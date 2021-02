Coronanieuws: 818 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, Spoorpark Tilburg gesloten

(archieffoto). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Een samenvatting van de persconferentie is hier terug te lezen.

818 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

294 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, blijkt uit cijfers woensdag.

'Van Dissel: lockdown voorkwam zo'n 41.000 ziekenhuisopnames.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

16.23 - Minder besmettingen in de ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 1883 coronapatiënten, 34 minder dan dinsdag. Van deze zieken liggen er 533 op de intensive care, vijf minder dan een dag geleden, en 1350 op andere afdelingen, 29 minder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn woensdag 171 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bijgekomen, 59 minder dan de dag ervoor. Van de nieuwkomers zijn er twintig opgenomen op de intensive care en dat is elf minder dan er dinsdag bijkwamen.

"Ten opzichte van een week geleden zijn de Covid-ziekenhuisbezetting en het aantal nieuwe opnames relatief stabiel. Vorige week steeg het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse variant", licht het LCPS toe.

16.06 - Politie sluit Spoorpark in Tilburg

15.30 - RIVM meldt sterke daling coronabesmettingen in verpleeghuizen

Het aantal besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen neemt af, meldt het RIVM. "Het doorzetten van de sterke daling bij bewoners van verpleeghuizen wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus."

Bewoners van verpleeghuizen worden sinds medio vorige maand gevaccineerd. Inmiddels is er een begin gemaakt met het toedienen van de tweede prikken. Er konden nog wel mensen niet meedoen aan de eerste prikronde, bijvoorbeeld door ziekte, maar die komen vanaf eind maart alsnog aan de beurt.

Het aantal besmettingen bij thuiswonende zestigplussers neemt sinds vorige week wel toe, zag het RIVM, behalve bij de groep van 85 tot en met 89 jaar. In de vierde week van het jaar is begonnen met het inenten van thuiswonende 85-plussers.

15.20 - 4420 positieve landelijke coronatesten gemeld, in Brabant 818

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 4420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen dinsdag- en woensdagochtend. Dat is in lijn met het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4426 positieve coronatesten per dag. In Brabant gaat het om 818 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. Gisteren werden er in Brabant 693 nieuwe besmettingen geteld.

Het RIVM waarschuwde eerder voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

LEES OOK: Ruim een derde meer coronabesmettingen afgelopen week, maar ook veel meer testen

15.10 - 'Meer scholen gaan brugklasperiode verlengen'

Verschillende middelbare scholen gaan de brugklasperiode met ingang van volgend schooljaar verlengen, zo signaleert de VO-raad. Dat komt onder meer voort uit de coronacrisis en de vrijgekomen miljarden om leerachterstanden weg te werken. Volgens de raad zijn onderwijsinstellingen vrij om te bepalen hoe zij de brugklasperiode inrichten.

"Daarvoor hebben zij geen toestemming van hogerop nodig." De belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs zegt dat kinderen op de basisschool 'een ingewikkeld jaar achter de rug hebben'. Het risico op een te laag advies voor vervolgonderwijs is daarom groot. "Aanstaande eerstejaars krijgen door de verlenging een beter vervolgadvies en bovendien de kans om langer te laten zien wat ze kunnen", aldus een woordvoerder.

14.30 - Middelbare scholen tobben nog over scenario's voor heropening

Veel middelbare scholen hebben nog geen besluit genomen over hoe zij vanaf volgende week weer deels open gaan. Vooral het garanderen van 1,5 meter onderlinge afstand veroorzaakt hoofdbrekens. Zo tobben schoolbesturen over het huren van externe ruimtes en over de invulling van het lessenrooster nu ze minimaal een dag per week fysiek onderwijs mogen gaan geven.

Dat verbaast de VO-raad niet. "Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terecht kunnen", zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. "Daar moeten scholen nog wel even op kauwen."

14.15 - 'Tienduizenden boekingen voor knipbeurten en pedicures'

De afgelopen dagen zijn er tienduizenden reserveringen gemaakt voor vooral knipbeurten, meldt reserveringsplatform Treatwell. Ook pedicures en wenkbrauwbehandelingen zijn populair sinds dinsdag duidelijk werd dat ook andere contactberoepen de deuren weer mogen openen.

Treatwell merkte afgelopen maandag een eerste piek in het aantal reserveringen, nadat er zondag berichten kwamen dat de kappers op 2 maart de deuren mogen openen. Kort voor de persconferentie een dag later werd duidelijk dat ook andere contactberoepen open mogen en dat leidde tot een tweede piek. Tijdens de persconferentie, toen de versoepelingen definitief werden, merkte Treatwell dat het aantal boekingen opnieuw omhoog schoot.

13.17 - Kamer wil dat kabinet meer doet voor horeca en hoger onderwijs

Meerdere partijen in de Tweede Kamer roepen het kabinet woensdag op om in de coronacrisis meer te doen voor zowel de horeca als het hoger onderwijs. Ze willen dat het kabinet onderzoekt of horecabedrijven hun terrassen weer 'behoedzaam' kunnen openen. Ook moeten naast het mbo ook het hbo en de universiteiten weer open kunnen.

Het kabinet kondigde dinsdagavond versoepelingen aan voor onder meer winkeliers, contactberoepen en het onderwijs. Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen weer deels lessen op locatie aanbieden. De horeca blijft echter nog dicht.

13.15 - Toerversie Amstel Gold Race verplaatst naar september

De toerversie van de Amstel Gold Race wordt verplaatst van april naar september. De organisatoren van de wielerwedstrijd hebben dat besloten omdat het vanwege het coronavirus niet voor de hand ligt over twee maanden al een wedstrijd voor 15.000 deelnemers te kunnen organisatoren. De profs, zowel mannen als vrouwen, komen wel zoals gepland op zondag 18 april in actie.

13.10 - Competities bij amateurs (senioren) niet meer hervat

De seniorencompetities in het amateurvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met vijfde klasse) worden dit seizoen niet meer hervat. Dit zegt de KNVB, na de laatste maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus. Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A blijven de opties open.

Het kabinet verlengde dinsdag grotendeels de bestaande maatregelen. Alleen is het vanaf volgende week spelers tot 27 jaar toegestaan te trainen en onderling wedstrijden te spelen. Tot nu toe mocht alleen de jeugd tot 18 jaar dat.

12.54 - OMT bespreekt mogelijkheden voor meer bezoek in verpleeghuizen

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat zich beraden op mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen in verpleeghuizen. Een steeds groter deel van de bewoners is gevaccineerd. Daarom willen de deskundigen die het kabinet adviseren de mogelijkheden gaan bespreken, "met name wat betreft de bezoekregeling", zo heeft voorzitter Jaap van Dissel laten weten aan het ministerie van Volksgezondheid.

Verpleeghuisbewoners worden met voorrang gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is daardoor flink afgenomen. Volgens cijfers van het RIVM werden op de piek half december 467 besmettingen op één dag gemeld. Afgelopen dinsdag waren het er nog maar 45. Het aantal locaties waar in de vier voorafgaande weken coronagevallen zijn geconstateerd, is volgens de meest recente cijfers met bijna de helft gedaald sinds begin januari, van 858 tot 459 nu.

12.30 - Brabantse sportscholen zijn coronabeleid beu en voeren actie

Sportscholen en fitnesscentra in heel Nederland gaan zaterdag 27 februari actie voeren tegen het huidige coronabeleid van het kabinet. Ook nodigen veel Brabantse sportschoolhouders die dag hun leden uit om te komen sporten. Omdat sportscholen verplicht dicht zijn, gebeurt het lesgeven op een veilige manier buiten voor de deur. 'Stilzitten is geen optie", zo stellen de sportschoolhouders.

12.00 - Theaterfestival Boulevard duurt komende zomer langer en verhuist

Het hart van Theaterfestival Boulevard verhuist van de Parade naar het Zuiderpark in Den Bosch. Op deze locatie kan de anderhalve meter afstand tussen bezoekers beter gewaarborgd worden. Het festival duurt deze zomer ook langer dan de traditionele elf dagen, om de bezoekers meer te kunnen spreiden.

11.35 - 294 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 294 coronapatiënten. Dat zijn er 11 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur werden 27 nieuwe patiënten opgenomen. Daar tegenover staat dat 34 patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Twee coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

11.25 - Alle examens rijbewijs die vanaf mei verlopen langer geldig

Alle theorie- en praktijkexamens voor het rijbewijs die vanaf mei tot het eind van het jaar verlopen, worden automatisch met zeven maanden verlengd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil zo voorkomen dat ze steeds een nieuwe coulanceregeling moet optuigen. Door de tijdelijke examenstop als gevolg van de lockdown heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een enorme achterstand opgelopen

11.15 - 'Groot deel internationale studenten ervaart emotionele klachten'

Tijdens de eerste helft van dit collegejaar voelde meer dan de helft van de internationale studenten die studeerde aan een Nederlandse hogeschool of universiteit zich vaak of altijd bezorgd, eenzaam of verveeld. Ruim 40% heeft last van depressieve gevoelens. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic, een Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Fysiek naar een hogeschool of universiteit gaan lijkt te helpen, zo concludeert de organisatie.

11.08 - Van Dissel: lockdown voorkwam zo'n 41.000 ziekenhuisopnames

De lockdown heeft sinds half december ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen, vertelde Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in een presentatie aan Tweede Kamerleden. Dat is inclusief de effecten van de avondklok en het advies om thuis nog hooguit één persoon per dag te ontvangen. Die maatregelen gingen een maand geleden in.

Volgens de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zijn op de intensive cares circa 6300 opnames voorkomen door alle beperkingen. In de periode waar Van Dissel het over heeft, werden ruim 2500 ic-opnames gemeld. Dat hadden er dus meer dan drie keer zoveel kunnen zijn.

10.30 - RIVM moet 840.000 extra gewone griepvaccins inslaan

Het RIVM moet voor komende winter 840.000 extra gewone griepvaccins inslaan, dus bovenop wat er al normaal wordt ingekocht. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van gezondheidsminister Hugo de Jonge.

Vorig jaar was de belangstelling voor de gewone jaarlijkse griepprik als gevolg van de coronacrisis plotseling zo groot, dat aan gezonde jongere leden van de doelgroep, 60-plussers, moest worden gevraagd om nog even geen griepprik te halen en 70-plussers en kwetsbaren voor te laten gaan.

09.50 - Vaccinatiecapaciteit moet naar 2,5 miljoen prikken per week

De vaccinatiecapaciteit in Nederland moet de komende tijd zodanig worden uitgebreid, dat 2,5 miljoen prikken per week toegediend kunnen worden. Jaap van Delden, die bij het RIVM de leiding heeft over het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus, noemde dat doel tijdens een presentatie voor Tweede Kamerleden.

Als meerdere farmaceuten over een tijdje tegelijkertijd grote partijen vaccins aanleveren, willen de diensten die betrokken zijn bij de vaccinaties die zo snel mogelijk kunnen wegprikken. De GGD'en zijn aan het onderzoeken of ze 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen verzorgen. Huisartsen en ziekenhuizen zijn bereid om bij te springen en zouden dan de rest voor hun rekening kunnen nemen. Het grote knelpunt blijft wel de beschikbaarheid van vaccins.

09.25 - Ruim een kwart van de Nederlanders heeft de CoronaMelder

Ruim een kwart van de bevolking, namelijk dik 26 procent, heeft inmiddels de CoronaMelder-app gedownload. Het gaat om precies te zijn om 4.581.756 mensen. Dat schrijft gezondheidsminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Op 22 februari hadden 115.613 mensen, samen met de GGD, een besmetting gemeld en zo anderen gewaarschuwd dat zij mogelijk ook besmet zouden kunnen zijn.

08.30 - Bijna 6,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Bijna 6,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar de coronapersconferentie gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vertelden dinsdag tijdens die persconferentie dat het kabinet een 'klein beetje meer risico' gaat nemen.

De Jonge kondigden verscheidene versoepelingen aan, zoals heropening van de middelbare scholen. Ook mogen mensen met contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rijscholen vanaf 3 maart weer werken. Rutte benadrukte daarbij dat mensen zich wel 'extra goed' aan de basisregels moeten houden. Het was dinsdag de 51e persconferentie over Covid-19, de gevolgen en de coronamaatregelen.

07.00 - Onderzoeker: corona werkt nog jaren door op topsport

De gevolgen van het coronavirus zullen in bepaalde sporten jarenlang voelbaar blijven. Dat zegt Hugo van der Poel, onderzoeker bij het Mulier Instituut en bij de Nederlandse Sportraad. Bij sporten als zwemmen en turnen, waar het van groot belang is om al op jonge leeftijd veel trainingsuren te maken, zal het effect van het coronavirus volgens hem later zichtbaar worden in de topsport.

"Zo'n gemist jaar kan ervoor zorgen dat we over een paar jaar minder doorstroming zien richting de topsport", zegt Van der Poel. Hij doet al sinds het uitbreken van de coronacrisis onderzoek naar de impact hiervan op de Nederlandse sport. "Een 'verloren' generatie is misschien een groot woord. Maar er zijn zeker kinderen die in de jaren 2020 en 2021 de beslissende stap hadden moeten zetten in hun sport, maar dat niet konden doen."

LEES OOK: Bossche rugbyers Dukes laten zich niet stoppen door corona

06.10 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland meer dan verdubbeld

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in het laatste etmaal, neemt in Duitsland na een paar dagen afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM meldt 8007 nieuwe gevallen, meer dan het dubbele van het aantal dat dinsdag werd gemeld.

Dinsdag meldde het RKI nog 3883 nieuwe besmettingen. Toen was er sprake van de derde dag daling op rij.

06.00 - Rode Kruis: meer voedselnood in Nederland door coronacrisis

Meer Nederlanders vragen het Rode Kruis om voedselhulp omdat zij niet genoeg geld hebben om eten te kopen. De laatste weken gaat het steeds vaker om studenten, ondernemers en alleenstaande ouders, merkt de hulporganisatie. Het lukt deze groepen niet om rond te komen door de coronacrisis en daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland op.

05.10 - Ondernemer ontsnapt aan coronafaillissement dankzij nieuwe wet

Er gloort hoop voor bedrijven die in betalingsproblemen zitten, maar daarover niet kunnen onderhandelen met hun schuldeisers. Een ondernemer in de evenementensector heeft als eerste met succes een beroep gedaan op een wijziging van de faillissementswet waardoor zijn schuldeisers akkoord moeten gaan met een forse korting op hun uitstaande vorderingen, schijft het FD.

De rechtbank in Haarlem heeft vorige week het verzoek daartoe gehonoreerd. Dat betekent niet alleen de redding van de firma Jurlights, een lichtinstallatie- en ontwerpbureau uit Haarlem, het is ook voor het eerst dat een rechter zijn fiat geeft aan een complete deal onder de nieuwe faillissementswet.

05.00 - In een jaar tijd stierven 1248 Brabantse bewoners van verpleeghuizen aan het coronavirus

In de Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn binnen iets minder dan een jaar 6040 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Van hen overleden er 1248. Lees hier heel het verhaal.

03.30 - Relschoppers en plunderaars Eindhoven voor de rechter

Vier mannen die op 24 januari betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in Eindhoven staan woensdag voor de politierechter in Den Bosch. De rellen concentreerden zich die dag onder meer op het Stationsplein, waarbij fikse schade werd aangericht aan het station.

Onder meer De Jumbovestiging in het stationsgebouw werd geplunderd. Twee van de vier verdachten staan mede daarvoor terecht.

03.30 - Kamer debatteert over corona, 'logica zoek' voor linkse oppositie

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de versoepelde coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde en de regels die de komende tijd nog wel gelden, zoals de avondklok.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver 'is de logica zoek'. "Je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek", geeft hij aan. Klaver komt woensdag met een voorstel voor meer ruimte op het hbo en de universiteit.

Ook de andere linkse oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes niet na, door de avondklok in stand te houden. PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat het perspectief voor jongeren ontbreekt.

03.15 - AstraZeneca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de productie in de Europese Unie weliswaar maar goed is voor de helft van dat aantal, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk.

Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU. De woordvoerder reageert daarmee op een bericht van een ingewijde dat het Brits-Zweedse bedrijf maar de helft, nog geen 90 miljoen doses, zou kunnen leveren.

01.20 - 'Kabinet wil in hele land basisschoolleraren preventief testen'

Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef basisschoolleraren door het hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben. Dat zeggen ingewijden. De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid naar landelijke schaal.

Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een combinatie het beste is. Ook wordt gekeken hoe het experiment uitgebreid kan worden naar het middelbaar onderwijs.

23.20 - Rico Verhoeven biedt hulp aan werkzoekenden

Kickbokser Rico Verhoeven heeft een website gelanceerd waarmee hij aandacht wil vragen voor de werkgelegenheid in Nederland. Met 'Heel Nederland werkt' belicht de wereldkampioen de steeds groter wordende groep werkzoekenden, vertelde hij dinsdagavond aan tafel bij Jinek.

Het initiatief is een samenwerking van Verhoeven met een aantal bekende Nederlanders, onder wie Humberto Tan, Ronnie Flex, Kjeld Nuis en Nicolette Kluijver. Zij worden jobfluencers genoemd. "De laatste paar maanden kreeg ik steeds meer berichten binnen van fans en volgers met trieste verhalen over hun privésituatie als gevolg van corona", lichtte Verhoeven het initiatief toe. "Mensen die willen, maar niet kunnen. Dat is frustrerend en confronterend." Op de website krijgen zowel werknemers als werkgevers toegang tot allerlei vacatures.

