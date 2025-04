112-nieuws: Man slaat in één klap gat in schedel van jongen, politie deelt beelden • Brand in appartementencomplex, bewoners opgevangen

08:25

Een man heeft op vrijdag tijdens carnaval in één klap een gat in het voorhoofd van een jongen geslagen in een café aan de Parade in Den Bosch. De jongen liep daarbij een schedelbreuk op en is nog steeds aan het herstellen van een zware operatie. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie deelt beelden om de man te vinden.

