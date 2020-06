Coronanieuws: RIVM meldt drie nieuwe coronadoden en 116 nieuwe besmettingen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De voornaamste feiten op een rij:

In de afgelopen 24 uur zijn er landelijk 116 besmettingen bij gekomen.

In Brabant zijn er in totaal 9671 mensen besmet (geweest) met het virus, twintig meer dan donderdag gemeld.

Er liggen vrijdag volgens het ROAZ nog 47 positief geteste patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 12 op de intensive care.

De Raad van State heeft flinke kritiek op de corona-spoedwet die het kabinet voorbereidt.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

14.40

De Nederlandse tennisbond, KNLTB, hoopt in aanloop naar de herstart van het tennisseizoen profspelers nog te kunnen faciliteren met coronaproof oefenwedstrijden. In veel andere landen wordt er al weken door landgenoten onderling in wedstrijdverband getennist. De tennisbond bekijkt de mogelijkheden voor de maand juli.

"We zijn afhankelijk van de persconferentie van volgende week. We hopen dat we dan groen licht krijgen voor het spelen van wedstrijden, wat op dit moment niet mogelijk is", aldus eventmanager Lars van Opijnen.

14.37

Het steunplan voor de Nederlandse filmsector wegens de grote problemen als gevolg van de coronacrisis krijgt vorm. Concrete maatregelen voor de doorstart van opnames, het dekken van extra verzekeringskosten en het redden van kwetsbare filmtheaters zijn rond. Ook is er een extra potje om scenaristen en regisseurs aan te zetten nieuwe plannen te maken in deze lastige periode.

Dat heeft directeur Bero Beyer van het Nederlands Filmfonds bekendgemaakt.

14.30

De Raad van State heeft flinke kritiek op de corona-spoedwet die het kabinet voorbereidt. De belangrijkste adviseur van het kabinet plaatst in het advies, dat nog niet openbaar is, kanttekeningen bij de mogelijkheden van de Tweede Kamer om de coronamaatregelen te controleren. Ook zou het kabinet de tijdelijke wet te makkelijk kunnen verlengen. Ingewijden bevestigden berichtgeving hierover van de NOS.

Zolang de spoedwet er nog niet is, blijven de noodverordeningen van kracht die de minister opdraagt aan de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand en het verbod op evenementen. Wat justitieminister Ferd Grapperhaus betreft wordt de veelbesproken spoedwet eind augustus of begin september in de Tweede Kamer behandeld. Tijdens het zomerreces kan er dan volgens de bewindsman schriftelijk over gedebatteerd worden.

14.05

'Coronaminister' Hugo de Jonge moet de regels voor bezoek aan verpleeghuisbewoners zodanig versoepelen dat hun fundamentele mensenrechten weer worden gerespecteerd. Dat schrijft advocaat Liesbeth Zegveld namens een aantal familieleden van verpleeghuisbewoners en de cliëntenraad van een verpleeghuis in Amsterdam.

Volgens Zegveld is er op dit moment sprake van 'wederrechtelijke vrijheidsontneming' doordat verpleeghuizen vasthouden aan het limiteren van bezoek, zowel in aantal bezoekers en aantal bezoeken als in tijdsduur. Daarnaast mogen bewoners alleen onder begeleiding naar buiten en mogen ze geen bezoek in hun eigen appartement krijgen. Zegveld betoogt dat er geen wettelijke grond is om bewoners en hun familieleden zo te beperken.

14.02

In de afgelopen 24 uur zijn er 116 nieuwe personen in heel het land positief getest op COVID-19. Dat meldt het RIVM. Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld en sinds donderdag zijn er volgens het RIVM drie mensen aan het coronavirus overleden. Het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot 49.426. Het dodental staat inmiddels op 6081.

In Brabant gaat het volgens het RIVM nu in totaal om 9671 besmettingen. Dat zijn er 20 meer dan donderdag. Het aantal doden als gevolg van het coronavirus staat in onze provincie inmiddels op 1531.

14.00

Vanaf maandag mag er weer mond-op-mondbeademing worden uitgevoerd om mensen te reanimeren. Dat kon de afgelopen maanden niet omdat het gevaar te groot was dat ze zo het coronavirus zouden oplopen. "Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen, is het verantwoord de reanimatiezorg weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk", laat de Nederlandse Reanimatie Raad vrijdag weten.

De raad besloot in maart dat het beter was om voorlopig geen mond-op-mondbeademing uit te voeren. Hoeveel mensen daardoor zijn overleden die anders hadden kunnen worden gered, is volgens de organisatie nu niet na te gaan, "maar evenmin is bekend hoeveel levens zijn gespaard, doordat hulpverleners door de maatregelen geen corona hebben gekregen".

Volgens de raad is de kans dat iemand de ziekte oploopt bij een mond-op-mondbeademing van een coronapatiënt bijna 100 procent.

13.45

Er liggen vrijdag nog 47 positief geteste patiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 12 op de intensive care. Een lichte daling ten opzichte van de woensdag, toen de vorige cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) bekend werden gemaakt.

Er is volgens diezelfde cijfers sinds woensdag één patiënt overleden. Daarnaast liggen er nog dertig mensen in het ziekenhuis die verdacht worden van een coronabesmetting, van wie twee op de ic. “De curve gaat steeds verder omlaag. Langzaam, maar zeker”, concludeert een woordvoerder van het ROAZ.

13.05

De Wethoudersvereniging wil dat het Rijk meer financiële compensatie geeft voor de extra kosten die gemeenten moeten maken en de inkomsten die ze mislopen door de coronacrisis. "Lokale bestuurders worden door een opeenstapeling van problemen keihard geconfronteerd met de (financiële) impact van deze crisis. Veel van onze leden zien dat dit leidt tot een verschraling van de dienstverlening aan inwoners en tot een tweedeling in de samenleving", zegt Marcelle Hendrickx, waarnemend voorzitter van de Wethoudersvereniging.

13.00

12.40

Bij de Albert Heijn in Boxtel is een speciale wasstraat voor winkelwagentjes ingericht. Dankzij de desinfecteringsmachine wordt het hele wagentje virusvrij gemaakt.

12.30

Het Ministerie van Volksgezondheid is vanaf het begin van de coronacrisis herhaaldelijk gewaarschuwd voor problemen in de verpleeghuizen. Zorgbestuurders trokken meerdere keren aan de bel over steeds groter wordende tekorten aan beschermingsmiddelen als mondkapjes. Toch bleven die tekorten lange tijd bestaan, zo meldt NRC. In de verpleeghuizen vielen tot nu toe ruim 2700 vastgestelde coronadoden, iets minder dan de helft van alle geregistreerde doden.

9.30

De corona-spoedwet waar het kabinet aan werkt, zal niet op 1 juli in werking treden, meldt zorgminister Hugo de Jonge. De voorbereiding vergt meer tijd. Zowel de Eerste als Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen.

9.15

9.00

Leden van sportclubs vragen nauwelijks hun contributie terug. Ook zeggen maar weinig leden het lidmaatschap op, ondanks de coronacrisis. Dat meldt BNR na een rondgang langs Nederlandse sportbonden.

6.30

Na een dip tijdens de coronacrisis is het aantal woninginbraken de afgelopen week weer in rap tempo toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nationale Politie. Werd er in april en mei wekelijks zo'n 350 keer ingebroken, in de eerste twee weken van juni steeg dat gemiddelde naar 450.

6.00

Een flink deel van de positieve uitslagen van coronatests in Dordrecht blijkt niet te kloppen. Haperende apparatuur is de oorzaak. Sinds iedereen zich met klachten op corona kan laten testen, had Dordrecht opvallend veel positief geteste personen. Artsen trokken daarop aan de bel omdat ze twijfelden of de positieve testuitslagen wel kloppen. Nadat de monsters met een positieve uitslag opnieuw waren getest, leidde in alle gevallen tot een negatieve uitkomst. De vijftien mensen zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld dat ze toch niet besmet zijn.



5.30

Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour genoemd, gaat niet door. Het criterium zou aanvankelijk, ook dit jaar, een dag na afloop van de Ronde van Frankrijk in september worden verreden. Beiden wielerkoersen waren verplaatst vanwege de coronacrisis. Het is voor het eerst in 45 jaar dat het criterium niet doorgaat.

5.15

In het Bredase Amphia Ziekenhuis is de laatste coronapatiënt van de intensive care af. Er zouden nog zeven mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis liggen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis lagen er dertig COVID-19 patiënten op de ic in Breda.

5.10

Brabanders hebben veel vaker antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed dan inwoners van andere provincies. Dit constateert bloedbank Sanquin uit een nadere analyse van de ruim 7000 bloedmonsters die tussen 9 en 18 mei zijn getest. In het midden en het oosten van Brabant en in Limburg bleek tussen de 8 en 10 procent van de onderzochte monsters antistoffen te bevatten, wat betekent dat ze het virus hebben of hebben gehad.