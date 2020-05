Coronanieuws: dalende trend zet door, ongeveer vijftig patiënten op intensive care

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Geschreven door Cor Bouma

De voornaamste feiten op een rij:

Er zijn tussen zaterdag en zondag geen mensen overleden aan het coronavirus in Brabant

In totaal zijn sinds eind februari 8849 coronabesmettingen in Brabant vastgesteld.

12.43

De dagelijkse cijfers van corona-patiënten in de Brabantse ziekenhuizen zijn maandag grotendeels onveranderd gebleven. “De cijfers zijn stabiel en de algemene dalende trend zet door”, zo duidt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de dagelijkse cijfers.



In totaal liggen er maandag 133 mensen met COVID-19 op verpleegafdelingen in de Brabantse ziekenhuizen. Op de intensive care liggen 48 COVID-19-patiënten. Verder zijn er nog 67 mensen op de verpleegafdeling die corona-klachten hebben, maar bij wie het virus (nog) niet is vastgesteld. Op de intensive care zijn dat er drie. Volgens het ROAZ blijken van die patiënten later tien tot twintig procent besmet met het virus.



12.35

11.51

Om de slachtoffers van het coronavirus te eren, moet er een tastbare herinnering komen voor de nabestaanden. Dat oppert Edith van Dijk (PvdA), Statenlid Provincie Noord-Brabant. Zij roept volksvertegenwoordigers op dit initiatief te nemen en bijvoorbeeld een monument te creëren.

11.03

Ouders die de contributie van een sportclub niet meer kunnen betalen omdat ze door de coronacrisis in geldnood zitten, kunnen rekenen op hulp. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur roept gedupeerde gezinnen op zich te melden en betaalt dan tijdelijk de contributie voor een sportvereniging of cultuurclub. In de maandag gelanceerde campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?' wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten onderstreept.

10.03

08.52

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, die ook vanaf Eindhoven vliegt, verwacht tot maart volgend jaar de helft minder passagiers te vervoeren vanwege de coronacrisis. Daarnaast waarschuwde het bedrijf in zijn handelsupdate voor een recordverlies in het lopende kwartaal. Vanaf juli moeten de zaken wel wat beter gaan, hoopt de onderneming, die dan een flink deel van zijn vluchten wil hervatten.

6.12

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls is tevreden over het afgelopen weekend. Op weinig plekken waren incidenten en: "Waar het te druk was, hebben gemeenten maatregelen getroffen, waardoor de drukte weer afnam", zo zei hij zondagavond. In Roermond en Venlo was het zondag wel behoorlijk druk, doordat er veel Duitsers waren. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het versoepelen van meer maatregelen vanaf 1 juni.

5.54

Het zwaar door het coronavirus getroffen Italië zet een nieuwe stap in het versoepelen van de strenge maatregelen. De meeste winkels en andere ondernemingen openen hun deuren. Ook musea, bibliotheken en kerken gaan onder voorwaarden weer open. Sporttrainingen mogen ook weer.

5.30 uur

Ook mensen die voor bijvoorbeeld een ziek familielid zorgen, kunnen zich vanaf maandag laten testen op het nieuwe coronavirus bij klachten die wijzen op een besmetting. Daarvoor is voldoende capaciteit beschikbaar, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

22.14

Ruim veertig Nederlanders hebben zich aangemeld om zich vrijwillig te laten besmetten met het coronavirus. Met duizenden anderen willen ze op die manier de ontwikkeling van een vaccin versnellen. Het is een gevaarlijke en omstreden methode om proefvaccins sneller op de markt te krijgen.