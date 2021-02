Coronanieuws: steeds meer Nederlanders hebben voedselhulp nodig merkt het Rode Kruis

Steeds meer Nederlanders hebben voedselhulp nodig merkt het Rode Kruis (foto: Rode Kruis, twitter @rodekruis). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

'Meer voedselnood in Nederland door coronacrisis'

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de dinsdag aangekondigde versoepelingen.

In Brabant lagen dinsdag 297 coronapatiënten in het ziekenhuis.

06.10 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland meer dan verdubbeld

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in het laatste etmaal, neemt in Duitsland na een paar dagen afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM meldt 8007 nieuwe gevallen, meer dan het dubbele van het aantal dat dinsdag werd gemeld.

Dinsdag meldde het RKI nog 3883 nieuwe besmettingen. Toen was er sprake van de derde dag daling op rij.

06.00 - Rode Kruis: meer voedselnood in Nederland door coronacrisis

Meer Nederlanders vragen het Rode Kruis om voedselhulp omdat zij niet genoeg geld hebben om eten te kopen. De laatste weken gaat het steeds vaker om studenten, ondernemers en alleenstaande ouders, merkt de hulporganisatie. Het lukt deze groepen niet om rond te komen door de coronacrisis en daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland op.

05.10 - Ondernemer ontsnapt aan coronafaillissement dankzij nieuwe wet

Er gloort hoop voor bedrijven die in betalingsproblemen zitten, maar daarover niet kunnen onderhandelen met hun schuldeisers. Een ondernemer in de evenementensector heeft als eerste met succes een beroep gedaan op een wijziging van de faillissementswet waardoor zijn schuldeisers akkoord moeten gaan met een forse korting op hun uitstaande vorderingen, schijft het FD.

De rechtbank in Haarlem heeft vorige week het verzoek daartoe gehonoreerd. Dat betekent niet alleen de redding van de firma Jurlights, een lichtinstallatie- en ontwerpbureau uit Haarlem, het is ook voor het eerst dat een rechter zijn fiat geeft aan een complete deal onder de nieuwe faillissementswet.

05.00 - In een jaar tijd stierven 1248 Brabantse bewoners van verpleeghuizen aan het coronavirus

In de Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn binnen iets minder dan een jaar 6040 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Van hen overleden er 1248. Lees hier heel het verhaal.

03.30 - Relschoppers en plunderaars Eindhoven voor de rechter

Vier mannen die op 24 januari betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in Eindhoven staan woensdag voor de politierechter in Den Bosch. De rellen concentreerden zich die dag onder meer op het Stationsplein, waarbij fikse schade werd aangericht aan het station.

Onder meer De Jumbovestiging in het stationsgebouw werd geplunderd. Twee van de vier verdachten staan mede daarvoor terecht.

03.30 - Kamer debatteert over corona, 'logica zoek' voor linkse oppositie

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de versoepelde coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde en de regels die de komende tijd nog wel gelden, zoals de avondklok.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver 'is de logica zoek'. "Je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek", geeft hij aan. Klaver komt woensdag met een voorstel voor meer ruimte op het hbo en de universiteit.

Ook de andere linkse oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes niet na, door de avondklok in stand te houden. PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat het perspectief voor jongeren ontbreekt.

03.15 - AstraZeneca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren

AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni het eerder beloofde aantal van 180 miljoen coronavaccindoses. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat de productie in de Europese Unie weliswaar maar goed is voor de helft van dat aantal, maar dat de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk.

Daarmee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU. De woordvoerder reageert daarmee op een bericht van een ingewijde dat het Brits-Zweedse bedrijf maar de helft, nog geen 90 miljoen doses, zou kunnen leveren.

01.20 - 'Kabinet wil in hele land basisschoolleraren preventief testen'

Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef basisschoolleraren door het hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben. Dat zeggen ingewijden. De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid naar landelijke schaal.

Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een combinatie het beste is. Ook wordt gekeken hoe het experiment uitgebreid kan worden naar het middelbaar onderwijs.

23.20 - Rico Verhoeven biedt hulp aan werkzoekenden

Kickbokser Rico Verhoeven heeft een website gelanceerd waarmee hij aandacht wil vragen voor de werkgelegenheid in Nederland. Met 'Heel Nederland werkt' belicht de wereldkampioen de steeds groter wordende groep werkzoekenden, vertelde hij dinsdagavond aan tafel bij Jinek.

Het initiatief is een samenwerking van Verhoeven met een aantal bekende Nederlanders, onder wie Humberto Tan, Ronnie Flex, Kjeld Nuis en Nicolette Kluijver. Zij worden jobfluencers genoemd. "De laatste paar maanden kreeg ik steeds meer berichten binnen van fans en volgers met trieste verhalen over hun privésituatie als gevolg van corona", lichtte Verhoeven het initiatief toe. "Mensen die willen, maar niet kunnen. Dat is frustrerend en confronterend." Op de website krijgen zowel werknemers als werkgevers toegang tot allerlei vacatures.

