.





8.55

Ryanair verwacht 3000 piloten en cabinemedewerkers te moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Ierse prijsvechter zal het zeker nog tot de zomer van 2022 duren voordat de passagiersstromen weer op het niveau van voor de crisis zijn.

8.40

De helft van alle verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat er een tekort is aan beschermende middelen. Vooral mondneusmaskers zijn schaars, blijkt uit een peiling onder leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Ongeveer 80 procent maakt zich zorgen over besmetting. Bijna drie op de tien ondervraagden hebben corona-gerelateerde klachten gehad, de helft van hen is toch gaan werken.

8.30

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bevrijdingsfestivals willen op 5 mei om 16.55 uur het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy door heel Nederland laten klinken. Het idee komt van Claudia de Breij. Roxeanne Hazes heeft op verzoek een eigen versie van het nummer gemaakt. Ook alle beiaardiers is gevraagd het nummer te spelen. De grootste herdenkingsactiviteiten en -festivals die gepland stonden voor 4 en 5 mei kunnen niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

8.00

De golfbaan van de Efteling, pal naast het attractiepark, gaat binnenkort weer openen voor jongeren tot en met 18 jaar. Waarschijnlijk wordt het niet druk, want het Efteling Golfpark heeft weinig jeugdleden.

7.30

Veel Duitsers zijn vandaag vrij vanwege de viering van 1 mei, de Dag van de Arbeid. Bij de grens in Limburg zijn controles. Duitsers die naar Limburg willen, wordt vriendelijk verzocht terug te keren.

6.45

Ruim 200 beroemdheden, entertainers, artiesten en wereldleiders doen vandaag mee aan The Call to Unite, het digitaal benefietevenement om geld op te halen voor mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Onder anderen Julia Roberts, Oprah Winfrey, Quincy Jones, Peter Gabriel, Marie Kondo en voormalig Amerikaans president George W. Bush doen mee. The Call to Unite begint om 2 uur Nederlandse tijd, in de nacht van vrijdag op zaterdag.

6.00

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 2053 mensen overleden door het coronavirus. Dat zijn bijna 450 sterfgevallen minder dan de dag ervoor. In totaal zijn er nu 62.906 mensen overleden aan het longvirus. Er zijn meer dan een miljoen besmettingen vastgesteld.

5.45

Japan gaat de noodtoestand die tot 6 mei van kracht is met een maand verlengen. In het land zijn bijna 14.000 gevallen van het coronavirus bekend.

5.20

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat hij 'overtuigend bewijs' heeft gezien dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan. Het virus dook eind vorig jaar voor het eerst op in de Chinese stad.

5.00

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf deze maand hulp vragen bij apotheken door het codewoord masker 19 te noemen. Als mensen in de apotheek om masker 19 vragen, is het duidelijk dat ze hulp nodig hebben, zo meldt NRC. Door de coronacrisis en het verplicht thuis blijven is er een grote toename van huiselijk geweld.