Coronanieuws: inbrekers weer vaker actief, wielercriterium Daags na de Tour gaat niet door

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

In de afgelopen 24 uur zijn er landelijk 132 besmettingen bijgekomen.

In Brabant zijn er in totaal 9651 mensen besmet (geweest) met het virus.

Brabanders hebben een stuk vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan inwoners van andere provincies.

Landelijk gezien kwamen er 4 sterfgevallen bij en 3 ziekenhuisopnames.

6.30

Na een dip tijdens de coronacrisis is het aantal woninginbraken de afgelopen week weer in rap tempo toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nationale Politie. Werd er in april en mei wekelijks zo'n 350 keer ingebroken, in de eerste twee weken van juni steeg dat gemiddelde naar 450.

6.00

Een flink deel van de positieve uitslagen van coronatests in Dordrecht blijkt niet te kloppen. Haperende apparatuur is de oorzaak. Sinds iedereen zich met klachten op corona kan laten testen, had Dordrecht opvallend veel positief geteste personen. Artsen trokken daarop aan de bel omdat ze twijfelden of de positieve testuitslagen wel kloppen. Nadat de monsters met een positieve uitslag opnieuw waren getest, leidde in alle gevallen tot een negatieve uitkomst. De vijftien mensen zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld dat ze toch niet besmet zijn.



5.30

Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour genoemd, gaat niet door. Het criterium zou aanvankelijk, ook dit jaar, een dag na afloop van de Ronde van Frankrijk in september worden verreden. Beiden wielerkoersen waren verplaatst vanwege de coronacrisis. Het is voor het eerst in 45 jaar dat het criterium niet doorgaat.

5.15

In het Bredase Amphia Ziekenhuis is de laatste coronapatiënt van de intensive care af. Er zouden nog zeven mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis liggen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen er dertig Covid-19 patiënten op de IC in Breda.

5.10

Brabanders hebben een stuk vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan inwoners van andere provincies. Dit constateert bloedbank Sanquin uit een nadere analyse van de ruim 7000 bloedmonsters die tussen 9 en 18 mei zijn getest. In het midden en het oosten van Brabant en in Limburg bleek tussen de 8 en 10 procent van de onderzochte monsters antistoffen te bevatten.